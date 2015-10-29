±è¿Ï¼± ¸ðÃ¢´É·ÂÀÚ1À§ '±èÀº¿µ', Æ®·ÎÆ® °É±×·ì 'ºñºñÃß' ¸â¹ö

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ºñºñÃß'´Â '±èÀº¿µ, ¼ö¾Æ, ÀÌ³ª' 3¸íÀ¸·Î ±¸¼º µÇ¾ú°í ¸â¹öµéÀº ¸ðµÎ ¹ÂÁöÄÃ ÇÐ°ú Ãâ½Åµé·Î ±¸¼º, ÅºÅºÇÑ º¸ÄÃ ½Ç·Â°ú È·ÁÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ±¸»çÇÏ´Â Àç¿øµéÀÌ´Ù
°ËÁõµÈ °¡Ã¢·Â°ú À½¾ÇÀÇ ÀÌÇØµµ°¡ ³ôÀº 'ºñºñÃß'´Â ÇöÀç ¾ðÅÃÆ® ¹«´ë´Â ¹°·Ð ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼Û°ú Çà»çÀå¿¡¼ ·¯ºêÄÝÀÌ Á¡Á¡ »ó½Â ÁßÀÌ¸ç, ³Ñ»çº®ÀÇ ÆÀ¿÷À¸·Î ¿½ÉÈ÷ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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