°¡¼ö '±èÇØ¸®', µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ³ìÀ½ ÇöÀå °ø°³¡¦ÇÁ·Îµà¼­ ±º´Ü°ú È­±â¾Ö¾Ö ºÐÀ§±â

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26ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº 12¿ù »õ ½Ì±Û ¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÐ ±èÇØ¸®ÀÇ ³ìÀ½½Ç ÇöÀå »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ÆíÇÑ Â÷¸²ÀÇ ±èÇØ¸®°¡ ³ìÀ½½Ç¿¡¼ ÁøÁöÇÏ°Ô ³ìÀ½¿¡ ÀÓÇÏ°Å³ª, È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÁöÀ¸¸ç Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ »çÁø¿¡´Â ±èÇØ¸®¿Í ÇÔ²² ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÄ Á¤¼º¹Î ÇÁ·Îµà¼, Á¤ÀºÃÑ ÀÛ°î°¡, ½Å¿ë¼ö º¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ³Ê°¡ ´ÙÁ¤ÇÑ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ¸ç È±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ »Ë³Â´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ 10¿ù ¼Ö·Î µ¥ºß°î ‘OOTD’ ¹ß¸Å ÀÌÈÄ 2°³¿ù ¸¸ÀÎ ¿À´Â 12¿ù, µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù. ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â ¿ö³Ê¿ø, ¾ÆÀÌÁî¿ø, °«¼¼ºì, ¹éÁö¿µ, ¼Õ½Â¿¬ µî°ú Çù¾÷ÇÑ Á¤¼º¹Î ÇÁ·Îµà¼¿Í ±×°¡ ¼ÓÇÑ Psycho Tension ·¹ÀÌºíÀÇ Á¤ÀºÃÑ, SeoTR ÀÛ°î°¡°¡ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
±èÇØ¸®´Â ÇöÀç ¾È¾ç KGC ÀÎ»ï°ø»ç ÇÁ·Î³ó±¸´Ü Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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