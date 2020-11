사회울산양산 동구청소년방과후아카데미, ‘Map of the Dream:꿈의 지도 - For your health’ 진행 승인 2020.11.30 01:54:28 ▲ 동구청소년방과후아카데미는 지난 28일 중학생 1학년 25명이 참여한 가운데 청소년 직업체험활동 ‘Map of the Dream:꿈의 지도 - For your health’을 진행했다. 동구청소년방과후아카데미는 지난 28일 중학생 1학년 25명이 참여한 가운데 청소년 직업체험활동 ‘Map of the Dream:꿈의 지도 - For your health’을 진행했다. 이날 활동은 청소년들의 사전수요조사를 통해 헬스트레이너 체험이 진행됐다. 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

