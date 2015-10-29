|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø-MOT¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
°¨¼ºº¸ÄÃ Á¤À¯ÁøÀÌ ¾Æ·ÃÇÑ °¨¼ºÀ¸·Î °Ü¿ï¹ãÀ» ¾Æ¸§´ä°Ô ¼ö³õ¾Ò´Ù.
Á¤À¯ÁøÀº Áö³ 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¿¡¼ DM(¸ÅÀÏÀÌ¼±¹°),ÇÑ³²ÀÚ, ¸ðµç°Ô ³»¾Ö±â °°¾Æ, Åõ¸í¼Ò³à, »ì¾Ò¼Ò,¿À´ÃºÎÅÍ1ÀÏ µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¿Í º¼°Å¸®·Î ÄÜ¼Æ®¸¦ Ã£Àº ÆÒµé¿¡°Ô ¹Ù»Û Çö½Ç ¼Ó¿¡¼ ÀÒ¾î¹ö¸®°í ÀÖ´Â ¼ÒÁßÇÑ ±â¾ï¿¡ ´ëÇØ ÇÔ²² ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
°ø¿¬ ¸»¹Ì¿¡ Á¤À¯ÁøÀº “¿À·£¸¸¿¡ ÄÜ¼Æ®¿©¼ÀÎÁö ³Ê¹« Çàº¹Çß´ø ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù. ÀÀ¿øµµ ÇØÁÖ°í ¸¶À½¼Ó ±íÀÌ ¸¹Àº ÇÔ¼ºÀ» µé·ÁÁà¼ °í¸¶¿ü°í, ÁÁÀº¹«´ë¸¦ ÇÒ¼öÀÖµµ·Ï ÁØºñÇØÁÖ½Å ¼Ò¼Ó»ç(MOT) ¹× ½ºÅÜºÐµé°Ô °¨»çµå¸°´Ù°í ”°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î “¿©·¯ºÐ ±íÀº °÷¿¡¼ ¾ðÁ¦µçÁö ´Ù½Ã ²¨³»¾î º¼ ¼ö ÀÖ°Ô Á¤À¯ÁøÀÌ Ç×»ó ¿©±â¿¡ Á¦ ÀÚ¸®¿¡ ÀÖ°Ú´Ù. ¿À´Ã »ç¶ûÇÏ´Â ÆÒ¿©·¯ºÐµé°ú ÇÔ²²¿©¼ ¸ðµç ¼ø°£ÀÌ ±âÀûÀÌ¾ú´Ù"°í ÀüÇÏ¸ç ±íÀº ÆÒ»ç¶ûÀ» µå·¯³Â´Ù.
¶ÇÇÑ Á¤À¯ÁøÀº °¡Á·Ã³·³ Ã¬°ÜÁÖ½Ã°í °Ý·ÁÇØÁÖ½Ã´Â ¿ì¸®(MOT)¹ÚÁ¤¿í ´ëÇ¥´Ô ³Ê¹« »ç¶ûÇÏ°í °¨»çµå¸°´Ù ¾ðÁ¦³ª º¯ÇÔ¾øÀÌ ³» ÆíÀÌ µÇ¾îÁÖ¼Å¼ ³Ê¹« Å«ÈûÀÌ µË´Ï´Ù ¶ó°í ÀüÇÏ¸ç ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇû´Ù.
Á¤À¯ÁøÀº µû¶æÇÑ °Ü¿ï °¨¼º°ú Ã»¾ÆÇÑ º¸ÀÌ½º·Î ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¸¦ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸¶¹«¸® Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >