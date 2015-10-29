ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼­ '´Ùºñ', 30ÀÏ ¹ã ¡®EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨¡¯ ³ª¼±´Ù

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.27 È­ 22:02
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¡ã »çÁø Á¦°ø: EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨

ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼­ ´Ùºñ(DAVII)°¡ ¸íÇ° ¶óÀÌºê·Î °¡À»¹ãÀ» ¼ö³õ´Â´Ù.

´Ùºñ´Â ¿À´Â 30ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÉ EBS1 ‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹«´ë¸¦ ÆîÄ£´Ù.

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´Ùºñ´Â EP¾Ù¹ü ‘½Ã³×¸¶(CINEMA)’ ¼ö·Ï°îºÎÅÍ Á÷Á¢ ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ ÇìÀÌÁî ‘Jenga(Á¨°¡)’±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î °îÀ» µé·ÁÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ´ÙºñÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ÀÎ ¼­Á¤ÀûÀÎ ÀçÁî ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ´Â ¹°·Ð, ¼¼¼Çµé°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â °íÄ÷¸®Æ¼ ¶óÀÌºê·Î ¾È¹æ±ØÀå¿¡ ¶ß°Å¿î ¿©¿îÀ» ¾È±æ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

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‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’Àº ±¹³»¿Ü ÃÖÁ¤»ó ¾ÆÆ¼½ºÆ®ºÎÅÍ Àç´É ÀÖ´Â ½ÅÁø ¾ÆÆ¼½ºÆ®±îÁö ·Ï, ÆË, ÀçÁî, Å¬·¡½Ä, ¿ùµå¹ÂÁ÷, ±¹¾Ç µî Àå¸£¿Í °ü°è¾øÀÌ ¿ÀÁ÷ ÁÁÀº À½¾ÇÀ» ÅëÇØ °ü°´°ú °ø°¨ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.

´Ùºñ°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’Àº ¿À´Â 30ÀÏ ¹ã 12½Ã 5ºÐ EBS1¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÇ¸ç, ´Ùºñ´Â ÇöÀç »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¸¦ ºñ·ÔÇØ ¸ÅÁÖ °ÝÁÖ ¼ö¿äÀÏ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’¿¡¼­ ÆÒµéÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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