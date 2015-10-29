¿ä¾çº´¿øÛ¡ 100¸í À°¹Ú ¿ï»ê ÄÚ·Î³ª º´»ó ºñ»ó

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|¡ã 7ÀÏ ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) È®ÁøÀÚ°¡ Áý´Ü ¹ß»ýÇÑ ¿ï»ê ³²±¸ ¾çÁö¿ä¾çº´¿ø¿¡¼ 119 ±¸±Þ´ë¿øµéÀÌ È®Áø È¯ÀÚ¸¦ ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø °Ý¸®º´»óÀ¸·Î ÀÌ¼ÛÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±èµ¿¼ö±âÀÚ dskim@ksilbo.co.kr
¾çÁö¿ä¾çº´¿ø¹ß ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) È®ÁøÀÚ°¡ ÀÌÆ²¸¸¿¡ 100¸í¿¡ À°¹ÚÇØ º´»óºÎÁ· Çö»ó»Ó ¾Æ´Ï¶ó nÂ÷ °¨¿°±îÁö ÀÌ¾îÁ® ´ë±Ô¸ð Áý´Ü°¨¿° È®»ê ¿ì·Á°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ï»ê½Ã´Â 5°³ ±¸¡¤±º°ú ÇÕµ¿À¸·Î ¿ä¾çº´¿ø µî¿¡ ´ëÇÑ ±ä±ÞÁ¡°Ë Âø¼ö¿Í °Å¸®µÎ±â ´Ü°è °Ý»ó¿¡ µû¸¥ ½Ã¹Î ¹æ¿ªÂü¿© ÃË±¸ µî ¹æ¿ª°ü¸®¸¦ °ÈÇß´Ù.
7ÀÏ ¿ï»êÁö¿ª ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ´Â 61¸íÀÌ ½Å±Ô·Î Ãß°¡µÆ´Ù. ¾Õ¼ Áö³ 6ÀÏ 39¸íÀÌ ¹ß»ý, ÀÌÆ²¸¸¿¡ 100¸íÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³ 2¿ù ¿ï»ê¿¡¼ ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ¹ß»ýÇÑ ÀÌÈÄ ¿¬ÀÏ ÃÖ´ë È®ÁøÀÚ ±Ô¸ð¸¦ °æ½ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¿ï»ê ³²±¸ ¼ÒÀç ¾çÁö¿ä¾çº´¿ø °ü·Ã È®ÁøÀÚ´Â ÃÑ 97¸íÀ¸·Î 100¸í¿¡ À°¹ÚÇÏ´Â ¼öÁØÀÌ´Ù. Á¾»çÀÚÀÇ °¡Á· µîÀ¸·Î nÂ÷ °¨¿°±îÁö È®ÀÎµÅ ±äÀå°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
¡ÞÀÌÆ²¸¸¿¡ ¿ä¾çº´¿ø¹ß È®Áø 97¸í
¿ï»ê ³²±¸ ¾çÁö¿ä¾çº´¿ø¿¡¼´Â Áö³ 5~6ÀÏ ÀÔ¿ø È¯ÀÚ¿Í Á÷¿ø µî 39¸íÀÌ È®ÁøµÈ µ¥ ÀÌ¾î, 7ÀÏ 54¸íÀÌ Ãß°¡ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù. ¿©±â¿¡ º´¿ø Á÷¿øµéÀÇ °¡Á· 4¸íµµ ¾ç¼º ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Æ º´¿ø ¿ÜºÎ·Î nÂ÷ °¨¿°±îÁö ÁøÇàµÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
¾çÁö¿ä¾çº´¿ø°ú °ü·ÃµÈ È®ÁøÀÚ 97¸í Áß 69¸íÀÌ ¿ä¾çº´¿ø ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº 70~90´ë °í·ÉÀÌ¸ç, 5¸í °¡·®Àº »óÅÂ°¡ À§ÁßÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
342¸í Àü¼öÁ¶»ç °á°ú °Ë»ç ÀÎ¿ø ´ëºñ È®Áø ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº °ÍÀº °£È£»ç³ª ¿ä¾çº¸È£»ç µî È®ÁøÀÚµéÀÌ ¿©·¯ º´µ¿À» ¿Å°Ü ´Ù´Ï¸ç È¯ÀÚ¸¦ µ¹º¸´Â ½Ã½ºÅÛ ¶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó 10Ãþ ±Ô¸ðÀÇ ¿ä¾çº´¿øÀº 2ÃþºÎÅÍ 10ÃþÀÌ ÀÔ¿ø½Ç·Î, °¢ Ãþ ¸¶´Ù Àû°Ô´Â 18¸í¿¡¼ ¸¹°Ô´Â 27¸íÀÇ È¯ÀÚ°¡ ÀÔ¿øÇØ ÀÖ¾ú´Ù. ¿ä¾çº´¿ø Æ¯¼º»ó È¯ÀÚ ´ë´Ù¼ö°¡ °í·ÉÀÎµ¥´Ù ±âÀúÁúÈ¯ÀÌ ÀÖ¾î¼ ÇÑ ¹ø °¨¿°µÇ¸é ÁßÁõ È¯ÀÚ°¡ µÉ ¿ì·Á°¡ ³ôÀº »óÈ²ÀÌ´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°º´µ¿ ±Ù¹« ÀÎ·ÂµéÀÌ ´Ù¸¥ º´µ¿À¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ±âµµ Çß°í, È¯ÀÚ ¸ñ¿åÀ» ½ÃÅ°´Â °úÁ¤¿¡¼µµ µ¹¾Æ°¡¸é¼ Á¢ÃËÀÌ ÀÌ·ïÁ³À» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí 7ÀÏ ¿ï»êÁö¿ª ½Å±ÔÈ®ÁøÀÚ 61¸í Áß¿¡´Â ¾çÁö¿ä¾çº´¿ø°ú ¹«°üÇÑ 3¸íµµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ´Ù. ¿ï»ê 314¹ø È®ÁøÀÚ´Â ¿ï»ê 193¹ø È®ÁøÀÚÀÇ Á¢ÃËÀÚ·Î ÀÚ°¡°Ý¸® Áß È®ÁøµÆÀ¸¸ç, 315¡¤316¹ø È®ÁøÀÚ´Â Æ÷Ç× 134¹ø È®ÁøÀÚÀÇ °¡Á·ÀÌ´Ù.
¡Þº´»óºÎÁ· 70¸í¿© ¸í ÀÔ¿ø ´ë±âÁß
ÀÌÃ³·³ ¹«´õ±â ½Å±Ô È®ÁøÀÚ°¡ ½ñ¾ÆÁöÀÚ À½¾Ð°Ý¸® º´½Ç È®º¸¿¡µµ ºñ»óÀÌ °É·È´Ù.
ÇöÀç ¿ï»ê´ëº´¿ø¿¡¼ °¡µ¿ÁßÀÎ ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ °Ý¸® º´»óÀº ÃÑ 91°³ÀÌ¸ç, ÀÌ Áß 59°³´Â È®ÁøÀÚ Ä¡·á¿¡ »ç¿ëÁßÀÌ´Ù. ¿ä¾çº´¿ø °ü·Ã È®ÁøÀÚ °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½Ã ±âÁØ 22¸íÀÌ ¿ï»ê´ëº´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇßÀ¸¸ç ³ª¸ÓÁö 70¸íÀº ÀÔ¿ø ´ë±âÁßÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÀÌµé 70¸í Áß ºñ±³Àû °æÁõÀÎ ¿ä¾çº´¿ø Á¾»çÀÚ 18¸íÀº 8ÀÏ °æ³²»ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ·Î ÀÌ¼ÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ÀÇ»ç 1¸í, °£È£»ç 3¸í, ÇàÁ¤¿ä¿ø 4¸í µî 8¸íÀÌ °æ³²»ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ·Î ±ä±ÞÆÄ°ß µÈ´Ù. ³ª¸ÓÁö È®ÁøÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¿ï»ê´ëº´¿ø ÀÜ¿© º´»ó 32º´»ó°ú ÃßÈÄ Åð¿ø ¿¹Á¤ÀÎ¿ø º´»óÀÎ 25º´»ó µî ÃÑ 57º´»óÀ» È®º¸ÇØ ¸ðµÎ ¼ö¿ëÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¹®Á¦´Â ¶Ç´Ù½Ã Ãß°¡ È®ÁøÀÚµéÀÌ ¹«´õ±â·Î ¹ß»ýÇßÀ» °æ¿ì´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëºñÇØ ½Ã´Â °æºÏ °æÁÖ½Ã ¾ç³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ Çö´ëÀÚµ¿Â÷¿¬¼ö¿øÀ» ¿µ³²±Ç(´ë±¸°æºÏ¿ï»ê) »ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ(280½Ç)·Î È°¿ëÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ÀÌ¸£¸é ¿À´Â 14ÀÏ °³¼Ò¸¦ ¸ñÇ¥·Î Å¸ ÁöÀÚÃ¼ µî°ú ÇùÀÇÁßÀÌ´Ù.
¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°º´»ó ºÎÁ·°ú °ü·ÃÇØ¼´Â ÀÌ¹ø ÁÖ°¡ °íºñ´Ù. »ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ°¡ ¿î¿µµÇ±â ½ÃÀÛÇÏ¸é °æÁõ°ú ÁßÁõÀ» ±¸ºÐÇØ »ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ¿¡ °æÁõ È¯ÀÚ¸¦ ÀÌ¼ÛÇÏ°í, ¿ï»ê´ëº´¿øÀº ÁßÁõÈ¯ÀÚ À§ÁÖ·Î Ä¡·áÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó¸é¼ ¡°´ÙÀ½ ÁÖ ÁßÀ¸·Î´Â º´»ó ºÎÁ· ¹®Á¦´Â ÇØ°áµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ½Ã¿Í ±¸¡¤±º ±ä±Þ ÇÕµ¿Á¡°ËÀº 9ÀÏ±îÁö ¿ä¾çº´¿ø 40°÷À» ´ë»óÀ¸·Î ¹æ¿ª¼Òµ¶ ½Ç½Ã ¿©ºÎ µî °ü¸®ÁöÄ§ ÁØ¼ö¿Í ÀÌÇà¿©ºÎ µîÀ¸·Î ÁßÁ¡ Á¡°ËÇÑ´Ù. ¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ¹ø Á¡°Ë¿¡¼ ºÎÁøÇÑ Ç×¸ñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÇöÁö ½ÃÁ¤¡¤°³¼± Á¶Ä¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¼®ÇöÁÖ±âÀÚ hyunju021@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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