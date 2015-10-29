°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.11.28 Åä 12:01
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö 'Á¤À¯Áø', Á¦28È¸ ´ëÇÑ¹Î±¹¹®È­¿¬¿¹´ë»ó ¼ö»ó "ÆÒµéÀ» À§ÇØ ¿­½ÉÈ÷ ³ë·¡ÇÒ °Í"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.11.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö Á¤À¯ÁøÀÌ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ¾È¾Ò´Ù.

Á¤À¯ÁøÀº 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ÁøÇàµÈ 2020 Á¦28È¸ ´ëÇÑ¹Î±¹¹®È­¿¬¿¹´ë»ó ½Ã»ó½Ä¿¡ Âü¼®Çß´Ù.

ÀÌ³¯ Á¤À¯ÁøÀº ´Ù¾çÇÑ ¾Ù¹üÀ¸·Î ¸®½º³ÊÀÇ »ç¶ûÀ» µ¶Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ ±× °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ 2020³â °¡¿äºÎ¹® ‘¿©ÀÚ ¼Ö·Î K-POP’(ÄÉÀÌÆË) ºÎ¹® º»»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.

¼ö»ó ÀÌÈÄ Á¤À¯ÁøÀº ¼Ò¼Ó»ç(MOT¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®)¸¦ ÅëÇØ “Á¦°¡ Á¦ÀÏ »ç¶ûÇÏ°í ¼ÒÁßÇØÇÏ´Â À½¾ÇÀÌ¶ó´Â °É ÅëÇØ¼­ ¸¹Àº »ç¶ûµµ ¹Þ°í, ¿­½ÉÈ÷ ³ë·¡ÇØ¿Ô´Âµ¥ ÀÌ·¸°Ô ¶æ±íÀº »óÀ¸·Î ÈûÁÖ¼Å¼­ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.  ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö¾Ê´Â ´Ã ¿­½ÉÈ÷ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó¸ç ¼Ò°¨µµ ÀüÇß´Ù

¶ÇÇÑ  Á¤À¯ÁøÀº "°¡¼ö·Î µ¥ºßÇÑ Áö ²Ï ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ Áö³µ´Ù. ÇØ°¡ Áö³ª¸é Áö³¯¼ö·Ï  ¸Å³â ÁÁÀº ³ë·¡¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ¹«´ë¿¡ ²ÙÁØÈ÷ ¼³ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØÁÖ½Å ¼Ò¼Ó»çºÐµé²²  °¨»çÇÏ´Ù°í ÀüÇßÀ¸¸ç ÀÌ »óÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ °ÔÀ»·¯ÁöÁö ¸»°í ÁÁÀº À½¾ÇÀ» °è¼ÓÇÏ¶ó´Â ÀÇ¹Ì·Î ¾Ë°í °¨»çÇÏ°Ô ¹Þ°Ú´Ù. Á¤À¯ÁøÀÇ À½¾ÇÀ» »ç¶ûÇØ ÁÖ½Ã°í º¯ÇÔ¾øÀÌ ÀÀ¿øÇÏ°í ÁöÁöÇØ ÁÖ½Ã´Â ÆÒ¿©·¯ºÐ ¿¡°Ô °¨»çÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ÀüÇÏ°í ½Í´Ù"¶ó¸ç ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù

Á¤À¯ÁøÀº ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥ÇÑ '¿À´ÃºÎÅÍ 1ÀÏ 'À» ºñ·ÔÇÑ '¸ðµç °Ô ³» ¾Ö±â°°¾Æ', '³Ê¿¡°Õ ½±°í ³ª¿¡°Õ ¾î·Á¿î ÀÏ'µî  ¹ß¸ÅÇÏ´Â °î¸¶´Ù °¢Á¾ À½¿øÂ÷Æ® »óÀ§±ÇÀ» À¯ÁöÇÏ´Â µî Áö±Ý±îÁöµµ ²ÙÁØÈ÷ ÈïÇà ·Õ·±À» ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖÀ¸¸ç ‘¹Ì¾²¹é’¿¡¼­ Á¤À¯ÁøÀº ÅºÅºÇÑ °¡Ã¢·Â°ú ½Ã¿øÇÏ°Ô »¸¾î ³ª°¡´Â °íÀ½Àº ¹°·Ð  ¼¶¼¼ÇÑ °¡Ã¢·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ÀÎ»ý°î Åõ¸í¼Ò³àÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ µÇ¾úÀ¸¸ç 2020³âÀº ÇÑ ´Ü°è ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø ÇØ¿´´Ù¸é…2021³â À½¿øµµ ÈÛ¾µ°í, ±¤°í°èµµ ÈÛ¾µ°í. ±×¾ß¸»·Î Á¤À¯ÁøÀÇ Àü¼º½Ã´ë¸¦ ¸¸µé°í ½Í´Ù°í Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù

¾ÕÀ¸·Îµµ Á¤À¯Áø´Â ¸®½º³ÊÀÇ °¨¼ºÀ» ÃæÁ·½ÃÅ³ À½¾ÇÀ¸·Î º¸´äÇÒ °èÈ¹ÀÌ¸ç ´Ù¾çÇÑ À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥,¶óµð¿À ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸é¼­ ¶Ù¾î³­ À½¾ÇÀû ¿ª·®À» »Ë³»°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ÃæºÏ ÁøÃµ Ç³¸²¾ÆÀÌ¿ø ¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç¿¹Á¤
2
¹Ý¾áÆ®¸® ±×·ì ¿î¿µ ¡®Ä«½Ã¾Æ ¼ÓÃÊ¡¯ È¸»çº¸À¯ºÐ(·Î¾âÈ£½Ç) ºÐ¾ç¡¦°è¾à¹æ¹ý ¾È³»
3
11¿ù ºÐ¾ç ¿¹Á¤! ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á÷Á¢ ´©¸®´Â »ó¾÷½Ã¼³, Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ ¡®Èú½º ¿¡ºñ´º Áö±Ý µðÆ÷·¹¡¯
4
¡®KF-94¡¯ 99¿ø, ¿¡¾î¿¡ÀÌµå ¸¶½ºÅ© °ø½ÄÈ¨ÆäÀÌÁö ¿ÀÇÂ ±â³ä Å¸ÀÓ¼¼ÀÏ
5
ÀüÁÖÇõ½Åµµ½Ã ´ë¹æµð¿¥½ÃÆ¼, ÀÔÁ¡¾÷Ã¼ ¼Ó¼Ó ¿ÀÇÂÇÏ¸ç ¿¥½ºÆ®¸®Æ® È°¼ºÈ­
6
¡®µ¿ÇØ Ãµ°î ÆÄÀÎ¾ØÀ¯ ¿À¼Ç½ÃÆ¼¡¯, ÀÓ´ë »çÀü¿¹¾à ¹× ¸ÅÄª¼­ºñ½º ½Ç½Ã
7
Å¸¿öÅ©·¹ÀÎ ³ëÁ¶, ³ë»çÁ¤ ±³¼· Å¸°á·Î ÆÄ¾÷ Ã¶È¸
8
¡®¹«·á¼ö°­¡¯ ¿ì¿ïÁõÃÊ±âÁõ»ó°ú ³ëÀÌ·ÎÁ¦ µîÀÇ ºÐ¼® µ½´Â MBTI°Ë»ç °ü·Ã ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
9
¿ï»ê½Ã, Á¦2Â÷ ¹Ì¼¼¸ÕÁö °èÀý°ü¸®Á¦ ½ÃÇà
10
ÀÚµ¿Â÷ ÀÎÅ×¸®¾î Â÷·®¿ëÇ° Àü¹® ºê·£µå ½ºÅ¸ÀÏÄ«, Á¦³×½Ã½º GV80 µî ÀÚµ¿Â÷¿ëÇ° º»°Ý »ý»ê µ¹ÀÔ
¿ï»ê»çÁø½áÅ¬¿¬ÇÕÈ¸ ÇÕµ¿î÷ 30ÀÏ±îÁö ¹®¿¹È¸°ü 1~4Àü½ÃÀå
12¿ù¸»±îÁö ¼­°æÈñ °³ÀÎÀü¡¦À½¾ÇÈ¸µµ ¿­·Á
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü, Àå¼ö ¹ÂÁöÄÃ ¡®·ç³ªÆ½¡¯ ¼±º¸¿©
¿ï»ê¿¹ÃÑ¡¤¹Î¿¹ÃÑ ¡®¾ÆÆ® Ã¼ÀÎÁö¾÷¡¯ ³ª¶õÈ÷ °á°ú¹° Á¦½Ã
¸ð½ºÅ©¹ÙÀÇ ÀÌ±¹Àû Ç³°æ°ú »î, ¾Þ±Û¿¡ ´ã´Ù

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr