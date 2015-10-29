°¡¼ö '±èÀººñ', 9¹øÂ° ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ´Ù·é ½Å°î ¡®dignity¡¯ ¹ß¸Å

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.2 ¼ö 17:03
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.12.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö ±èÀººñ°¡ ¹êµå È°µ¿À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´Û¾Æ¿Â ½Ç·ÂÀ» Ç¥Ãâ Çß´Ù.

±èÀººñ´Â 2008³âºÎÅÍ ¿µ±¹ ºê¸´ÆË ¹êµå¸¦ ¸ðÅä·Î ½ÃÀÛÇÑ ¹êµåÀÇ È«´ë ÀÏ´ë È«ÀÏÁ¡À¸·Îµµ È°µ¿ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÈüÇÕ ÀÛ°îÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î »ç¿îµå¿¡ ¸Å·áµÇ¾ú°í, º£¸¦¸°¿¡ °­·ÄÇÑ Å×Å©³ë ºñÆ®¿¡ ÇÑ ¹ø ´õ È®½ÇÇÑ ¹ßµ¸¿òÀ» ÇÏ°Ú´Ù°í °á½ÉÇÏ°Ô µÈ °è±â´Ù. 

ÇöÀç Àü ¼¼°è Å×Å©³ë ¹ÂÁ÷ ½Å¿¡¼­ ¿µÇâ·Â ÀÖ´Â ¿©¼º Áß ÇÏ³ª·Î ¶óÀÎ¾÷ µÇ¸ç µ¶Æ¯ÇÑ À½¾Ç ¼¼°è, Àå¸£¸¦ ±ÔÁ¤ÇÏ±â Èûµç À½¾ÇÀ¸·Î µ¶ÀÏÀÇ Å×Å©³ë Ä¿¹Â´ÏÆ¼  ¹× ¸®½º³Êµé »çÀÌ¿¡¼­ ÀÚ¿¬½º·´°Ô À¯¸í¼¼¸¦ °¡Á®¿Ô´Ù. 

ÀÌÁ¦´Â µ¶ÀÏ, À¯·´ ¸®½º³Êµé »çÀÌ¿¡¼­´Â ¸ÕÀú ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¿¡ ´ëÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼Ç ÄÝ ¿¬¶ôÀÌ ¿À¸ç, ¸ÕÀú µé¾îº¼ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ Á¢±Ù ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ ¹®ÀÇ°¡ ¼âµµÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

±×³à´Â ±¹³» ÇÁ·Î±×·¹½Ãºê-ÇÏµå Å×Å©³ë»ç¿îµå ¹× °èº¸¸¦ ÀÕ´Â À¯ÀÏÇÑ ¿©¼º ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î Æò°¡µÇ¸ç ¸Å¿ì ½ÇÇèÀûÀÎ À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç È®½ÇÇÑ »öÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. 

ÀÌ¹ø 2020³â 8¿ù ¿¡ÀÌ¾î ¹ß¸ÅµÇ´Â ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº 2°¡ÁöÀÇ ½Ì±Û¿¡¼­ º¸¿©ÁÖ´Â °¢±â ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀº µ¿ÀüÀÇ ¾ÕµÞ¸éÀ» µÚÁýµí »ç¶÷ÀÇ ¾Õ µÞ¸éÀ» ÇØ¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

°­·ÂÇÏ°Ô Ç¥ÃâÇØ³»´Â ‘¸¶·Â’ÀÇ »öÀ» Áö´Ñ ¿©¼º¼ºÀ» ‘oddity’¿¡ Ç¥ÇöÇß´Ù¸é, ‘dignity’¿¡¼­´Â ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ¼û±ä Ã¤ »ì¾Æ°¡´Â ÇÑ »ç¶÷ÀÇ ³»¸éÀ» È¸À¯ÀûÀ¸·Î À½¾Ç ¼Ó¿¡ ´ã¾Æ³Â´Ù. 

ÀÎ°£ÀÇ º»¿¬ÀÇ ½É¸®ÀûÀÎ ºÎºÐµéÀ» Å×Å©³ë»ç¿îµå·Îµµ Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ºÎºÐÀ» °Çµå¸®°í ½Í¾ú´Ù´Â °Ô ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÇ ÇØ¼®ÀÌÀÚ ¼³¸íÀÌ´Ù. 

¹Ì¹¦ÇÑ »ç¿îµå¿Í BPMÀÇ º¯È­, ±×¸®°í ÀÌÁúÀûÀÌ¸é¼­µµ ¾ÆÁÖ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î º¸¿©ÁÖ´Â ÀÌ¹ÌÁö¿Í ¿µ»óµéÀº Çö½Ç ¼Ó »ç¶÷µé¿¡°Ô °ø°¨°ú Ä«Å¸¸£½Ã½º¸¦ µ¿½Ã¿¡ °¡Á®´ÙÁÙ °ÍÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ±èÀººñÀÇ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ ¹ß¸Å µÇ¾ú´Ù    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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9
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