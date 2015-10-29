°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.11.26 ¸ñ 14:12
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö '±èÇØ¸®', µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ³ìÀ½ ÇöÀå °ø°³¡¦ÇÁ·Îµà¼­ ±º´Ü°ú È­±â¾Ö¾Ö ºÐÀ§±â
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.11.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø Á¦°ø: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï

Ä¡¾î¸®´õ °â °¡¼ö ±èÇØ¸®°¡ 12¿ù ÄÄ¹éÀ» È®Á¤Çß´Ù.

26ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº 12¿ù »õ ½Ì±Û ¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÐ ±èÇØ¸®ÀÇ ³ìÀ½½Ç ÇöÀå »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ÆíÇÑ Â÷¸²ÀÇ ±èÇØ¸®°¡ ³ìÀ½½Ç¿¡¼­ ÁøÁöÇÏ°Ô ³ìÀ½¿¡ ÀÓÇÏ°Å³ª, È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÁöÀ¸¸ç Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.

¶Ç ´Ù¸¥ »çÁø¿¡´Â ±èÇØ¸®¿Í ÇÔ²² ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÄ Á¤¼º¹Î ÇÁ·Îµà¼­, Á¤ÀºÃÑ ÀÛ°î°¡, ½Å¿ë¼ö º¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ³Ê°¡ ´ÙÁ¤ÇÑ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ¸ç È­±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ »Ë³Â´Ù.

±èÇØ¸®´Â Áö³­ 10¿ù ¼Ö·Î µ¥ºß°î ‘OOTD’ ¹ß¸Å ÀÌÈÄ 2°³¿ù ¸¸ÀÎ ¿À´Â 12¿ù, µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù. ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â ¿ö³Ê¿ø, ¾ÆÀÌÁî¿ø, °«¼¼ºì, ¹éÁö¿µ, ¼Õ½Â¿¬ µî°ú Çù¾÷ÇÑ Á¤¼º¹Î ÇÁ·Îµà¼­¿Í ±×°¡ ¼ÓÇÑ Psycho Tension ·¹ÀÌºíÀÇ Á¤ÀºÃÑ, SeoTR ÀÛ°î°¡°¡ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.

±èÇØ¸®´Â ÇöÀç ¾È¾ç KGC ÀÎ»ï°ø»ç ÇÁ·Î³ó±¸´Ü Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê Àå±¸½ÃÇèÀåÛ¡ È®ÁøÀÚ ¼ÓÃâ ºñ»ó
2
¹Ý¾áÆ®¸® ±×·ì¿¡¼­ ¿î¿µÇÏ´Â ¡®Ä«½Ã¾Æ ¼ÓÃÊ¡¯ È¸»çº¸À¯ºÐ ¼±Âø¼ø °è¾àÁøÇàÁß
3
¿ï»ê Àå±¸´ëÈ¸ °ü·Ã ÄÚ·Î³ª19 3¸í Ãß°¡ È®Áø¡¦ ÃÊ¡¤Áß¡¤°í µî±³ÁßÁö
4
¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯Ô³ °Ç¼³ º»±Ëµµ¡¦µÎµ¿IC ¼³°è ¹Ý¿µµÉÁö ÁÖ¸ñ
5
[¸£Æ÷]ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ ¹ß»ýÇÑ Áß±¸ ÇÔ¿ùÃÊ °¡º¸´Ï
6
¿õÃÌ¸é¿¡ 3300°¡±¸ ±Ô¸ð ÁÖ°Å´ÜÁö ¼±´Ù
7
½Å¼¼°è ¡°¿ï»ê ºÎÁö ¸Å°¢Àº ¾ÈÇØ¡± ±¸Ã¼Àû °³¹ß°èÈ¹ ¹ßÇ¥´Â ¶Ç ¹Ì·ï
8
¡°¹«·áÁö¿ø¡± Å¥³Ý¡¤´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò¿¡ ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ °ü½ÉÀÚ À§ÇÑ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõÀ¸·Î ½ºÆå¾÷!
9
¡®¹«·á±³À°¼¾ÅÍ¡¯ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐ»ç Ãë¾÷Ã¤¿ë»çÀÌÆ® °ü½ÉÀÚ ±¹ºñÁö¿ø¾øÀÌ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
10
¿ï»êÁö¿ª °¨¿° Áß½ÉÀÌ µÈ ¡®¾Æ¶û°í°íÀå±¸¡¯´Â
¸ð½ºÅ©¹ÙÀÇ ÀÌ±¹Àû Ç³°æ°ú »î, ¾Þ±Û¿¡ ´ã´Ù
¿ï»êÁö¿ª °¨¿° Áß½ÉÀÌ µÈ ¡®¾Æ¶û°í°íÀå±¸¡¯´Â
¿ï»ê´ë ÀÇ·ùÇÐÀü°ø, ±³³» °úÁ¦Àü¿¡¼­ 104Á¡ ÀÛÇ° ¼±ºÄ
ÅÂÈ­°­ & ¼¼´À°­ ¾ÆÆ®ÄÝ¶óº¸ ÄÜ¼­Æ®
29ÀÏ±îÁö ¡®¿ï»ê¾Æ½Ã¾ÆÆÇÈ­Á¦¡¯¡¦ÄÚ·Î³ª ¸ÂÃã ºÐ»ê Àü½Ã

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr