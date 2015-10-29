°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.11.26 ¸ñ 21:01
°æÁ¦±â¾÷/¹«¿ª
¿ï»ê È­ÇÐ°è¿­»ç ¡®Ä£È¯°æ ESG°æ¿µ¡¯ °­È­SK¡¤·Ôµ¥±×·ì, ¹Ì·¡ °æÀï·Â Å°¿öµå
Ä£È¯°æ ÆÐÅ°Â¡ »ýÅÂ°è ±¸Ãà¿¡ ¹ÚÂ÷
Àû±ØÀû ÅõÀÚ·Î ½ÅÁ¦Ç° °³¹ß Àü·Â
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.11.26  21:01:01
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
¿ï»ê¿¡ ÁÖ·Â È­ÇÐ°è¿­»ç¸¦ µÐ SK¿Í ·Ôµ¥±×·ìÀÌ ºÒÈ®½Ç¼º ¿äÀÎÀ» ÁÙÀÌ°í Áö¼Ó ¼ºÀåÀ» À§ÇÑ ¹Ì·¡ °æÀï·Â Å°¿öµå·Î ÀÏÁ¦È÷ ¡®ESG(È¯°æ¡¤»çÈ¸¡¤Áö¹è±¸Á¶)¡¯°æ¿µ °­È­¿¡ ¹æÁ¡À» µÎ°í Ä£È¯°æ ÆÐÅ°Â¡ »ýÅÂ°è ±¸Ãà°ú ÇÔ²² Àû±ØÀûÀÎ ÅõÀÚ·Î ½ÅÁ¦Ç° °³¹ß µî¿¡ Àü»çÀûÀ¸·Î ³ª¼­°í ÀÖ¾î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

26ÀÏ ¿ï»êÁö¿ª ¼®À¯È­ÇÐ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é SK¿¡³ÊÁö¿Í SKÁ¾ÇÕÈ­ÇÐ ÁÖ·Â»ý»ê°øÀåÀÌ À§Ä¡ÇÑ ¿ï»êÀº SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼ÇÀÇ ¡®ESG¡¯ ÇöÀå È°µ¿ÀÇ Áß½ÉÀÌ´Ù.

SKÁ¾ÇÕÈ­ÇÐÀº ½ÄÇ° ÆÐÅ°Â¡ ¿ëÇ° Àü¹®±â¾÷ÀÎ Å©¸°ŽN°ú ¾÷¼Ò¿ë Ä£È¯°æ ·¦ °³¹ß¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ¾ç»ç´Â ¾ÕÀ¸·Î Ä£È¯°æ ÆÐÅ°Â¡ Á¦Ç° °øµ¿°³¹ßÀ» ´õ¿í È®´ëÇØ ESG °æ¿µÀ» °­È­ÇÏ´Âµ¥ Çù·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.

SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼ÇÀº È¯°æºÐ¾ß »çÈ¸Àû±â¾÷°ú ¼Ò¼Èº¥Ã³¸¦ ¹ß±¼ÇØ Áö¿øÇÏ´Âµ¥ ÁýÁßÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ »çÈ¸ÀüÃ¼ÀÇ Ä£È¯°æ°ü·Ã ESG °æ¿µÀ» °­È­ÇÑ´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.

ÀÌ´Þ SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç°ú È¯°æºÎ´Â °øµ¿À¸·Î ½Ç½ÃÇÑ È¯°æºÐ¾ß ¼Ò¼È ºñÁî´Ï½º ¹ß±¼ °ø¸ðÀü °á°ú 3°³ ¾÷Ã¼¸¦ ¼±Á¤ÇØ ½Ã»óÇß´Ù.

SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼ÇÀº ÀÌµé ¾÷Ã¼¿Í »çÈ¸Àû Çù·Â °¡´É¼ºÀ» °ËÅäÇÏ°í, È¸»ç¸¦ ºü¸£°Ô Å°¿ö »çÈ¸Àû°¡Ä¡, È¯°æÀû°¡Ä¡¸¦ ´Þ¼ºÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.

SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼ÇÃøÀº ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ¼±Á¤µÈ ±â¾÷µéÀÇ Ä£È¯°æ »çÈ¸Àû°¡Ä¡´Â ¸Å¿ì Çõ½ÅÀûÀÎ ¼öÁØÀ¸·Î ¿ì¸® »çÈ¸ ÀüÃ¼ÀÇ ESG¸¦ Å©°Ô Å°¿ï ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

Áö³­ 18ÀÏ 1¹Ú2ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î ¿ï»ê È­ÇÐ°è¿­»ç¸¦ ¹æ¹®ÇÑ ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥±×·ì È¸Àåµµ ·Ôµ¥Á¤¹ÐÈ­ÇÐ ¿ï»ê°øÀåÀ» ¹æ¹®ÇÏ¸é¼­ ESG °æÀï·Â °­È­¸¦ ÁÖ¹®Çß´Ù.

½Å È¸ÀåÀº ¡°ÄÚ·Î³ª ¹× ±âÈÄº¯È­ µî °æ¿µÈ¯°æ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Ä¿Áö´Â °¡¿îµ¥ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¼ºÀåÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ¼­´Â ESG °æÀï·ÂÀ» ´õ °­È­ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °­Á¶ÇÏ°í Ä£È¯°æ °íºÎ°¡ ½ºÆä¼ÈÆ¼ ¼ÒÀç¿¡ ´ëÇÑ Àû±ØÀûÀÎ ÅõÀÚ¿Í ¼±Á¦ÀûÀÎ ¾ÈÀü°ü¸®¸¦ ´çºÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.

±â¾÷Ã¼µéÀÇ ESG ÇöÀåÈ°µ¿ °­È­´Â ´çºÐ°£ Áö¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÀÌÇüÁß±âÀÚ

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê Àå±¸½ÃÇèÀåÛ¡ È®ÁøÀÚ ¼ÓÃâ ºñ»ó
2
¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯Ô³ °Ç¼³ º»±Ëµµ¡¦µÎµ¿IC ¼³°è ¹Ý¿µµÉÁö ÁÖ¸ñ
3
¹Ý¾áÆ®¸® ±×·ì¿¡¼­ ¿î¿µÇÏ´Â ¡®Ä«½Ã¾Æ ¼ÓÃÊ¡¯ È¸»çº¸À¯ºÐ ¼±Âø¼ø °è¾àÁøÇàÁß
4
¿õÃÌ¸é¿¡ 3300°¡±¸ ±Ô¸ð ÁÖ°Å´ÜÁö ¼±´Ù
5
¿ï»ê Àå±¸´ëÈ¸ °ü·Ã ÄÚ·Î³ª19 3¸í Ãß°¡ È®Áø¡¦ ÃÊ¡¤Áß¡¤°í µî±³ÁßÁö
6
[¸£Æ÷]ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ ¹ß»ýÇÑ Áß±¸ ÇÔ¿ùÃÊ °¡º¸´Ï
7
½Å¼¼°è ¡°¿ï»ê ºÎÁö ¸Å°¢Àº ¾ÈÇØ¡± ±¸Ã¼Àû °³¹ß°èÈ¹ ¹ßÇ¥´Â ¶Ç ¹Ì·ï
8
¾ç»ê½Ã, ½Åµµ½Ã ¾ÆÆÄÆ®°ª ¡®°¡µÎ¸®¡¯³í¶õ °­°æ´ëÀÀ
9
¡°¹«·áÁö¿ø¡± Å¥³Ý¡¤´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò¿¡ ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ °ü½ÉÀÚ À§ÇÑ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõÀ¸·Î ½ºÆå¾÷!
10
¿ï»êÁö¿ª °¨¿° Áß½ÉÀÌ µÈ ¡®¾Æ¶û°í°íÀå±¸¡¯´Â
¿ï»ê»çÁø½áÅ¬¿¬ÇÕÈ¸ ÇÕµ¿î÷ 30ÀÏ±îÁö ¹®¿¹È¸°ü 1~4Àü½ÃÀå
12¿ù¸»±îÁö ¼­°æÈñ °³ÀÎÀü¡¦À½¾ÇÈ¸µµ ¿­·Á
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü, Àå¼ö ¹ÂÁöÄÃ ¡®·ç³ªÆ½¡¯ ¼±º¸¿©
¿ï»ê¿¹ÃÑ¡¤¹Î¿¹ÃÑ ¡®¾ÆÆ® Ã¼ÀÎÁö¾÷¡¯ ³ª¶õÈ÷ °á°ú¹° Á¦½Ã
¸ð½ºÅ©¹ÙÀÇ ÀÌ±¹Àû Ç³°æ°ú »î, ¾Þ±Û¿¡ ´ã´Ù
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr