¿ï»ê¹®Èµµ½ÃÆ÷·³ÀÌ 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ½Ã¹ÎÈ¦¿¡¼ ¡®±¹¸³»ê¾÷±â¼ú¹Ú¹°°ü ¾î¶»°Ô ÇÒ °ÍÀÎ°¡¡¯ Á¦¸ñÀ¸·Î ½ÉÆ÷Áö¾öÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù. ½ÉÆ÷Áö¾ö¿¡¼´Â »ê¾÷±â¼ú¹Ú¹°°üÀ» »õ·Î¿î °³³äÀÇ ¡®ÇÑ±¹»ê¾÷°ü¡¯À¸·Î ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÈ´Ù. °øµ¿Á¦¾ÈÀÚµéÀº ¹Ì±¹¿¡ »ì°í ÀÖ´Â ¿ï»ê Ãâ½ÅÀÇ ±èÁ¾¼ö ¹®Èµµ½Ã¿ï»êÆ÷·³ °í¹®À» ºñ·ÔÇØ ÃÖÀÌ±Ô °è¸í´ëÇÐ±³ ±³¼ö¡¤¹Ì±¹ µµ½Ã°èÈ¹±â¼ú»ç, ½Å¿ëÀç (ÁÖ)È÷¾îÄÚ¸®¾Æ È¸Àå, ³ë¼ºÀÏ ¹Ì±¹ ÆÛµà´ë ±³¼ö¡¤±¹Á¦ÇÐÈ¸ AHLIST È¸Àå, ±èµ¿Áø ¿øµå¸ÞÀÌÅ©½ºÆäÀÌ½º Ã¢¸³ÀÚ, ±è±³Á¾ Àü Á¶¼±ÀÏº¸ ¹ÌÁÖº»»ç »çÀå µîÀÌ´Ù. °ü·Ã³»¿ëÀ» ¿ä¾àÇØ ½Æ´Â´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ ¿©·¯ ´ëÇÐ¿¡´Â ÇÐ»ýµéÀÌ ¸¹ÀÌ ¸ô¸®´Â ÀÎ±â °ÁÂ°¡ ¸¹´Ù. ºñ±³¿¬±¸ÀÇ ½ÇÁõÀû ÀÚ·á·Î Ã»³âµé¿¡°Ô ¿ë±â¸¦ ÁÖ°í °³Ã´ Á¤½ÅÀ» ÀÏ±ú¿ì´Â ÀÌµé °ÀÇ¿¡¼´Â °æ¿µÇÐ¡¤»çÈ¸ÇÐ¡¤¿ª»çÇÐ ±³¼öµéÀÌ °ÀÇ Áß¿¡ ´øÁö´Â Áú¹®ÀÌ ÇÏ³ª ÀÖ´Ù. ¡®ÇÑ±¹À» ¾Æ´À³Ä?¡¯ ±³¼ö´Â ÇÐ»ýµé¿¡°Ô 1960³â´ë ÃÊ±îÁö ¼¼°è ÃÖºó±¹ÀÌ¾ú°í, ±×°Íµµ ÈÞÀü»óÅÂÀÎ ³ª¶ó°¡ ¾î¶»°Ô 50³â ¸¸¿¡ ¼¼°è 10À§±ÇÀÇ °æÁ¦´ë±¹ÀÌ µÇ¾ú´ÂÁö, ¼¼°è»ç¿¡ ¾ø´Â ºÒ°¡»çÀÇÇÑ ±âÀûÀÇ ÇöÀåÀ» Á÷Á¢ °¡¼ º¸¶ó°í ±ÇÇÑ´Ù.
±×·¯³ª ¡®±âÀû¡¯ÀÌ¶ó´Â ¸»¿¡ ÇÑ±¹ÀÎÀº °áÄÚ µ¿ÀÇÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. Àü ±¹¹ÎÀÌ ÇÕ½ÉÇØ ÀÌ·é ÇÇ¶¡ÀÇ °áÁ¤Ã¼°¡ Çö´ëÇÑ±¹ÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 2020³â ÄÚ·Î³ª´Â ÀÎ·ùÀç¾ÓÀÇ ÆÒµ¥¹ÍÀ¸·Î ¼¼°è°æÁ¦´Â Ç³ÀüµîÈ°¡ µÆ´Ù. ÇÑ±¹Àº ÀÌ Ç³¶õÀ» ¾î¶»°Ô ºñÄÑ°¥ °ÍÀÎ°¡? Ç×ÇØ´Â Å°¸¦ ÀâÀº ¼±Àå°ú ¼±¿øµé¿¡°Ô ¸Ã±â°í ±¹¹ÎÀº ÇÑ±¹ÆÇ ´ºµôÁ¤Ã¥¿¡ ±â´ë¸¦ °É ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
¸ñÀü¿¡ ³õÀÎ ÇÑ±¹ÀÇ ¼÷Á¦´Â ¹«¾ùÀÎ°¡? ±¹¹ÎÈÇÕÀÌ´Ù. ±¹°¡ Àçµµ¾àÀÇ ²ÞÀ» ±¹¹ÎÀÌ ÇÔ²² ²Ü °è±â°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÇÑ±¹ÀÎÀÇ ÀÚ±à½ÉÀÌ ÀÖ°í ÇÑ±¹ÀÇ ¹Ì·¡°¡ º¸ÀÌ´Â °÷, Áö³³¯ÀÇ º¸¶÷ÀÌ ÀÖ°í ¼ÒÁúÀ» °³¹ßÇÒ ÀÇ¿åÀÌ »ý±â´Â °÷, ±¹¹ÎÀÇ ¸¶À½À» ¸ðÀ» ´ëÇü ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ Àý½ÇÇÑ ¶§´Ù. ±× ´äÀÌ ¡®ÇÑ±¹»ê¾÷°ü¡¯ÀÌ´Ù.
°¡Äª ¡®ÇÑ±¹»ê¾÷°ü¡¯Àº ¹Ú¹°°ü °³³äÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ±¹Á¦»çÈ¸°¡ ÁÖ¸ñÇÏ´Â ÇöÀç ÇÑ±¹»ê¾÷ ÀçÇ°(î¦ù¡)ÀÇ À¯Åë¡¤Àü½ÃÀåÀ¸·Î¼, ±â¾÷¸¶´Ù Ã¢¾÷ÀÚ¿Í Á¦Ç°°³¹ßÀÚÀÇ ÀÎ°£½Â¸® ÀÌ¾ß±â°¡ ´ã±ä °¨µ¿ÀÇ ÇÑ±¹Çü ¡®»ê¾÷¿ª»ç¹Ú¹°°ü¡¯ÀÌ¸ç ±¹°¡È«º¸°üÀÌ´Ù. Àü±â¡¤ÀüÀÚ, 5G, IT, e½ºÆ÷Ã÷, K-Pop, Æ®·ÎÆ®, ÆÐ¼Ç, ÇÑ·ù, ¼±¹Ú, ÀÚµ¿Â÷, °ÇÃà¼³°è¡¤½Ã°ø, ÇÃ·£Æ®»ê¾÷, 3È£¼± ÁöÇÏÃ¶ ¾Æ·¡ 15§¯ °£°ÝÀ» µÎ°í ¶ÕÀº 9È£¼± Åä¸ñ±â¼ú, ¹æÀ§»ê¾÷Ã¼ÀÇ ½Å¹«±â, ¼¼°è ÃÖ»óÀÇ ¸ÀÀ» °¡Áø µþ±â¿Í ³ó¡¤¿ø¿¹½ÃÇèÀåÀÇ ½ÅÇ°Á¾ µî ºÐ¾ß¸¦ ¸Á¶óÇÑ °úÇÐ°ú ½Å±â¼úÀ» Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÌ´Ù. ¹ÙÀÌ¾î´Â Made in Korea°¡ Áý°áµÈ ÀÌ°÷¿¡¼ Á¦Ç°»ý»ê °úÁ¤±îÁö 3D¿µ»óÀ¸·Î È®ÀÎÇÏ°í, »óÇ°¼±Á¤°ú °Å·¡°è¾àÀ» ¿ø½ºÅéÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
ÇÑ±¹»ê¾÷°üÀÇ °¡Àå Å« ºñÁßÀº ¡®±â´É¿Ã¸²ÇÈ°ü¡¯°ú ¡®Ã¢¾÷°ü¡¯ ¿î¿µÀÌ´Ù. ±â´É¿Ã¸²ÇÈ°üÀº ±â¼úÇÑ±¹À» ÀÌ·é ¿ª»çº¸Á¸°ú ÇÔ²² Àü ±¹¹ÎÀÇ ±â¼ú¡¤±â´É°³¹ß ½Ç½ÀÀåÀÌ´Ù. ÃÖÃ·´Ü ½ÇÇè½Ç½À ±â±¸¸¦ ¸¶·ÃÇØ µÎ°í ´©±¸³ª ¿Í¼ ÀÚ±âÀÇ ¼ÒÁú°ú ±â¼úÀ» ¿¬¸¶ÇÏ´Â »ê¾÷ÀÎ·Â À°¼ºÀÇ ÀåÀÌ´Ù. Ã¢¾÷°üÀº ±¹°¡ÀÇ ¹Ì·¡°¡ ´Þ¸° ÀÎÀç ¹ß±¼ ÇöÀåÀÌ´Ù. Àü±¹¿¡´Â ¼ö¸¹Àº ±¹¹ÎµéÀÌ Æ¯Çã, °³¹ß, ¹ß¸íÀÇ ²ÞÀ» ¾È°í ³¯À» Áö»õ¿î´Ù. ±¹¹ÎÀÌ ÁÖ¸ñÇÏ´Â Àå¼Ò¿¡¼ °á°ú¹° ¹ßÇ¥´Â, ±â¾÷ÀÇ ÀÎÀç ½ºÄ«¿ìÆ®¿Í ±¹¹ÎÀÇ Ã¢¾÷ÅõÀÚ·Î ÀÌ¾îÁø´Ù. ¿©±â°¡ °³Ãµ¿¡¼ ¿ëÀÌ ³ª´Â ±âÈ¸ÀÇ ¶¥ÀÌ´Ù.
¡®ÇÑ±¹»ê¾÷°ü¡¯Àº ¼¼°è ¡®»ê¾÷¹Ú¹°°ü¡¯ÀÇ ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» ¹Ù²Ù´Â °Å±¹Àû Çõ½Å»ç¾÷ÀÌ´Ù. ±¹°¡¿ª·® ÁýÁß ¿©ÇÏ¿¡ µû¶ó ¼¼±âÀû »ç¾÷ÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ·² ¶§, À§¼ºµµ½Ã¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â ´ëÇü ¡®»ê¾÷°ü·£µå¡¯¸¦ ±¸»óÇØ¾ß ÇÑ±¹ÀÇ ½Ç¸®ÄÜ¹ë¸®°¡ µÇ°í ¡®¼¼°è ÃÖÃÊ¡¯ÀÇ ÇÑ±¹´ëÇ¥ °ü±¤Áö°¡ µÈ´Ù. ±¹°¡¿¹»êÀº ºÎÁö, °ÇÃà, Á¤Ã¥Áö¿ø ½Ã¼³¿¡ ÇÑÇÏ°í, ³»ºÎ Á¶¼ºÀº Âü¿©±â¾÷ °¢ÀÚÀÇ ¸òÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ »ç¾÷¿¡¼ »ý±æ ÀÏÀÚ¸®´Â ÁÖ¸Ô¼ÀÀ¸·Îµµ °¡´ÉÇØ Áø´Ù. ¹Î¡¤°ü¡¤Á¤ÀÌ ÃÑµ¿¿øµÇ¾î °Ç¼³ÇÏ°í ¿î¿µÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. µ¿¹æÀÇ ÀÛÀº ³ª¶ó ÄÚ¸®¾Æ´Â ¡®ÇÑ±¹»ê¾÷°ü¡¯ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î ±¹¹ÎÀÇ °¡½¿¿¡ Èñ¸ÁÀÇ ºÒ¾¾¸¦ ÁöÇÊ ¼ö ÀÖ´Ù. Á¤¸®=È«¿µÁø±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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