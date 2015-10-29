½ÃÅ©¿£Á©, ½ÃÅ©ÇÑ ¾ÆÀÌµé '¶óÀº'.. ±èÈï±¹°ú 'MY DADDY' Ãß¾ï ¼ÒÈ¯!!

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°¡¼ö '±èÈï±¹'°ú ¾Ù¹ü 'my daddy'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ '¶óÀº'ÀÇ ¿Â¶óÀÎ ±ÛÀÌ ÈÁ¦´Ù.
°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'°ú '½ÃÅ©ÇÑ ¾ÆÀÌµé'ÀÇ ¸â¹ö·Î È°µ¿ ÁßÀÎ '¶óÀº'Àº ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÌ ³»¿ëÀº ÃÖ±Ù 'Ã¤³ÎA'ÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ '¾ÆÀÌÄÜÅÃÆ®'¸¦ º»¹æ»ç¼ö ÈÄ ½ÉÁ¤À» ¼úÈ¸ÇÑ ³»¿ëÀÌ¾ú´Ù.
'¶óÀº'Àº ÀÎÆ®½º±×·¥À» ÅëÇØ "±èÈï±¹, ÆØÇö¼÷ ¼±¹è´Ô²²¼ Ãâ¿¬ÇÏ½Å "Ã¤³ÎA" ¾ÆÀÌÄÜÅÃÆ®¸¦ ¿À·£¸¸¿¡ º»¹æ »ç¼öÇß½À´Ï´Ù. ÆØÇö¼÷ ¼±¹è´Ô!! Á¤¸» ³Ê¹«µµ ´ë´ÜÇÏ½Ã°í, µû¶æÇÑ ºÐÀÓÀ» ´À²¼½À´Ï´Ù. ^^"°í ±ÛÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÌ¾î¼ "±×¸®°í ±èÈï±¹ ¼±¹è´Ô Èû³»¼¼¿ä!! Á¦°¡ Ç×»ó ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù!! ¿À·£ Àü ÀÏÀÌÁö¸¸, Àü ´õ ¿½ÉÈ÷ ÇØ¾ß ÇÒ ½ÅÀÎÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, °¡²û Èû¿¡ °Ü¿ö ÁöÄ¥ ¶§ ¾ðÁ¦³ª ÇØÁÖ½Å µû¶æÇÑ Á¶¾ðÀÇ ¸»¾¸µé...... ´Ã °¡½¿¿¡ »õ±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù."¸ç ±ÛÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇØ¼´Â "¶Ç ¾ðÁ¨°¡ Á¶½É½º·¹ ÄÃ·¡¹ö·¹ÀÌ¼Ç ¾Ù¹üÀ» ¸»¾¸µå·ÈÀ» ¶§µµ, ÈçÄèÈ÷ ¹Ù·Î ½Â³«ÇØ ÁÖ½Å °Í ¶ÇÇÑ ³Ê¹« °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷ÇÏ´Â µ¿¾È ³»³» ´À³¤ °ÍÀÌÁö¸¸, µû´Ô¿¡ ´ëÇÑ »ç¶ûµµ ¾öÃ» Å©°Ô ´À²¸Á³°í,
Àú ¿ª½Ã Àú¿¡ ´ëÇÑ ¾ÆºüÀÇ »ç¶ûÀÌ³ª µûµíÇÑ ¸¶À½À» ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ´À³¢´Â ¼ÒÁßÇÑ ½Ã°£µéÀÌ¾ú½À´Ï´Ù~."¸ç ½ÉÁ¤À» Àû¾ú´Ù.
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