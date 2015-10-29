´Ùºñ(DAVII), ³»³â 1¿ù Æ¯º°ÇÑ ÆÒ¹ÌÆÃ ¡®½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û¡¯ °³ÃÖ¡¦26ÀÏ ¾ó¸®¹öµå Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ

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ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼ ´Ùºñ(DAVII)ÀÇ Æ¯º°ÇÑ ÆÒ¹ÌÆÃ ‘½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û’ ¾ó¸®¹öµå Æ¼ÄÏÀÌ ¿ÀÇÂµÈ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¿Ã¿þÀÌÁî Ãø¿¡ µû¸£¸é ¿À´Â 2021³â 1¿ù 16ÀÏ °³ÃÖµÉ ´ÙºñÀÇ ÆÒ¹ÌÆÃ ‘½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û’ ¾ó¸®¹öµå Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å°¡ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ 29ÀÏ ¹ã 11½Ã 59ºÐ±îÁö ½ºÅ¸ÆÃ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
‘½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û with ´Ùºñ’´Â Àü¹® ¼ÎÇÁ¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ·¹½ºÅä¶û ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ¼Ò±Ô¸ð ÆÒ¹ÌÆÃÀ¸·Î, 2021³â 1¿ù 16ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿Í 6½Ã, 2È¸¿¡ °ÉÃÄ °³ÃÖµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø ÆÒ¹ÌÆÃÀº ´ÙºñÀÇ °¨¼º Â£Àº ¶óÀÌºê À½¾ÇºÎÅÍ ³í¾ËÄÚ¿Ã Ä¬Å×ÀÏ Å¬·¡½º, »çÀÎÈ¸¿Í ¼¿ÇÇ Å¸ÀÓ µîÀÌ ¸¶·ÃµÇ¸ç, »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â¿Í Á¤ºÎ¹æ¿ªÁöÄ§À» Ã¶ÀúÈ÷ ÁØ¼öÇØ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
´Ùºñ´Â µ¶º¸ÀûÀÎ º¸ÄÃ°ú °¨¹Ì·Î¿î ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ°¡ ¾î¿ì·¯Áø ¹Ì´Ï ÄÜ¼Æ®¿Í ¼ÖÁ÷ ´ã¹éÇÑ ÅäÅ©·Î ÇöÀåÀ» Ã£Àº ÆÒµé¿¡°Ô µû¶æÇÑ Ãß¾ïÀ» ¼±¹°ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ ´Ùºñ´Â Áö³ 25ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ À½¾ÇÆÒµé°ú ¼ÒÅëÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù. ´Ùºñ´Â Áö³ ¹æ¼Û¿¡¼ ¾à¼ÓÇÑ ÀÌ¼ö¿µÀÇ ‘¶ó¶ó¶ó’¿Í EP ¾Ù¹ü ¼ö·Ï°î ‘³¯°³’ ¶óÀÌºê¸¦ ºñ·ÔÇØ ´ºÀÌ½ºÆ® ¾Æ·Ð°ú ¿¡¹Ì³Û °îÀ¸·Î µà¿§À» µé·ÁÁà Ã»ÃëÀÚµéÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
´Ùºñ´Â ÈìÀâÀ» µ¥ ¾ø´Â ¿Ïº®ÇÑ ¶óÀÌºê´Â ¹°·Ð, È£½ºÆ® ¾Æ·Ð, ·»°ú ÈÆÈÆÇÑ Ä£ÇüÁ¦ °°Àº Æí¾ÈÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ »Õ¾î³»¸ç ÇÔ²² Áï¼®À¸·Î ¶óÀÌºê¸¦ ¼±»çÇÏ°í, À½¾ÇÀ» Áñ±â¸ç Ãµ»ó ¹ÂÁö¼Ç´Ù¿î È¯»óÀûÀÎ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.
´ÙºñÀÇ ÆÒ¹ÌÆÃ ‘½ºÅ¸ÀÇ ·¹½ºÅä¶û’Àº 2021³â 1¿ù 16ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿Í 4½Ã ¼º¼ö ÇÃ·¹ÀÌ½º ºñºê¿¡¼ °³ÃÖµÇ¸ç, ´Ùºñ´Â ÇöÀç ¿À´Â 12¿ù »õ ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ È®Á¤Áþ°í ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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