½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹¡¯ Ã¤¸®, 19ÀÏ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¼­ »õ ½Ì±Û ¡®GTG(gotta go)¡¯ °ø°³

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½Å¿¹ Ã¤¸®(chaeree)°¡ 3°³¿ù ¸¸¿¡ °¨¼º Â£Àº °î ‘GTG(gotta go)’·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.
10ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç 2sixT(Åõ½Ä½ºÆ¼) Ãø¿¡ µû¸£¸é Ã¤¸®´Â ¿À´Â 19ÀÏ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ »õ ½Ì±Û ‘GTG(gotta Go)’¸¦ °ø°³ÇÑ´Ù.
Ã¤¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘GTG(gotta go)’´Â Áö³ 8¿ù ¹ß¸ÅÇÑ EP ¾Ù¹ü ‘Mirror(¹Ì·¯)’ ÀÌÈÄ 3°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â ¾Ù¹üÀ¸·Î, ‘»ç¶û’¿¡ ´ëÇÑ Ã¤¸®ÀÇ °æÇè°ú »ý°¢À» ³ì¿©³½ ÈüÇÕ R&B ¼Ò¿ï Àå¸£ÀÇ °îÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°îÀº Ã¤¸®ÀÇ ÃâÁßÇÑ ¸ÞÀÌÅ· ´É·ÂÀº ¹°·Ð, ±×ÀÇ ¼ÖÁ÷ÇÏ°í Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Ã¤¸®´Â Áö³ 5¿ù Ã¹ ½Ì±Û ‘°ÅÁþ¸»(Feat. Å©·ç¼È½ºÅ¸)’·Î µ¥ºß, È£¼Ò·Â Â£Àº º¸ÀÌ½º¿Í µ¶º¸ÀûÀÎ °¨¼º, Å¹¿ùÇÑ °î¸ÞÀÌÅ· ´É·ÂÀ¸·Î ‘¿Ï¼ºÇü ¾ÆÆ¼½ºÆ®’ÀÌÀÚ ‘¹Ï°í µè´Â ½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹’·Î µ¥ºß¿Í µ¿½Ã¿¡ ÁÖ¸ñ ¹Þ¾Ò´Ù.
Æ¯È÷ Ã¤¸®´Â IV(¾ÆÀÌºêÀÌ), Á¦·¹¹Ì Äù½ºÆ®, ·çÇÇ, ÆÝÄ¡³Ú·Î, Å©·ç¼È½ºÅ¸, ¹ÙÀÌ½º¹ú»ç, º£ÀÌ½Ä µî ÈüÇÕ¾ÀÀ» ÁÖ¸§ Àâ°í ÀÖ´Â À¯¸í ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°ú ¿¬ÀÌ¾î È£ÈíÀ» ¸ÂÃß¸ç ¸¶´Ï¾ÆÃþºÎÅÍ ´ëÁßµé±îÁö ÅºÅºÇÑ ÆÒ´ýÀ» ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Ù.
Ã¤¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘GTG(gotta go)’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ¿À´Â 19ÀÏ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, Ã¤¸®´Â ÇöÀç ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀ» ºñ·ÔÇØ ÄÄ¹é ÁØºñ¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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