°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.2 ¼ö 17:03
¿¬¿¹/½Ã»ç
'±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹ ¶óÀÌºê' À±¼öÇö, µîÀå°ú µ¿½Ã¿¡ °Ë»ö¾î 1À§ ±â·Ï
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.12.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» ºÎ¸¥ °¡¼ö À±¼öÇöÀÌ ÀÏÈ­¸¦ °ø°³Çß´Ù. 2ÀÏ °¡¼ö À±¼öÇöÀº ¿ÀÀü7½Ã ¹æ¼ÛµÇ´ÂKBS2 ‘±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹ ¶óÀÌºê’¿¡¼­ »ý¹æ¼Û¿¡¼­ µ¥ºß ÀÌÈÄ ¾î·Á¿ü´ø ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±âµé ¶ÇÇÑ ÅÐ¾î³ù´Ù.

'ÃµÅÂ¸¸»ó'À¸·Î ¾ó±¼À» ¾Ë¸° Æ®·ÎÆ® °¡¼ö À±¼öÇöÀº ÀÌ³¯ ³²Áø°úÀÇ µà¿§°î'»çÄ¡±â»çÄ¡±â' ±îÁö ¶óÀÌºê·Î ¼±º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ ÇØ¿Ü È°µ¿ ¹× Áß±¹ ¾Ù¹ü °ü·Ã ÀÌ¾ß±â, ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ, µ¥ºß Àü Á÷¾÷µé°ú ¿©·¯ ¹«´ëµé±îÁö Æ¯È÷ µ¥ºß ÀÌÈÄ ¾î·Á¿ü´ø ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±â¸¦ °ø°³ÇÏ¸ç ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.

¶ÇÇÑ ±×´Â ¹æ¼Û¿¡¼­'¾î¶² »óÈ²ÀÌ³ª ¾î¶² ¸¶À½ÀÏ¶§ ±× °¨Á¤À» ÇÔ²² °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â, Èñ·Î¾Ö¶ôÀ» Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖ´Â °¡¼ö°¡ µÇ°í ½Í´Ù"¸ç ´çÂù Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù. 

ÇÑÆí, À±¼öÇöÀº2014³â1Áý ¾Ù¹ü ‘1Áý À±¼öÇö Á¤±Ô1Áý’À¸·Î µ¥ºßÇß´Ù. À¯Æ©¹ö Ã¢ÇöÀÇ Ã¤³Î'°Å¸®³ë·¡¹æ'¿¡¼­ 'ÃµÅÂ¸¸»ó'ÀÌ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø ¹Ù ÀÖ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¶ó¶ó½ºÀ­, ¿ÀÄûÁî 3½Ã ¹®Á¦ µîÀå ¡®Á¤´äÀº?¡¯
2
±ÔÁ¦Áö¿ª ºñÄÑ³­ ¿ï»ê Áý°ª ¡®°ú¿­¡¯ Ä¡´Þ¾Æ
3
ÄÚ¿¡ÇÈ, Ä³½Ã¿öÅ© µ·¹ö´Â ÄûÁî ¹®Á¦ ¹× Á¤´ä °ø°³
4
¿ï»ê 1ÀÏ ÇÏ·ç ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ 11¸í ¹«´õ±â Ãß°¡
5
±¸¿µµé°ø¿ø»ç¾÷ ½ÃÇè´ë¡¦GBÇØÁ¦ ½±ÀÝÀ»µí
6
¡°¹«·áÁö¿ø¡±, »çÈ¸º¹Áö»ç¡¤¿ä¾çº¸È£»ç µî ¹Ì·¡À¯¸ÁÁ÷¾÷ °ü½ÉÀÚÀÇ Ãë¾÷µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
7
¿ï»ê Áß±¸ B-05 ÀÌ¾î B-04µµ Á¶ÇÕÀå ÇØÀÓ ¿òÁ÷ÀÓ
8
¹Ý¾áÆ®¸® ±×·ìÀÌ À§Å¹ ¿î¿µÇÏ´Â ¡®Ä«½Ã¾Æ ¼ÓÃÊ¡¯ ¸·¹ÙÁö ºÐ¾ç! ±³Åë ÇÁ¸®¹Ì¾ö °¡±îÀÌ ´©¸°´Ù
9
¿©¾ß, 2021³â ¿¹»ê 558Á¶¿ø ÇÕÀÇ¡¦11³â ¸¸¿¡ ¼øÁõ
10
¿ï»ê ½Ã°ø´É·Â 2À§ Àü¹®°Ç¼³¾÷Ã¼ ºÎµµ
¡°Àå¸£ºÒ¹® ½Å¼±ÇÔ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬±âÇÏ°íÆÄ¡±
±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü Ã»ÁÖ, 1¡¤4Ãþ ¼öÀå°í Àü¸é°³Æí
Á¦25È¸ ÇÑÁß¹Ì¼ú±³·ùÀü 2ÀÏ ¸· ¿Ã¶ó
¿øµµ½É °Ç¹° ¿Á»óÀÌ Àü½ÃÀåÀ¸·Î ±ôÂ¦ º¯½Å
30ÁÖ³â ¸ÂÀº Ã³¿ë¿¬±ØÆä½ºÆ¼¹ú, 4ÀÏ ¸·¿Ã¶ó

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr