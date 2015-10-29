KBS 2¶óµð¿À '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²' ³²Áø, À±¼öÇö Àý¹¦ÇÑ ÄÝ¶óº¸·¹ÀÌ¼Ç! 'ÀýÄ£ ¼±ÈÄ¹è'

°¡¼ö ³²Áø°ú À±¼öÇöÀÇ È£ÈíÀÌ ³²´Ù¸£´Ù. 4ÀÏ KBS 2¶óµð¿À ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ÁøÇàµÇ´Â '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²'¿¡¼ °¡¼ö ³²Áø°ú À±¼öÇöÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¾Õ¼ À±¼öÇöÀº 2016³â¿¡ ¹ßÇ¥µÈ µà¿§°î '»çÄ¡±â »çÄ¡±â'¸¦ ³²Áø°ú ÇÔ²² ºÎ¸£¸ç È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´ø ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ½Å°î ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¼±ÈÄ¹è »çÀÌÀÇ ²ö²öÇÑ ¾ÖÁ¤À» º¸¿© ÁÖ¾ú´Ù.
ÃÖ±Ù ³²ÁøÀº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ 2³â¿© ¸¸ÀÇ ½Å°î '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾ÆÀÖ´Ù'¸¦ °ø°³Çß´Ù. '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾Æ ÀÖ´Ù'´Â Áßµ¶¼º °ÇÑ ¸á·Îµð¿Í °æÄèÇÑ ¸®µëÀÇ Èï°Ü¿î ¶óÆ¾°îÀ¸·Î, ÁßÀå³âÃþ ³²¼ºµéÀÌ °ø°¨ÇÒ ¸¸ÇÑ °¡»ç·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù.
³²ÁøÀº 1965³â '¿ï·Á°í ³»°¡ ¿Ô³ª'·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° µÚ '°¡½¿ ¾ÆÇÁ°Ô', '´Ô°ú ÇÔ²²', '±×´ë¿© º¯Ä¡ ¸¶¿À', '¹Ì¿öµµ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø' µî ¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» ³»¸ç ½Ã´ë¸¦ Ç³¹ÌÇß´Ù. ¿ÃÇØ µ¥ºß 55ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº ³²ÁøÀº KBS 'Æ®·Ô Àü±¹Ã¼Àü' MBN 'º¸ÀÌ½º Æ®·Ô', SBS 'Æ®·Ô½ÅÀÌ ¶¹´Ù' µî Æ®·ÎÆ® °æ¿¬ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ¸àÅä·Îµµ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.
½Å°î '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾ÆÀÖ´Ù'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¼ö ³²Áø(75)ÀÌ KBS 2¶óµð¿À '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²' ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÈÄ¹è°¡¼ö À±¼öÇö°ú ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´Ù. 4ÀÏ KBS 2¶óµð¿À ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ÁøÇàµÇ´Â '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²'¿¡¼ °¡¼ö ³²Áø°ú À±¼öÇöÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¾Õ¼ À±¼öÇöÀº 2016³â¿¡ ¹ßÇ¥µÈ µà¿§°î '»çÄ¡±â »çÄ¡±â'¸¦ ³²Áø°ú ÇÔ²² ºÎ¸£¸ç È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´ø ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ½Å°î ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¼±ÈÄ¹è »çÀÌÀÇ ²ö²öÇÑ ¾ÖÁ¤À» º¸¿© ÁÖ¾ú´Ù.
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¿ÃÇØ µ¥ºß 55ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº ³²ÁøÀº KBS 'Æ®·Ô Àü±¹Ã¼Àü' MBN 'º¸ÀÌ½º Æ®·Ô', SBS 'Æ®·Ô½ÅÀÌ ¶¹´Ù' µî Æ®·ÎÆ® °æ¿¬ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ¸àÅä·Îµµ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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