½æ(XUM), ¡®Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä¡¯ OST ¡®100% (feat.¾Æ¿ô»çÀÌ´õ)¡¯ ¹ß¸Å

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Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä’´Â »ç¶ûÀº ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ ¿À´äÀº ÇÇÇÏ°í ½ÍÀº ÁÖÀÎ°øÀÌ 'Á¶»ó½Å'ÀÌ¶ó´Â AI ³ÃÀå°í¸¦ ¸¸µé¾î ³»¸ç ÆîÃÄÁö´Â ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð µå¶ó¸¶·Î¼ ¸¸³ª¼´Â ¾È µÉ ³²ÀÚ¸¦ °¡·Á³¾ Ã»Áø±â¸¦ °®°Ô µÈ ¿©ÀÚµéÀÇ Àý´ë °ø°¨ ½º¸± ¸¸Á¡ ·¯ºê ÄÚ¹Ìµð´Ù.
Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä OST PART.1 ‘100% (feat. ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ)’´Â ½ÉÇÃÇÑ ¸®µë À§¿¡ µå¶ó¸¶Æ½ÇÑ Àü°³, ±× À§¿¡ ÆîÃÄÁö´Â ¼Ó»çÆ÷ ·¡ÆÛ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ°¡ ¹ñ¾î³»´Â °¡»ç´Â ‘Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä’ÀÇ µå¶ó¸¶ ³»¿ëÀ» Àß Ç¥ÇöÇØ ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
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OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “AI Âü°ß ·Î¸Ç½º¶ó´Â ½Å¼±ÇÑ Àå¸£, À¯ÄèÇÑ ½ºÅä¸®, °³¼º ¸¸Á¡ ¸Å·Â ¸¸Á¡ ¹è¿ìµéÀÌ ÆîÄ¡´Â ¿¬±â¿Í ÇÔ²² ½æ(XUM)ÀÇ 3ÀÎ 3»ö ¸Å·ÂÀÌ µå·¯³ ‘100%’°¡ Àß ¾î¿ï·Á µå¶ó¸¶ÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇØ ÁÙ °Í."ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
‘AI Âü°ß ·Î¸Ç½º’ Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä OST PART.1 ½æ(XUM)ÀÇ ‘100% (feat. ¾Æ¿ô»çÀÌ´õ)’´Â 24ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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