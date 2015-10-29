ÇÁ·Îµà¼­ '´Ùºñ(DAVII)', ´ëÃ¼ ºÒ°¡ÇÑ °íÇ°°Ý ¶óÀÌºê À½¾ÇÆÒ °¨¼º ÃæÀü

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ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼ ´Ùºñ(DAVII)°¡ ´ëÃ¼ºÒ°¡ÇÑ °íÇ°°Ý ¶óÀÌºê·Î À½¾ÇÆÒµéÀÇ °¨¼ºÀ» ÃæÀü½ÃÄ×´Ù.
´Ùºñ´Â Áö³´Þ 30ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ EBS1 ‘EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹«´ë¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ´Ùºñ´Â Ã¹ EP¾Ù¹ü ‘CINEMA(½Ã³×¸¶)’ ¼Ò°³¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î, ÇÇ¾Æ³ë ¼±À²·Î¸¸ Ã¤¿öÁø 1¹ø Æ®·¢ ‘CINEMA’¿¡ ÀÌ¾î Å¸ÀÌÆ²°î ‘³¯°³(ANGEL)’¸¦ µé·ÁÁá´Ù.
¶Ù¾î³ º¸ÄÃ°ú ¼¶¼¼ÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ ÀçÁî ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ, µ¶Ã¢ÀûÀÎ ÇÁ·Îµà½Ì ´É·ÂÀ¸·Î ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ·Î¼ÀÇ µ¶º¸ÀûÀÎ ¿µ¿ªÀ» ±¸ÃàÇÏ°í ÀÖ´Â ´Ùºñ´Â “ÀçÁîÀÇ ¿ä¼Ò¸¦ ´ëÁßÀ½¾Ç¿¡ ³ì¿©³»°í ½Í´Ù´Â »ý°¢ÀÌ ÄÇ´Ù. Ã³À½À¸·Î Å©°Ô ½ÃµµÇÑ °îÀÌ ‘Jenga(Á¨°¡)’´Ù. ³» »ö±òÀÌ °¡Àå Àß ¹¯¾îÀÖ´Â °îÀÌ´Ù”¶ó´Â ¼Ò°³¿Í ÇÔ²² ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ÇÁ·Îµà½Ì ÇÑ ÇìÀÌÁîÀÇ ‘Jenga’¸¦ ´Ùºñ¸¸ÀÇ °¨¼ºÀ¸·Î ±×·Á³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ´Ùºñ´Â EP¾Ù¹ü ¼ö·Ï°î ‘¼¼»ó ¸ðµç °Ô ´Ù ³Ê¾ß’, ‘½ÃÇàÂø¿À’, ½Ì±Û ‘Would You?’ÀÇ ¼ö·Ï°î ‘»ç¶ûÇß¾ú´Ù°í’±îÁö ¿¬ÀÌ¾î ¼±»çÇß´Ù. ´ÙºñÀÇ °¨¹Ì·Î¿î º¸ÀÌ½º¿Í È·ÁÇÏ¸é¼µµ ¼¶¼¼ÇÑ ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ, ±âÅ¸¸®½ºÆ® ÀÓ¹Î±âÀÇ °¨°¢ÀûÀÎ ±âÅ¸ ¼±À²ÀÌ ³ë·¡ ¾È¿¡ ´ã±ä ¼»ç¸¦ µå¶ó¸¶Æ½ ÇÏ°Ô ±×·Á³»¸ç °íÄ÷¸®Æ¼ ¹«´ë¸¦ ¿Ï¼ºÇß´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ùºñ´Â °¡½¿ ÇÑÆí¿¡ ½×¾Æµ×´ø Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¿Í ÇÔ²² ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¹Ù¶÷À» ¼Ò½Å ÀÖ°Ô ¹àÇû´Ù. ´Ùºñ´Â “³»°¡ Àü´ÞÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °ÍµéÀ» µéÀ¸½Ã´Â ºÐµéÀÌ Àß ¾Ë¾ÆÁÖ½Ç ¶§, ³» À½¾ÇÀ» µè°í ¹Ú¼ö¸¦ ÃÄÁÖ½Ã°í, ³» À½¾ÇÀ» ±â»µÇØ ÁÖ½Ç ¶§ ÁÁ´Ù. Çàº¹À» ÁÖ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®, ´äÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ® ´Ùºñ·Î ±â¾ï¿¡ ³²°í ½Í´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
´Ùºñ´Â ÇöÀç »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸ÅÁÖ °ÝÁÖ ¼ö¿äÀÏ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’À» ÅëÇØ ÆÒµéÀ» Ã£°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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