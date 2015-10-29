½ÅÀÎ°É±×·ì ÇÁ·¹¼Å½º ¸ÞÀÎº¸ÄÃ 'ÀÌ¼ö', º¸ÄÃ ´É·Â+¿¹´É°¨±îÁö ¸Å·Â ¹ß»ê

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ÇÁ·¹¼Å½ºÀÇ µ¥ºß°î 'º£º£(³î¶óµµ µÅ!)'ÀÇ ÀÌ¼ö ÆÄÆ®ÀÎ "ÀÚ Áö±ÝºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØº¼²² ³î¶óµµ µÅ!" ¶ó´Â ÈÄ·Å±¸´Â ¿õÀåÇÏ°í Áßµ¶ÀûÀÌ¸ç ¾öÃ»³ ÀÚ½Å°¨°ú ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ µ¸º¸ÀÎ´Ù. ÀÌ¼öÀÇ ÆÄ¿öº¸ÄÃÀÌ °îÀÇ ¸Å·ÂÀ» ÇÑÃþ ³ô¿©ÁØ´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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