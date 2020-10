사회울산양산 사무장 범죄로 손해…변호사가 절반 배상 판결 승인 2020.10.27 20:52:14



울산지법은 A씨가 B씨와 C씨를 상대로 제기한 손해 배상 소송에서 B씨와 C씨가 연대해 4600만원을 배상하라고 판결했다고 27일 밝혔다.



A씨는 약정금 사건과 관련해 1억원대의 지연손해금 지급 소송에서 승소했다. 법률사무소 사무장인 B씨는 지난 2018년 A씨에게 확정채권을 추심하기 위해 필요한 비용이라며 공탁금 3000만원과 수수료 100만원을 수령했다. B씨는 또 10여일 뒤 추가로 필요한 비용이라며 공탁금 1500만원을 더 받았다.



B씨는 같은 해 11월 법률사무소에서 A씨에게 법률사무소 변호사 C씨의 직인이 날인된 4500만원짜리 영수증을 발급했다. 이와 관련 B씨는 지난 7월 울산지법에서 확정채권의 추심에 관한 내용을 문의받은 것을 계기로 공탁금과 수수료에 사용할 것처럼 속여 4600만원을 편취한 혐의에 대해 유죄를 선고받았다.



A씨는 B씨는 물론 B씨의 사용자인 C씨도 책임이 있다며 공동으로 4600만원과 지연손해금을 지급하라며 소송을 제기했다. C씨는 자신과 A씨 사이에 약정서를 작성한 적이 없고 돈도 모두 B씨에게 지급되는 등 사용자로서 책임을 질 일이 아니라고 항변했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다.



재판부는 “B 피고인의 행위는 C 피고인의 직무집행 행위와 관련된 범위 내에 있다고 보는 것이 타당해 C피고인도 사용자 책임을 부담해야 한다”며 “다만 원고도 B 피고인의 말만 믿고 직접 현금과 수표를 교부할 것이 아니라 C 피고인에게 확인해야 할 주의 의무가 있었던 만큼 C 피고인의 책임범위를 50%로 제한한다”고 밝혔다.



