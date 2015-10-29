½ÅÀÎ¹è¿ì 'ÀåÇýÁö', À¥µå¶ó¸¶ '½æ¿¡¾î' Ãâ¿¬ È®Á¤

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½ÅÀÎ ¹è¿ì·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ÀåÇýÁö°¡ À¥µå¶ó¸¶ ‘½æ¿¡¾î’(°¨µ¶ ±è»óÀ± Á¦ÀÛ ·¿½ºÆ©µð¿À) Ãâ¿¬À» È®Á¤Áö¾ú´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº 27ÀÏ “¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼ µµÀüÁßÀÎ ÀåÇýÁö ¾çÀÇ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±òÀ» ´ãÀº ÅºÅºÇÑ ¿¬±â ½Ç·ÂÀ¸·Î ´Ù¾çÇÏ°Ô È°µ¿ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ¸¹Àº ±â´ë¿Í °ü½ÉÀ» ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀåÇýÁö´Â ÀÚ½Å°ú µ¿ÀÏ ÀÌ¸§ÀÎ ‘ÇýÁö’ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ, ¹ÝÀü Ä³¸¯ÅÍ·Î ¿¬±â¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤. ±×³àÀÇ °¨ÃÊ°°Àº ¿¬±â ½Ç·Â¿¡ ±â´ë°¡ ½ò¸°´Ù.
¾Õ¼ ÀåÇýÁö´Â °æÂûÃ» À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼ ¹æ¿µÇÏ°í ÀÖ´Â À¥µå¶ó¸¶ ‘´õÆú¸®½º’¿¡¼ ÀÏ»ó »ýÈ°¿¡ ÀÏ¾î ³¯ ¼ö ÀÖ´Â »ç±â »ç°Ç ¼ÒÀç¸¦ ±â¹ÝÇÏ¿© ¹®Á¦¸¦ Ã³¸®ÇÏ´Â ÇÙ½É ÀÎ¹° ¿ªÇÒÀ» ¿¬±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ´«¿¡ ¶ç´Â ¾ÓÁõ¸Â´Â Ä³¸¯ÅÍ¿Í ´É¼÷ÇÑ ¿¬±â½Ç·ÂÀ¸·Î µå¶ó¸¶, À¥¿¹´É, ±¤°í ÃÔ¿µ µî ¿©·¯ È°µ¿À¸·Î È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¹ø ‘½æ¿¡¾î’·Î ÀåÇýÁö°¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙÁö ±â´ëµÈ´Ù.
ÇÑÆí ³²³à°¡ ´Þ´ÞÇÏ°Ô ¿©ÇàÇÏ´Â ¼ÒÀç¸¦ ´Ù·ç´Â ·Î¸Ç½º À¥µå¶ó¸¶ ‘½æ¿¡¾î’´Â 2020 ÇÑ±¹ÀüÆÄ ÁøÈïÇùÈ¸ ÃÊ°íÈÁú ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÁö¿øÀÛÀ¸·Î, ÇÏ¹Ý±â ·¿ÇÊ¸§ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ¹× OTT ÇÃ·§Æû µî¿¡ °ø°³µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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