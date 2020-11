경제기업/무역 SK루브리컨츠, 친환경 ZIC ZERO로 사회적 가치 확산 캠페인 승인 2020.11.03 00:41:37 ▲ SK이노베이션의 윤활유 사업 자회사 SK루브리컨츠가 11월 한달간 친환경 윤활유 ZIC ZERO를 알리는 한편, 친환경 사회적가치를 확산하는 ‘ZIC ZERO LIFE BOX’ 프로젝트를 실시한다. SK이노베이션의 윤활유 사업 자회사 SK루브리컨츠가 11월 한달간 친환경 윤활유 ZIC ZERO를 알리는 한편, 친환경 사회적가치를 확산하는 ‘ZIC ZERO LIFE BOX’ 프로젝트를 실시한다. 2일 회사에 따르면 ZIC ZERO는 제품 성능부터 용기에 이르기까지 철저히 친환경에 집중한 제품이다. 끈적이는 성질인 점도가 매우 낮은 초저점도 윤활유로 연비 개선효과가 뛰어나고 유해물질, 이산화탄소 배출을 줄여준다. 제품 용기도 재활용플라스틱으로 제작됐고, 뚜껑 속 알루미늄 마개와 제품 표면에 부착되는 스티커류도 모두 용기와 동일한 플라스틱 소재가 사용됐다. SK루브리컨츠는 ZIC ZERO(0W-30 가솔린 4리터 혹은 디젤 6리터 제품)를 구매하는 고객들에게 사회적기업 우시산이 제작한 다목적 재생 플라스틱 박스인 ‘ZIC ZERO LIFE BOX’를 1000원에 구매할 수 있는 기회를 제공한다. 우시산은 폐플라스틱을 재활용해 다양한 제품을 만드는 기업이다. ZIC ZERO 윤활유와 사회적기업이 제작한 캠핑박스 구매 방법은 지크 홈페이지를 방문하거나 네이버 쇼핑, 11번가에서 ‘지크 제로 라이프 박스’를 검색해 ZIC ZERO와 라이프박스 패키지를 구매하면 된다. 각각 별도로 구매도 가능하다. 이형중기자 leehj@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

