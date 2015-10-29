ÀÚ±ÞÇü ¿¡³ÊÁö ÀåÄ¡ µî °ø°øÅ¸¿îÇÏ¿ì½º °ü·Ã ¿ïÁÖ±º Æ¯Çã 2°Ç µî·Ï

¿ï»ê ¿ïÁÖ±ºÀº °ÅÁ¡Çü °ø°øÅ¸¿îÇÏ¿ì½º Á¶¼º»ç¾÷°ú °ü·ÃÇÑ 2°ÇÀÇ Æ¯Çã µî·ÏÀ» ¿Ï·áÇß´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Æ¯Çã´Â ¡®°ø°øÅ¸¿îÇÏ¿ì½º °ü¸® ÀåÄ¡¡¯¿Í ¡®ÀÚ±ÞÇü ±×¸°¿¡³ÊÁö Å¸¿îÇÏ¿ì½º °ü¸® ÀåÄ¡¡¯ µîÀÌ´Ù. °ø°øÅ¸¿îÇÏ¿ì½º °ü¸® ÀåÄ¡´Â ÀÎ±¸°¡ °¨¼ÒÇÏ´Â µµ½Ã ¿Ü°û¿¡ °ø°øÅ¸¿îÇÏ¿ì½º¸¦ Á¶¼ºÇØ »ýÈ° ÆíÀÍ ÁýÀû, ¹æ¹®°´ ±³·ù, Æ¯È Á÷¾÷±³À° µîÀ¸·Î ÁÖ¹Î ¿ª·®À» °ÈÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¶Ç ÀÚ±ÞÇü ±×¸°¿¡³ÊÁö Å¸¿îÇÏ¿ì½º °ü¸® ÀåÄ¡´Â ¿¡³ÊÁö Ãë¾àÁö¿¡ ¿¡³ÊÁö °ø±ÞÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï ½ÃÀÛ ´Ü°è¿¡¼ Àû¿ëÇØ ¿¡³ÊÁö º¹Áö¸¦ ±¸ÇöÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿ïÁÖ±ºÀº µÎµ¿¸é ÀÌÀü¸®¿Í µÎ¼¸é ÀÎº¸¸® ÀÏ´ë¿¡ °¢°¢ °ÅÁ¡Çü °ø°øÅ¸¿îÇÏ¿ì½º Á¶¼ºÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ cchoi@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >