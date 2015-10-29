°¡¼ö '±èÀººñ', 9¹øÂ° ¿Ü»ó ÈÄ ½ºÆ®·¹½º¸¦ ´Ù·é ½Å°î ¡®dignity¡¯ ¹ß¸Å

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±èÀººñ´Â 2008³âºÎÅÍ ¿µ±¹ ºê¸´ÆË ¹êµå¸¦ ¸ðÅä·Î ½ÃÀÛÇÑ ¹êµåÀÇ È«´ë ÀÏ´ë È«ÀÏÁ¡À¸·Îµµ È°µ¿ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¹ø 2020³â 8¿ù ¿¡ÀÌ¾î ¹ß¸ÅµÇ´Â ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº 2°¡ÁöÀÇ ½Ì±Û¿¡¼ º¸¿©ÁÖ´Â °¢±â ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀº µ¿ÀüÀÇ ¾ÕµÞ¸éÀ» µÚÁýµí »ç¶÷ÀÇ ¾Õ µÞ¸éÀ» ÇØ¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí ±èÀººñÀÇ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ ¹ß¸Å µÇ¾ú´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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