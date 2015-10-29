'±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹ ¶óÀÌºê' À±¼öÇö, µîÀå°ú µ¿½Ã¿¡ °Ë»ö¾î 1À§ ±â·Ï

‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» ºÎ¸¥ °¡¼ö À±¼öÇöÀÌ ÀÏÈ¸¦ °ø°³Çß´Ù. 2ÀÏ °¡¼ö À±¼öÇöÀº ¿ÀÀü7½Ã ¹æ¼ÛµÇ´ÂKBS2 ‘±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹ ¶óÀÌºê’¿¡¼ »ý¹æ¼Û¿¡¼ µ¥ºß ÀÌÈÄ ¾î·Á¿ü´ø ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±âµé ¶ÇÇÑ ÅÐ¾î³ù´Ù.
'ÃµÅÂ¸¸»ó'À¸·Î ¾ó±¼À» ¾Ë¸° Æ®·ÎÆ® °¡¼ö À±¼öÇöÀº ÀÌ³¯ ³²Áø°úÀÇ µà¿§°î'»çÄ¡±â»çÄ¡±â' ±îÁö ¶óÀÌºê·Î ¼±º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ ÇØ¿Ü È°µ¿ ¹× Áß±¹ ¾Ù¹ü °ü·Ã ÀÌ¾ß±â, ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ, µ¥ºß Àü Á÷¾÷µé°ú ¿©·¯ ¹«´ëµé±îÁö Æ¯È÷ µ¥ºß ÀÌÈÄ ¾î·Á¿ü´ø ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±â¸¦ °ø°³ÇÏ¸ç ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
¶ÇÇÑ ±×´Â ¹æ¼Û¿¡¼'¾î¶² »óÈ²ÀÌ³ª ¾î¶² ¸¶À½ÀÏ¶§ ±× °¨Á¤À» ÇÔ²² °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â, Èñ·Î¾Ö¶ôÀ» Ã¥ÀÓÁú ¼ö ÀÖ´Â °¡¼ö°¡ µÇ°í ½Í´Ù"¸ç ´çÂù Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, À±¼öÇöÀº2014³â1Áý ¾Ù¹ü ‘1Áý À±¼öÇö Á¤±Ô1Áý’À¸·Î µ¥ºßÇß´Ù. À¯Æ©¹ö Ã¢ÇöÀÇ Ã¤³Î'°Å¸®³ë·¡¹æ'¿¡¼ 'ÃµÅÂ¸¸»ó'ÀÌ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø ¹Ù ÀÖ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >