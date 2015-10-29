¡®TO.Night¡¯ ´Ùºñ(DAVII), ´ºÀÌ½ºÆ® ¾Æ·Ð¡¤·»°ú È¯»ó È£Èí+°íÄ÷¸®Æ¼ ¶óÀÌºê·Î ¿©½É Àú°Ý

|
|
|
|¡ã »çÁø ÃâÃ³: ³×ÀÌ¹ö NOW
ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼ ´Ùºñ(DAVII)°¡ ‘To.Night’¿¡¼ °íÄ÷¸®Æ¼ ¶óÀÌºê·Î Ã»ÃëÀÚµéÀÇ ÇÇ·Î¸¦ ³¯·È´Ù.
´Ùºñ´Â Áö³ 28ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
Áö³ 14ÀÏ¿¡ ÀÌ¾î °íÁ¤ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ÇÑ ´Ùºñ´Â ¾Æ·Ð, ·»°ú ¾Ö±³ °¡µæÇÑ ÀÎ»ç¸¦ ³ª´©¸ç ½ÃÀÛºÎÅÍ Ä£ÇüÁ¦ °°Àº ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸®·Î Ã»ÃëÀÚµéÀÇ ¹Ì¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ·»Àº “Ã¹ ¹æ¼Û ÀÌÈÄ °íÁ¤ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â Ã»ÃëÀÚµéÀÇ ¿äÃ»ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”¶ó¸ç È¯¿µÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
°øÇ×¿¡¼ ÇÇ¾Æ³ë¸¦ Ä¡´Â SNS °Ô½Ã¹°À» ºÃ´Ù´Â ÇÑ Ã»ÃëÀÚÀÇ »ç¿¬¿¡ ´Ùºñ´Â “ÇÇ¾Æ³ë°¡ º¸ÀÌ¸é Ä¡°í ½Í´Ù. ÀÚ¼®Ã³·³ ²ø·Á°£´Ù”¶ó°í ÇÏÀÚ ¾Æ·Ð°ú ·»Àº “¿ª½Ã ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Ù”¶ó¸ç ‘ÂðÆÒ’ ¸é¸ð¸¦ µå·¯³» ÈÆÈÆÇÔÀ» ´õÇß´Ù.
ÀÌ¾î ´Ùºñ´Â EP¾Ù¹ü ‘CINEMA(½Ã³×¸¶)’ÀÇ ¼ö·Ï°î ‘¼¼»ó ¸ðµç °Ô ´Ù ³Ê¾ß’¸¦ ¼Á¤ÀûÀÎ ÀçÁî ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¿Í ÇÔ²² °¨¹Ì·Ó°Ô ¿Ã¢Çß°í, È¯»óÀûÀÎ ¶óÀÌºê ½Ç·ÂÀ¸·Î °¨ÅºÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù. Æ¯È÷ ÇöÀå¿¡ ÀÖ´ø ¾Æ·Ð°ú ·»Àº “º¸¹° °°Àº ¸ñ¼Ò¸®´Ù. Ãæ°ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¸Ó¸® À§·Î ÇÏÆ®¸¦ ±×¸®´Â ¿·ÄÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
Æ¯È÷ ¸í°î¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´ø Áß ´ÙºñÀÇ ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¿¡ ¸ÂÃç ·»ÀÌ ±è¹ü¼öÀÇ ‘º¸°í ½Í´Ù’¸¦ Áï¼®À¸·Î µé·ÁÁá°í, µÎ »ç¶÷Àº ÈìÀâÀ» µ¥ ¾ø´Â Æ¯±Þ ÄÃ·¡¹ö·Î Ã»ÃëÀÚµéÀÇ ±íÀº °¨¼ºÀ» ±ú¿ü´Ù.
´Ùºñ´Â ¾Æ·Ð, ·»°ú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ À½¾Ç ÀÌ¾ß±â·Î Ã»ÃëÀÚµéÀÇ °ø°¨´ë¸¦ ÀÚ±ØÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¾Ç±â¸¦ ¿¬ÁÖÇÏ°í, ³ë·¡ÇÏ°í, ÃãÀ» Ãß¸ç, Ã»ÃëÀÚµé¿¡°Ô ¶Ç ÇÑ ÆíÀÇ Ãß¾ïÀ¸·Î ³²À» ÁÁÀº ¹ãÀ» ¼±¹°Çß´Ù.
´Ùºñ´Â ÇöÀç »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸ÅÁÖ °ÝÁÖ ¼ö¿äÀÏ ‘To.Night’ °íÁ¤ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >