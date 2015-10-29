Ä¡¾î¸®´õ °â °¡¼ö '±èÇØ¸®', È¯ºÒ¿øÁ¤´ë ½Å°î ´í½º Ä¿¹ö

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±èÇØ¸®´Â Áö³ 29ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ È¯ºÒ¿øÁ¤´ëÀÇ ½Å°î 'DON'T TOUCH ME' ´í½º Ä¿¹ö ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡¼ ±èÇØ¸®´Â ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ´í½º¿Í Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ´«ºû, µðÅ×ÀÏÇÑ Ãã¼±À» ±×´ë·Î »ì¸° ¿Ïº®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ½Ã¼±À» ´Ü¼û¿¡ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. Æ¯È÷, ±èÇØ¸®´Â ³ë·¡ÀÇ ºÐÀ§±â¿Í ¾î¿ï¸®´Â ¹ö°Çµð ÄÃ·¯ÀÇ ½ÇÅ© ºí¶ó¿ì½º¿Í ºí·¢ ·ÕºÎÃ÷ ½ºÅ¸ÀÏ¸µÀ¸·Î ¼¼·Ã¹Ì¿Í ¼½½Ã¹Ì¸¦ °ú½ÃÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ¹°¿À¸¥ ºñÁÖ¾ó·Î °¨ÅºÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ 6ÀÏ Ã¹ ½Ì±Û 'OOTD'·Î ¼Ö·Î µ¥ºßÇß´Ù. 'OOTD'´Â ¿©ÀÚµéÀÇ ¼ÖÁ÷ÇÏ°í ´ç´çÇÑ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº KÆË°ú ÈüÇÕ, ·¹°Ô ´À³¦ÀÌ °¡¹ÌµÈ ´í½º°îÀÌ´Ù. ±èÇØ¸®´Â °¡¼ö È°µ¿°ú ÇÁ·Î³ó±¸ ¾È¾çKGCÀÎ»ï°ø»ç Ä¡¾î¸®´õ È°µ¿À» º´ÇàÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ È°¾àÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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