낙성벤처창업센터, Global IR 멘토링 프로그램 운영 "참가기업 모집" 승인 2020.10.29 15:50:07 낙성벤처창업센터(센터장 박민규)는 서울시 내 기술기반 스타트업의 글로벌 시장 진출을 위한 Global IR 'IGNITE your Startup in Kendall Square' 멘토링 프로그램을 오는 12월까지 운영한다고 밝혔다. 이번 프로그램은 서울시 내 하이테크 기반 우수 스타트업을 선발(4개 기업) 및 멘토링을 통한 글로벌 진출 역량을 강화하고 2021년 Boston Kendall Square Project 진출 지원을 위해 기획되었다. Kendall Square는 하버드와 MIT가 모여 있는 미국 동부 캠브리지 지역의 스타트업 클러스터이며 지구상에서 가장 혁신적인 지역(The Most Innovative Square Mile on the Planet)이라고 불리운다. 주요 멘토로는 Mario Garcia(CEO of Lighting Up Ventures, Inc.), Jose Ramos(Director for MIT's ILP Program), Zahin Hussain(Coaching, partnerships and due diligence at UN youth Entrepreneurship program), Richard Peterson(Assosiate Director, Investor & Entrepreneurial Engagement at University at Buffalo), Erik Cornelius(CEO at Bright Shiny Robots)이다. 이들은 글로벌 시장 진출전략, 마케팅, 펀드레이징, 세일즈, 사업전략, 글로벌 임팩트 등의 분야를 집중 멘토링을 제공한 후 파이널 피칭을 통해 2021년 후속프로그램인 Boston Kendall Square Project 진출을 지원할 기업을 선발한다. 낙성벤처창업센터 박민규 센터장은 이번 Global IR 프로그램이 "스타트업의 글로벌 시장진출 지원을 통해 낙성벤처밸리가 한층 더 업그레이드된 글로벌진출 혁신거점으로 자리매김할 것"을 기대한다고 말했다. Global IR 프로그램은 11월 5일 킥오프미팅을 시작으로 12월까지 2개월간 대면 및 비대면 멘토링 방식으로 진행된다. 참가기업은 11월 2일까지 모집하며, 프로그램과 관련된 자세한 사항은 낙성벤처창업센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr]

