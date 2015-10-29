´Ùºñ(DAVII), ³»³â 1¿ù Æ¯º°ÇÑ ÆÒ¹ÌÆÃ ¡®½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û¡¯ °³ÃÖ¡¦26ÀÏ ¾ó¸®¹öµå Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.11.27 ±Ý 17:49
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½ÂÀÎ 2020.11.27  
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´Ùºñ´Â ÈìÀâÀ» µ¥ ¾ø´Â ¿Ïº®ÇÑ ¶óÀÌºê´Â ¹°·Ð, È£½ºÆ® ¾Æ·Ð, ·»°ú ÈÆÈÆÇÑ Ä£ÇüÁ¦ °°Àº Æí¾ÈÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ »Õ¾î³»¸ç ÇÔ²² Áï¼®À¸·Î ¶óÀÌºê¸¦ ¼±»çÇÏ°í, À½¾ÇÀ» Áñ±â¸ç Ãµ»ó ¹ÂÁö¼Ç´Ù¿î È¯»óÀûÀÎ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.

´ÙºñÀÇ ÆÒ¹ÌÆÃ ‘½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û’Àº 2021³â 1¿ù 16ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿Í 4½Ã ¼º¼ö ÇÃ·¹ÀÌ½º ºñºê¿¡¼­ °³ÃÖµÇ¸ç, ´Ùºñ´Â ÇöÀç ¿À´Â 12¿ù »õ ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ È®Á¤Áþ°í ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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