½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹¡¯ Ã¤¸®', °¨¼º Áý¾àÇÑ ½Å°î ¡®GTG(gotta go)¡¯ 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¹ß¸Å

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½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹’ Ã¤¸®(chaeree)°¡ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ °¨¼ºÀ» Áý¾àÇÑ ½Å°î ‘GTG(gotta go)’¸¦ ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
Ã¤¸®´Â 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ½Ì±Û ‘GTG(gotta Go)’ÀÇ À½¿øÀ» °ø°³ÇÑ´Ù.
½Å°î ‘GTG(gotta go)’´Â ‘»ç¶û’¿¡ ´ëÇÑ Ã¤¸®ÀÇ °æÇè°ú »ý°¢À» ³ì¿©³½ ÈüÇÕ R&B ¼Ò¿ï Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î, Ã¤¸®ÀÇ À¯´ÏÅ©ÇÏ¸é¼µµ ¸Å·ÂÀûÀÎ º¸ÀÌ½º¿Í µ¶Æ¯ÇÏ°í Áßµ¶¼º ÀÖ´Â ¸á·Îµð°¡ ¾î¿ì·¯Á® °¨¼ºÀ» ±Ø´ëÈÇß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº Áö³ °îµé°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î Ã¤¸®°¡ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©, ±×ÀÇ ÃâÁßÇÑ °î ¸ÞÀÌÅ· ´É·ÂÀº ¹°·Ð, À½¾Ç¿¡ ´ëÇÑ ÁøÁ¤¼ºÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
Ã¤¸®´Â “¾ÖÂøÀÌ ¸¹Àº °îÀÎµ¥ µåµð¾î ¹ß¸ÅÇÏ°Ô µÅ ±â»Ú´Ù. ±âÁ¸¿¡ ³½ °îµé°ú´Â ´Ù¸¥ »ö´Ù¸¥ ¹«µåÀÌ´Ï Àß µé¾îÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù“¶ó°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
Áö³ 5¿ù Ã¹ ½Ì±Û ‘°ÅÁþ¸»(Feat. Å©·ç¼È½ºÅ¸)’·Î µ¥ºßÇÑ Ã¤¸®´Â ½Ì±Û ‘I’, EP ¾Ù¹ü ‘Mirror’ µî ¿Ï¼ºµµ ³ôÀº À½¾ÇÀ» ÅëÇØ ½ÅÀÎ´äÁö ¾ÊÀº ³²´Ù¸¥ ¿ª·®À» ¹ßÈÖÇß´Ù.
¶ÇÇÑ Ã¤¸®´Â IV(¾ÆÀÌºêÀÌ), Á¦·¹¹Ì Äù½ºÆ®, ÆÝÄ¡³Ú·Î, Å©·ç¼È½ºÅ¸, ¹ÙÀÌ½º¹ú»ç, º£ÀÌ½Ä µî À¯¸í ÈüÇÕ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°úÀÇ Çù¾÷Àº ¹°·Ð, ¸¹Àº ¹ÂÁö¼ÇµéÀÇ ±ØÂùÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ‘¹Ï°í µè´Â ½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹’·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Ã¤¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘GTG(gotta go)’ÀÇ À½¿øÀº 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ ¹ß¸ÅµÇ¸ç, ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ÃßÈÄ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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