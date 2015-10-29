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´Ùºñ´Â Áö³ 21ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÂÅÃÆ® ÄÜ¼Æ® ‘±â¾ï±ØÀå: µå¶ó¸¶(MEMORY THEATER: DRAMA)’¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
‘±â¾ï±ØÀå: µå¶ó¸¶’´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÇ ¶óÀÌºê¿Í ¾î¿ï¸®´Â ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ±×·¡ÇÈÀ» °áÇÕ½ÃÅ² »õ·Î¿î ÇüÅÂÀÇ ¿ÂÅÃÆ® °ø¿¬À¸·Î, ´Ùºñ¿Í °¡È£°¡ ³ª¼ ÇÑ ÆíÀÇ µå¶ó¸¶ °°Àº ¹«´ë·Î °ø¿¬¿¡ ¸ñ¸¶¸¥ ¸®½º³Êµé¿¡°Ô Èú¸µÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ´Ùºñ´Â Áö³ 3¿ù ¹ß¸ÅÇÑ EP ¾Ù¹ü ‘CINEMA(½Ã³×¸¶)’ÀÇ 1¹ø Æ®·¢ÀÌÀÚ ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ°îÀÎ ‘CINEMA’·Î °ø¿¬ÀÇ Æ÷¹®À» È°Â¦ ¿¾ú´Ù. ´Ùºñ´Â “‘»ç¶û’¿¡ ´ëÇÑ µå¶ó¸¶¸¦ ÁØºñÇß´Ù. »ç¶ûÀÇ °¨Á¤ÀÌ º¯ÈµÇ´Â ¼ø¼´ë·Î µé·Áµå¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó¸ç ±â´ë°¨À» ºÏµ¸¿ü´Ù.
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