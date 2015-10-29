°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.11.5 ¸ñ 17:35
¿¬¿¹/½Ã»ç
KBS 2¶óµð¿À '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²' ³²Áø, À±¼öÇö Àý¹¦ÇÑ ÄÝ¶óº¸·¹ÀÌ¼Ç! 'ÀýÄ£ ¼±ÈÄ¹è'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.11.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö ³²Áø°ú À±¼öÇöÀÇ È£ÈíÀÌ ³²´Ù¸£´Ù. 4ÀÏ KBS 2¶óµð¿À ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ÁøÇàµÇ´Â '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²'¿¡¼­ °¡¼ö ³²Áø°ú À±¼öÇöÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¾Õ¼­ À±¼öÇöÀº 2016³â¿¡ ¹ßÇ¥µÈ µà¿§°î '»çÄ¡±â »çÄ¡±â'¸¦ ³²Áø°ú ÇÔ²² ºÎ¸£¸ç È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´ø ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ½Å°î ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¼±ÈÄ¹è »çÀÌÀÇ ²ö²öÇÑ ¾ÖÁ¤À» º¸¿© ÁÖ¾ú´Ù.

ÃÖ±Ù ³²ÁøÀº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ 2³â¿© ¸¸ÀÇ ½Å°î '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾ÆÀÖ´Ù'¸¦ °ø°³Çß´Ù. '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾Æ ÀÖ´Ù'´Â Áßµ¶¼º °­ÇÑ ¸á·Îµð¿Í °æÄèÇÑ ¸®µëÀÇ Èï°Ü¿î ¶óÆ¾°îÀ¸·Î, ÁßÀå³âÃþ ³²¼ºµéÀÌ °ø°¨ÇÒ ¸¸ÇÑ °¡»ç·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù.

³²ÁøÀº 1965³â '¿ï·Á°í ³»°¡ ¿Ô³ª'·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° µÚ '°¡½¿ ¾ÆÇÁ°Ô', '´Ô°ú ÇÔ²²', '±×´ë¿© º¯Ä¡ ¸¶¿À', '¹Ì¿öµµ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø' µî ¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» ³»¸ç ½Ã´ë¸¦ Ç³¹ÌÇß´Ù. ¿ÃÇØ µ¥ºß 55ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº ³²ÁøÀº KBS 'Æ®·Ô Àü±¹Ã¼Àü' MBN 'º¸ÀÌ½º Æ®·Ô', SBS 'Æ®·Ô½ÅÀÌ ¶¹´Ù' µî Æ®·ÎÆ® °æ¿¬ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ ¸àÅä·Îµµ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.

½Å°î '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾ÆÀÖ´Ù'¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¼ö ³²Áø(75)ÀÌ KBS 2¶óµð¿À '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²' ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÈÄ¹è°¡¼ö À±¼öÇö°ú ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´Ù. 4ÀÏ KBS 2¶óµð¿À ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ÁøÇàµÇ´Â '±èÇý¿µ°ú ÇÔ²²'¿¡¼­ °¡¼ö ³²Áø°ú À±¼öÇöÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¾Õ¼­ À±¼öÇöÀº 2016³â¿¡ ¹ßÇ¥µÈ µà¿§°î '»çÄ¡±â »çÄ¡±â'¸¦ ³²Áø°ú ÇÔ²² ºÎ¸£¸ç È£ÈíÀ» ¸ÂÃè´ø ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ½Å°î ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¼±ÈÄ¹è »çÀÌÀÇ ²ö²öÇÑ ¾ÖÁ¤À» º¸¿© ÁÖ¾ú´Ù.

ÃÖ±Ù ³²ÁøÀº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ 2³â¿© ¸¸ÀÇ ½Å°î '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾ÆÀÖ´Ù'¸¦ °ø°³Çß´Ù. '¿Àºü ¾ÆÁ÷ »ì¾Æ ÀÖ´Ù'´Â Áßµ¶¼º °­ÇÑ ¸á·Îµð¿Í °æÄèÇÑ ¸®µëÀÇ Èï°Ü¿î ¶óÆ¾°îÀ¸·Î, ÁßÀå³âÃþ ³²¼ºµéÀÌ °ø°¨ÇÒ ¸¸ÇÑ °¡»ç·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù.

³²ÁøÀº 1965³â '¿ï·Á°í ³»°¡ ¿Ô³ª'·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° µÚ '°¡½¿ ¾ÆÇÁ°Ô', '´Ô°ú ÇÔ²²', '±×´ë¿© º¯Ä¡ ¸¶¿À', '¹Ì¿öµµ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø', 'ºóÀÜ', 'µÕÁö' µî ¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» ³»¸ç ½Ã´ë¸¦ Ç³¹ÌÇß´Ù.

¿ÃÇØ µ¥ºß 55ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº ³²ÁøÀº KBS 'Æ®·Ô Àü±¹Ã¼Àü' MBN 'º¸ÀÌ½º Æ®·Ô', SBS 'Æ®·Ô½ÅÀÌ ¶¹´Ù' µî Æ®·ÎÆ® °æ¿¬ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ ¸àÅä·Îµµ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê ºÎµ¿»ê ±ÔÁ¦Áö¿ª ÁöÁ¤ ¡®ÃË°¢¡¯
2
[´º½º&ºÐ¼®]¹æÇâ¼º Á¦½Ã »ç¾÷Àç°³ ±â´ë°¨ ½Å¼¼°è °ø½ÄÀÔÀå ¾ø¾î ºÒ½Åµµ
3
½ºÅ¸ÇÊµåÇü º¹ÇÕ¼îÇÎ¸ô ÀÎ±Ù ¡®¿ï»ê º¹»ê Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¡¯ ¹Ì·¡ °¡Ä¡ Á¶¸í
4
¿ï»ê ³²±¸, ¡®¿Áµ¿ »ó¹Ú°ñ¸ø ¼öº¯ °æ°ü»ç¾÷¡¯¡¦³»³â 4¿ù ÁØ°ø
5
ºÎµ¿»ê ±ÔÁ¦·Î °¢±¤¹Þ´Â ÁÖ°ÅÇü¿ÀÇÇ½ºÅÚ¡¦Æ¯È­¼³°è µ¸º¸ÀÌ´Â ¡®¿ï»ê °æ³²¾Æ³Ê½ººô½Ã±×´ÏÃ³¡¯ ÀÎ±â
6
¡®¹«·áÁö¿ø¡¯, Å¥³Ý¡¤´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò µî ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ Á¾·ù °ü½ÉÀÚ Ãë¾÷µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
7
º»°ÝÀûÀÎ ÃßÀ§¿¡ ¸Â¼³ ±â´É¼ºÀ» ³ôÀÎ ¿Â¿­¸ÅÆ® 2Á¾ ÃßÃµ
8
¿ëÀÎ Å¸¿îÇÏ¿ì½º ¡®¸¶¿îÆ¾Ä³½½¡¯ Àü¿øÁÖÅÃ, µî»ê·Î Ç°Àº ´ÜÁö Á¶¼º¿Ï·á ÀÓ¹Ú, ½Å±Ô ºÐ¾ç ÁøÇà
9
À²ÇöÁö±¸ ÀÌÀü ¡®¿ï»ê³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå¡¯, Á¤ºÎ ½Ã¼³Çö´ëÈ­»ç¾÷ °ø¸ð ½É»ç º»°ÝÈ­
10
ÄÚ·Î³ª ¿ì¿ï°¨ ÇØ¼Ò À§ÇØ ¿ï»ê Çõ½Åµµ½Ã °ø°ø±â°ü¡¤ÇàÁ¤±â°ü ¹¶ÃÆ´Ù
¿Ü°í»ê¿Ë±â¿¡ ¹ö¹«¸° »çÂûÀ½½Ä¹®È­
¿ï»ê ¹ßÀüÀÌ Ã»³â¿¹¼ú°¡µé¿¡°Ô ¹ÌÄ£ ¿µÇâ
¿ì¸®ÀÇ ¼Ò¸®¿¡ Çö´ëÀû °¨°¢À» ÀÔÈ÷´Ù
¹è¸íÈñ Á¦15È¸ °³ÀÎÀü, ÀÚ¿¬¿¡¼­ Ã£Àº ÀÌ»óÇâ, ¹ÎÈ­·Î Ç¥Çö
¿ï»ê ºÏ±¸Áö¿ª ÀÛ°¡µé ÀÛÇ° ÇÑÀÚ¸®¿¡

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr