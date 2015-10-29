Pursean (ÆÞ¼Ç),25ÀÏ Ã¹ ½Ì±Û¾Ù¹ü ¡®ÇØ½ÃÅÂ±×¡¯ °ø°³

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25ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ÇÖµµ±× ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡ µû¸£¸é ÆÞ¼ÇÀº ¿À´Â 25ÀÏ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ »õ ½Ì±Û ‘ÇØ½ÃÅÂ±×’¸¦ °ø°³Çß´Ù.
Pursean (ÆÞ¼Ç)ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘ÇØ½ÃÅÂ±×)’´Â ÆãÅ° ÇÑ ¸®µëÀÇ °îÀ¸·Î »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷¿¡°Ô ÇØ½ÃÅÂ±× µÇ¾î ±â¾ïµÇ°í ½Í´Ù´Â ¸¶À½À» ´ãÀº °îÀÌ´Ù.
¶Ç ÇÑ ¸â¹ö Àü¿øÀÌ ÀÛ»ç ÀÛ°î Æí°î¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© À½¾ÇÀû ¿ª·®À» °ú½ÃÇßÀ¸¸ç. ÆÞ¼Ç ¸¸ÀÇ »ö±òÀ» ³ì¿© ¿Ï°î¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ÁõÆø½ÃÅ°°í ±â´ë°¨À» ºÏµ¸¿ü´Ù.
ÆÞ¼ÇÀº Áö³ÇØ '³Ê¸¸ÀÌ'·Î ´ëÇÐ°¡¿äÀç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ÆÀÀ¸·Î, ¹Ú¸¶¼º(º¸ÄÃ), ÃÖÈ«¹Î(±âÅ¸), ±è¹ü¼ö(º£ÀÌ½º), ±è¹ÎÀç(µå·³)·Î ±¸¼ºµÈ 4ÀÎÁ¶ ¹êµå´Ù.
Áö³ '2019 ´ëÇÐ°¡¿äÁ¦'¿¡¼ '³Ê¸¸ÀÌ'·Î ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ÆÞ¼ÇÀº ÃÖ±Ù ÇÖµµ±×¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Á¤½ÄÀ¸·Î °è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í ´ÙÃ¤·Î¿î À½¾Ç È°µ¿À» ÀÌ¾î°£´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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