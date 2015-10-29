ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼­ '´Ùºñ', ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ¡®To.Night¡¯¿¡ Ãâ¿¬

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´Ùºñ´Â Áö³ 11ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È£½ºÆ® ¾Æ·Ð°ú ·»Àº »ýÀÏÀ» ¸ÂÀº ´Ùºñ¸¦ À§ÇØ ±Í¿©¿î ÄÉÀÌÅ©¿Í ¸ðÀÚ¸¦ ÁØºñ, ¹ß¶öÇÑ ÃàÇÏ ÀÎ»ç¸¦ °Ç³× ½ÃÀÛºÎÅÍ ÈÆÈÆÇÔÀ» »Ë³Â´Ù.
´Ùºñ´Â Ã»ÃëÀÚµéÀÇ Áú¹®¿¡ ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ´äº¯À» ÇØÁÖ°Å³ª, ´Þ´ÞÇÑ º¸ÀÌ½º·Î Ã»ÃëÀÚµéÀÇ »ç¿¬À» ÀÐ¾îÁÖ¸ç ´ÙÃ¤·Î¿î ÀÌ¾ß±â·Î °ø°¨À» ÀÌ²ø¾î³» ¹Ì¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ´Ùºñ´Â È·ÁÇÑ ÇÇ¾Æ³ë µ¶ÁÖ´Â ¹°·Ð, ¾Æ·ÐÀÇ º¸ÄÃ¿¡ ¸ÂÃç Å¹¿ùÇÑ ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¸¦ º¸ÅÂ´Â µî °íÇ°°Ý °¨¼ºÀ¸·Î Ã»ÃëÀÚµéÀÇ ±ÍÈ£°À» Ã¥ÀÓÁ³´Ù.
¾Æ·Ð°ú ·»ÀÇ ´Ùºñ »ç¶ûµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ·»Àº “’EBS ½ºÆäÀÌ½º °ø°¨’¿¡ ³ª¿À½Å °É ºÃ´Ù. ÃµÀç ¾ÆÆ¼½ºÆ®¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. ÇüÀÌ Á¸°æÇÏ´Â Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³À» ¶Ù¾î³Ñ´Â ±Û·Î¹ú ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ µÉ °Í °°´Ù”¶ó°í ³²´Ù¸¥ ÆÒ½ÉÀ» µå·¯³Â´Ù.
´Ùºñ´Â ÇöÀç ¸ÅÁÖ °ÝÁÖ ¼ö¿äÀÏ ‘To.Night’ °íÁ¤ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬ ÁßÀÌ¸ç, ¿À´Â 21ÀÏ Àú³á 7½Ã ¿ÂÅÃÆ® ÄÜ¼Æ® ‘MEMORY THEATER: DRAMA(±â¾ï±ØÀå: µå¶ó¸¶)’·Î ´ëÁßÀ» ¸¸³´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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