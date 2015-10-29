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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.11.5 ¸ñ 17:35
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½ÃÅ©¿£Á©, ½ÃÅ©ÇÑ ¾ÆÀÌµé '¶óÀº'.. ±èÈï±¹°ú 'MY DADDY' Ãß¾ï ¼ÒÈ¯!!
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.11.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø ¸®Áî¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

°¡¼ö '±èÈï±¹'°ú ¾Ù¹ü 'my daddy'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ '¶óÀº'ÀÇ ¿Â¶óÀÎ ±ÛÀÌ È­Á¦´Ù.

°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'°ú '½ÃÅ©ÇÑ ¾ÆÀÌµé'ÀÇ ¸â¹ö·Î È°µ¿ ÁßÀÎ '¶óÀº'Àº ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÀÌ ³»¿ëÀº ÃÖ±Ù 'Ã¤³ÎA'ÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ '¾ÆÀÌÄÜÅÃÆ®'¸¦ º»¹æ»ç¼ö ÈÄ ½ÉÁ¤À» ¼úÈ¸ÇÑ ³»¿ëÀÌ¾ú´Ù.

'¶óÀº'Àº ÀÎÆ®½º±×·¥À» ÅëÇØ "±èÈï±¹, ÆØÇö¼÷ ¼±¹è´Ô²²¼­ Ãâ¿¬ÇÏ½Å "Ã¤³ÎA" ¾ÆÀÌÄÜÅÃÆ®¸¦ ¿À·£¸¸¿¡ º»¹æ »ç¼öÇß½À´Ï´Ù.  ÆØÇö¼÷ ¼±¹è´Ô!! Á¤¸» ³Ê¹«µµ ´ë´ÜÇÏ½Ã°í, µû¶æÇÑ ºÐÀÓÀ» ´À²¼½À´Ï´Ù. ^^"°í ±ÛÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.

ÀÌ¾î¼­ "±×¸®°í ±èÈï±¹ ¼±¹è´Ô Èû³»¼¼¿ä!! Á¦°¡ Ç×»ó ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù!! ¿À·£ Àü ÀÏÀÌÁö¸¸,  Àü ´õ ¿­½ÉÈ÷ ÇØ¾ß ÇÒ ½ÅÀÎÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, °¡²û Èû¿¡ °Ü¿ö  ÁöÄ¥ ¶§ ¾ðÁ¦³ª ÇØÁÖ½Å µû¶æÇÑ Á¶¾ðÀÇ ¸»¾¸µé...... ´Ã °¡½¿¿¡ »õ±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù."¸ç ±ÛÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

¾Ù¹ü¿¡ ´ëÇØ¼­´Â "¶Ç ¾ðÁ¨°¡ Á¶½É½º·¹ ÄÃ·¡¹ö·¹ÀÌ¼Ç ¾Ù¹üÀ» ¸»¾¸µå·ÈÀ» ¶§µµ, ÈçÄèÈ÷ ¹Ù·Î ½Â³«ÇØ ÁÖ½Å °Í ¶ÇÇÑ ³Ê¹« °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷ÇÏ´Â µ¿¾È ³»³» ´À³¤ °ÍÀÌÁö¸¸, µû´Ô¿¡ ´ëÇÑ »ç¶ûµµ ¾öÃ» Å©°Ô ´À²¸Á³°í, 

Àú ¿ª½Ã Àú¿¡ ´ëÇÑ ¾ÆºüÀÇ »ç¶ûÀÌ³ª µûµíÇÑ ¸¶À½À» ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ´À³¢´Â ¼ÒÁßÇÑ ½Ã°£µéÀÌ¾ú½À´Ï´Ù~."¸ç ½ÉÁ¤À» Àû¾ú´Ù.

±×¸®°í "Àú ¶ÇÇÑ ¼±¹è´Ô°ú ÁÁÀº ¸»¾¸µé µÇ»õ±â¸é¼­ ¿­½ÉÈ÷ È°µ¿ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ±èÈï±¹ ¼±¹è´Ô!  °¨»çÇÏ°í ´Ã ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù."¶ó¸ç ±ÛÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.

ÇöÀç '¶óÀº'Àº °É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'°ú '½ÃÅ©ÇÑ ¾ÆÀÌµé'·Î È°µ¿ÇÏ¸ç Àû±ØÀûÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ±×³à´Â Áö³­ 5¿ù °¡¼ö '±èÈï±¹'°ú ÄÃ·¡¹ö·¹ÀÌ¼Ç ¾Ù¹ü 'my daddy'¸¦ ±ôÂ¦ ¹ßÇ¥ÇØ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
 

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