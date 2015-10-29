µµÀ±°É ~!G1°­¿ø¹Î¹æ ¿¹°¨ÁÁÀº³¯ "Æ®·ÎÆ®°¡ ÁÁ¾Æ" ¶óµð¿ÀDJ ÀÔ¹®

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¸ÅÁÖ È¿äÀÏ ¿ÀÀü10½Ã¿¡ ÁøÇàµÇ´Â °¿øµµ ´ëÇ¥¹æ¼Û G1 ¿¹°¨ÁÁÀº³¯ (Æ®·ÎÆ®°¡ ÁÁ¾Æ)¿¡¼´Â »Í»ïÃÌ µµÀ±°É°ú °°ÀÌ Æ®·ÎÆ® ³ë·¡µµ ¹è¿öº¸°í °¡¼ö¸¦ ¼Ò°³ÇÏ´Â ½Ã°£À» ¸¶·ÃÇÏ¿´´Ù.
Æ®·Ô°èÀÇ ¼ûÀºÁøÁÖ Áø´Þ·¡ °¡¼öÀÇ ¹ÙÅÏÀ» ÀÌ¾î »õ·Ó°Ô ´ÜÀåÇÑ ÄÚ³Ê¿¡¼´Â Èê·¯°£°îºÎÅÍ ÃÖ½ÅÆ®·ÎÆ®°î±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ¹è¿öº¸°í ±×³¯ ¼Ò°³µÇ´Â °¡¼ö¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ»ý½ºÅä¸® ¹× ³ë·¡µµ µè´Â ½Ã°£À» °®°ÔµÈ´Ù.
»õ·Ó°Ô ´ÜÀåÇÑ Æ®·ÎÆ®°¡ÁÁ¾Æ ¼Ó »õ·Î¿î ÄÚ³ÊÀÇ ÀÌ¸§Àº "Æ®·ÔÇÑ¼ý°¥ ¸Àº¸±â" ÀÌ´Ù. µµÀ±°ÉÀº "°í¿îµÎ¼Õ, ÁÁ¾ÆÁ×°Ú´Ù, Ãµ»ó¿¬" µî ¿©·¯ °îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ¿Õ¼ºÈ÷ È°µ¿ÇÏ´Â µ¥ºß6³âÂ÷ Æ®·ÎÆ®°¡¼öÀÌ¸ç Æ¯È÷ "ÁÁ¾ÆÁ×°Ú´Ù" °îÀº ¿äÁò ´ë¼¼ÀÎ ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô ÈÄ¹è°¡¼ö ÀÓ¿µ¿õÀÌ Ä¿¹ö¼ÛÀ¸·Î ºÒ·¯ À¯Åõºê Á¶È¸¼ö 30¸¸ºä °¡±îÀÌ Àå½ÄÇÑ °îÀÌ±âµµÇÏ´Ù. µµÀ±°ÉÀº ÀÌ¹ø ¶óµð¿ÀDJ ÀÔ¹®°ú µ¿½Ã¿¡ º» ¹æ¼ÛÀÇ ¸ÞÀÎ MCÀÎ ¼Õ¹ÎÁ¤°ú °°ÀÌ È£ÈíÀ» ¸ÂÃß°Ô µÇ¾ú´Ù.
»õ·Ó°Ô ½ÃÀÛÇÏ´Â ÃÊº¸ ¶óµð¿ÀDJ µµÀ±°ÉÀÇ È°¾àÀ» ±â´ëÇØ º»´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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