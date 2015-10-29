½ÅÀÎ¹è¿ì 'ÀåÇýÁö', À¥µå¶ó¸¶ '½æ¿¡¾î' Ãâ¿¬ È®Á¤

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.28 ¼ö 00:35
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½ÂÀÎ 2020.10.27  
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ÀÌ¹ø ‘½æ¿¡¾î’·Î ÀåÇýÁö°¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙÁö ±â´ëµÈ´Ù.

ÇÑÆí ³²³à°¡ ´Þ´ÞÇÏ°Ô ¿©ÇàÇÏ´Â ¼ÒÀç¸¦ ´Ù·ç´Â ·Î¸Ç½º À¥µå¶ó¸¶ ‘½æ¿¡¾î’´Â 2020 ÇÑ±¹ÀüÆÄ ÁøÈïÇùÈ¸ ÃÊ°íÈ­Áú ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÁö¿øÀÛÀ¸·Î, ÇÏ¹Ý±â ·¿ÇÊ¸§ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ¹× OTT ÇÃ·§Æû µî¿¡ °ø°³µÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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