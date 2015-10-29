'Á¦1È¸ ÅäÁ¾´ß¿ä¸® »Ë³»±â ¿ÂÅÃÆ® ÀÌº¥Æ®' Âü°¡¹øÈ£ 52¹ø Àå¿øÁØ ¾¾ °¡Á· '´ë»ó' ¼ö»ó

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.8 È­ 01:24
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½ÂÀÎ 2020.12.08  
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´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÈ Àå¿øÁØ ¾¾ °¡Á·Àº "ÀÌ¹ø ÀÌº¥Æ®¿¡¼­ '´ë»ó'ÀÌ¶ó´Â Å« »óÀ» ¹Þ°Ô µÇ¾î ±â»ÝÀÌ ¹÷Â÷¿À¸¨´Ï´Ù"¶ó¸ç "ÀÌ¹ø ¿ä¸®»Ë³»±â ´ëÈ¸¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÈÄ¿øÇØÁÖ½Å (»ç)ÇÑ±¹ÅäÁ¾´ßÇùÈ¸, ³ó¸²Ãà»êÇ°ºÎ, ±¹È¸³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ÇØ¾ç¼ö»êÀÇ¿øÈ¸, ³óÇù Ãà»ê°æÁ¦´ëÇ¥, (»ç)³ª´®Ãà»ê¿îµ¿º»ºÎ, ¿ùµå½ºÅ¸ ±×¸®°í Æ¯º°È÷ ´ë»óÀ» ÁÖ½Å ÁÖ½ÄÈ¸»ç ÇÏ¸²¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ "¸ðµÎ Èûµç ½Ã±âÀÌÁö¸¸, ¾î·Á¿òÀ» ÀÌ°Ü³»½Ã°í ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â ÅäÁ¾´ß ³ó°¡¿Í °ü·Ã »ê¾÷ °ü°èÀÚºÐµé²²¼­ Èû³»½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ´ß¿ä¸®¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¿ì¸® °¡Á·µµ ÅäÁ¾´ßÀ» Áñ°Ü ¸ÔÀ¸¸ç °Ç°­ÇÏ°í È°±âÂ÷°Ô »ì¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù"¶ó¸ç °ü·Ã »ê¾÷ °ü°èÀÚµéÀ» °Ý·ÁÇÏ°í Èñ¸Á ¸Þ½ÃÁö¸¦ µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ (ÁÖ)ÇÏ¸² ¹Ú±æ¿¬ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â "´ë»ó ¼ö»óÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù"¶ó¸ç "'¸öºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö »ç¶û½º·¯¿ö~'... ¿ä¸® ÀÌ¸§ºÎÅÍ°¡ ¹º°¡ ³²´Þ¶ó º¸ÀÌ´Âµ¥¿ä^^ ÅäÁ¾´ß ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ºÎÀ§º°·Î ¸ÀÀÖ´Â ¿ä¸®¸¦ ¸¸µé¾îÁÖ¼Ì³×¿ä. Àúµµ ¼ö»óÀÚ²²¼­ ¸¸µé¾îÁÖ½Å ¿ä¸®¸¦ ¿ì¸® °¡Á·¿¡°Ô Á÷Á¢ ¸¸µé¾îÁÖ°í ½Í½À´Ï´Ù. Æ¯È÷ ºÎÀ§º° Æ¯¼ºÀ» Àß »ì¸®½Ã°í Àç·á¸¶´Ù Á¤¼º½º·¯¿î ¼Õ±æ¿¡ ¸¹ÀÌ ³î¶ú½À´Ï´Ù. ¼ö»óÀÚ °¡Á·ºÐµéÀÇ ¾Õ³¯¿¡ °Ç°­°ú Çàº¹ÀÌ ÇÔ²²ÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù"¶ó°í ÃàÇÏ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.

(»ç)ÇÑ±¹ÅäÁ¾´ßÇùÈ¸ ¹®Á¤Áø È¸ÀåÀº "¼ö»óÀÚ °¡Á·ÀÌ ¸¸µé¾îÁÖ½Å ¿ä¸® ÀÛÇ°À» ¿µ»óº°·Î ¿­ ¹ø ÀÌ»ó ºÃ°í ÀÌÁ¦´Â µû¶ó¼­ ¸¸µé Á¤µµµµ µÆ½À´Ï´Ù.^^ ÅäÁ¾´ß ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ºÎÀ§º°·Î ¿ä¸®ÇÏ½Ã¸ç ¸¹Àº »ý°¢°ú ½Ã°£ÀûÀÎ ÅõÀÚ¸¦ ÇØÁÖ½Å µ¥ ´ëÇØ Çü¾ðÇÒ ¼ö ¾ø´Â °¨»ç¸¦ µå¸®¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ ´ë»ó ¼ö»óÀÚ¿Í µ¿ÇàÇÏ´Â ÇùÈ¸°¡ µÇ±â¸¦ ¼Ò¿øÇÕ´Ï´Ù. ´ë»ó ¼ö»óÀ» ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù!"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ÇÑ±¹ÅäÁ¾´ßÇùÈ¸´Â ÅäÁ¾´ßÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ ¸À°ú ¿ì¼öÇÑ ¿µ¾çÀ» »ì·Á °Ç°­ÇÑ ¸Ô°Å¸®¸¦ ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô °ø±ÞÇÑ´Ù´Â ÃëÁö·Î 2003³â Ã¢¸³Çß´Ù. ÇöÀç È¸¿ø ³ó°¡¿Í È¸¿ø»ç°¡ ¸¸µç ´Ù¾çÇÑ ÅäÁ¾´ß Á¦Ç°(ÅäÁ¾´ß 11È£, 12È£, 13È£ ¹× ´ß°¥ºñ·»ï°èÅÁ µî) ¶óÀÎ¾÷À» µÎ·ç °®Ãè´Ù. ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î Àü±¹ ÀÌ¸¶Æ®, ÇÏ³ª·Î¸¶Æ®, ·Ôµ¥¸¶Æ® µî ´ëÇü¸¶Æ®¿Í ÀüÅë½ÃÀå, ÇùÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö ³» È¸¿ø»ç È¤Àº ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ¸ô¿¡¼­ ÅäÁ¾´ßÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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1
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2
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3
°æ³² ¾ç»êÁö¿ª ÄÚ·Î³ª19, ¾ôÈ÷°í ¼³Å² ¾ç»ó ´ç±¹ °ï¿å
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5
¿ä¾çº´¿øÛ¡ 100¸í À°¹Ú ¿ï»ê ÄÚ·Î³ª º´»ó ºñ»ó
6
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7
Á¤Ã¢±Ô Àü ÀÎÃµÄÁÅ×ÀÌ³ÊÅÍ¹Ì³Î(ÁÖ) ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ¿ï»êÇ×¸¸°ø»ç ¿î¿µº»ºÎÀå¿¡ ÀÓ¸í
8
¡®¹«·áÁö¿ø¡¯, °£È£Á¶¹«»ç¡¤¹°¸®Ä¡·á»ç µî º¸°ÇÀÇ·áÀÎÀÇ ¾÷¹«´É·Â Çâ»ó µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
9
¿ï»ê½Ã, Áö¿ªÇö¾È Æ¯º°±³ºÎ¼¼ 57¾ï¿ø È®º¸¡¦10°³»ç¾÷ Åº
10
¢ß´Ù½º, ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ Àû¿ë Áö´ÉÇü ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç ½ÃÆ® °³¹ß, ¿öÅ©¼ó
¡®°øÀûÀÎ ÀÚ¸®¿¡ ³ª¿Â Áö±ØÈ÷¡¦¡¯ Ã»³âÀÛ°¡ ÀÓ¼¼Çö À¯Æ©ºê Àü½Ã
7°³ µµ½Ã¼­ È°µ¿ÇÏ´Â ¼­µµÀÎ ÀÛÇ° ÇÑÀÚ¸®¿¡
¿ùµå¹ÂÁ÷ ¾ÖÈ£°¡µé °¥Áõ ´Þ·¡ÁÙ ÀÌ»ö°ø¿¬ ÆîÃÄÁø´Ù
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½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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