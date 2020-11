½ÃÅ©¿£Á©, ½ÃÅ©ÇÑ ¾ÆÀÌµé '¶óÀº'.. ±èÈï±¹°ú 'MY DADDY' Ãß¾ï ¼ÒÈ¯!!

연예/시사기획사보도자료 시크엔젤, 시크한 아이들 '라은'.. 김흥국과 'MY DADDY' 추억 소환!! 승인 2020.11.05 ▲ 사진제공 리즈엔터테인먼트 가수 '김흥국'과 앨범 'my daddy'를 발표한 '라은'의 온라인 글이 화제다. 걸그룹 '시크엔젤'과 '시크한 아이들'의 멤버로 활동 중인 '라은'은 인스타그램을 통해 앨범 작업에 대한 내용을 언급했다. 이 내용은 최근 '채널A'의 프로그램 '아이콘택트'를 본방사수 후 심정을 술회한 내용이었다. '라은'은 인트스그램을 통해 "김흥국, 팽현숙 선배님께서 출연하신 "채널A" 아이콘택트를 오랜만에 본방 사수했습니다. 팽현숙 선배님!! 정말 너무도 대단하시고, 따뜻한 분임을 느꼈습니다. ^^"고 글을 시작했다. 이어서 "그리고 김흥국 선배님 힘내세요!! 제가 항상 응원합니다!! 오랜 전 일이지만, 전 더 열심히 해야 할 신인임에도 불구하고, 가끔 힘에 겨워 지칠 때 언제나 해주신 따뜻한 조언의 말씀들...... 늘 가슴에 새기고 있습니다."며 글이 이어졌다. 앨범에 대해서는 "또 언젠가 조심스레 컬래버레이션 앨범을 말씀드렸을 때도, 흔쾌히 바로 승낙해 주신 것 또한 너무 감사드립니다. 앨범 작업하는 동안 내내 느낀 것이지만, 따님에 대한 사랑도 엄청 크게 느껴졌고, 저 역시 저에 대한 아빠의 사랑이나 따듯한 마음을 다시 한번 느끼는 소중한 시간들이었습니다~."며 심정을 적었다. 그리고 "저 또한 선배님과 좋은 말씀들 되새기면서 열심히 활동하겠습니다. 김흥국 선배님! 감사하고 늘 응원합니다."라며 글을 마쳤다. 현재 '라은'은 걸그룹 '시크엔젤'과 '시크한 아이들'로 활동하며 적극적인 프로모션에 임하고 있다. 한편 그녀는 지난 5월 가수 '김흥국'과 컬래버레이션 앨범 'my daddy'를 깜짝 발표해 주목을 받았다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

