ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼­ '´Ùºñ', 30ÀÏ ¹ã ¡®EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨¡¯ ³ª¼±´Ù

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ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼ ´Ùºñ(DAVII)°¡ ¸íÇ° ¶óÀÌºê·Î °¡À»¹ãÀ» ¼ö³õ´Â´Ù.
´Ùºñ´Â ¿À´Â 30ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÉ EBS1 ‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹«´ë¸¦ ÆîÄ£´Ù.
ÀÌ³¯ ´Ùºñ´Â ‘¿©±â ¿ÀÁ÷-½½¸¯(SLEEQ) / ±× ³²ÀÚÀÇ ½Ã³×¸¶-´Ùºñ(DAVII)’ Æí¿¡ Ãâ¿¬, Æø³ÐÀº À½¾ÇÀû °¨°¢À» ³ìÀÎ ¹«´ë·Î ±íÀº °¨¼ºÀ» ¼±»çÇÑ´Ù.
´Ùºñ´Â EP¾Ù¹ü ‘½Ã³×¸¶(CINEMA)’ ¼ö·Ï°îºÎÅÍ Á÷Á¢ ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ ÇìÀÌÁî ‘Jenga(Á¨°¡)’±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î °îÀ» µé·ÁÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ´ÙºñÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ÀÎ ¼Á¤ÀûÀÎ ÀçÁî ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ´Â ¹°·Ð, ¼¼¼Çµé°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â °íÄ÷¸®Æ¼ ¶óÀÌºê·Î ¾È¹æ±ØÀå¿¡ ¶ß°Å¿î ¿©¿îÀ» ¾È±æ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ Áö³ 24ÀÏ ‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡ ¼±°ø°³ ¹«´ë ‘½ÃÇàÂø¿À’°¡ °ø°³, ´Ùºñ Æ¯À¯ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ¹Ì¼º°ú ¶Ù¾î³ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î º» ¹«´ë¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¸¦ ºÏµ¸¿ü´Ù.
‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’Àº ±¹³»¿Ü ÃÖÁ¤»ó ¾ÆÆ¼½ºÆ®ºÎÅÍ Àç´É ÀÖ´Â ½ÅÁø ¾ÆÆ¼½ºÆ®±îÁö ·Ï, ÆË, ÀçÁî, Å¬·¡½Ä, ¿ùµå¹ÂÁ÷, ±¹¾Ç µî Àå¸£¿Í °ü°è¾øÀÌ ¿ÀÁ÷ ÁÁÀº À½¾ÇÀ» ÅëÇØ °ü°´°ú °ø°¨ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
´Ùºñ°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’Àº ¿À´Â 30ÀÏ ¹ã 12½Ã 5ºÐ EBS1¿¡¼ ¹æ¼ÛµÇ¸ç, ´Ùºñ´Â ÇöÀç »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¸¦ ºñ·ÔÇØ ¸ÅÁÖ °ÝÁÖ ¼ö¿äÀÏ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’¿¡¼ ÆÒµéÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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