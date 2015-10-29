½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹¡¯ Ã¤¸®', °¨¼º Áý¾àÇÑ ½Å°î ¡®GTG(gotta go)¡¯ 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¹ß¸Å

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Ã¤¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘GTG(gotta go)’ÀÇ À½¿øÀº 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼­ ¹ß¸ÅµÇ¸ç, ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ÃßÈÄ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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