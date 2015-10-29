'Á¦1È¸ ÅäÁ¾´ß¿ä¸® »Ë³»±â ¿ÂÅÃÆ® ÀÌº¥Æ®' Âü°¡¹øÈ£ 52¹ø Àå¿øÁØ ¾¾ °¡Á· '´ë»ó' ¼ö»ó

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'Á¦1È¸ ÅäÁ¾´ß¿ä¸® »Ë³»±â ¿ÂÅÃÆ® ÀÌº¥Æ®' 1.1Â÷ <¿ä¸® ºÐ¾ß>¿¡¼ ÅäÁ¾´ß ÇÑ ¸¶¸® ºÎÀ§º° Æ¯¼ºÀ» Àß »ì¸° Âü°¡¹øÈ£ 52¹ø Àå¿øÁØ ¾¾ °¡Á·ÀÌ 1µî (ÁÖ)ÇÏ¸² ´ë»ó·³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ºÎ Àå°ü»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
ÁÖÃÖ Ãø¿¡ µû¸£¸é Àå¿øÁØ ¾¾ °¡Á·Àº '¸öºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö »ç¶û½º·¯¿ö~'¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î (ÁÖ)ÇÏ¸²ÅäÁ¾´ßººÀ½ÅÁ¿ë ÅäÁ¾´ß ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ºÎÀ§º°·Î È°¿ëÇØ ¡ãÁ¦1Åº ´ß°³Àå ¡ãÁ¦2Åº ´ß°¡½¿»ìÀ» Ç°Àº ´Ù½Ã¸¶ ¡ãÁ¦3Åº ´ß·°¡Áö ÅÁ¼öÀ° ¡ãÁ¦4Åº ±¹¹°´ß¹ß°ú ±× Ä£±¸(´ß¹ß°ú ´ß±ÙÀ§ »ç¿ë)ÆíÀ» ¸¸µé¾î Æò°¡´ÜÀÇ ÁýÁß È£ÀÀÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
Æò°¡´ÜÀº "´ë»ó ¼ö»óÀÚ´Â ÃÑ 33ÀåÀÇ »çÁø, ÃÑ 5°³ÀÇ ¿µ»ó, ºÎÀ§º° 4°¡Áö ¿ä¸®¸¦ ¸¸µé°í °¢°¢ ÃÔ¿µ ¹× ÆíÁýÇÏ¸ç ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡ ÀÓÇÏ´Â ¼¶¼¼ÇÔ°ú Á¤¼º½º·¯¿î ¸é¸ð¸¦ º¸¿´´Ù"¶ó¸ç "»ý°°¡·ç, ÀÎ»ï°¡·ç ¸¶´Ã, ÈÄÃß µîÀ¸·Î Àâ³»¸¦ Àâ¾ÆÁÖ°í ÆÄ ¸¶´Ã ±â¸§À¸·Î ´ß°í±âÀÇ Ç³¹Ì¸¦ ÇÑÃþ ´õ ÇÏ´Â µî '³»¸é °È ¿ä¸®¹ý'À¸·Î ¿ä¸®¼±»ý ÀÌ»óÀÇ Àü¹®°¡Àû ½Ç·Â°ú Á¤±³ÇÔÀ» º¸¿©Áá´Ù"¶ó°í ´ë»ó ¼±Á¤ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÈ Àå¿øÁØ ¾¾ °¡Á·Àº "ÀÌ¹ø ÀÌº¥Æ®¿¡¼ '´ë»ó'ÀÌ¶ó´Â Å« »óÀ» ¹Þ°Ô µÇ¾î ±â»ÝÀÌ ¹÷Â÷¿À¸¨´Ï´Ù"¶ó¸ç "ÀÌ¹ø ¿ä¸®»Ë³»±â ´ëÈ¸¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÈÄ¿øÇØÁÖ½Å (»ç)ÇÑ±¹ÅäÁ¾´ßÇùÈ¸, ³ó¸²Ãà»êÇ°ºÎ, ±¹È¸³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ÇØ¾ç¼ö»êÀÇ¿øÈ¸, ³óÇù Ãà»ê°æÁ¦´ëÇ¥, (»ç)³ª´®Ãà»ê¿îµ¿º»ºÎ, ¿ùµå½ºÅ¸ ±×¸®°í Æ¯º°È÷ ´ë»óÀ» ÁÖ½Å ÁÖ½ÄÈ¸»ç ÇÏ¸²¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ "¸ðµÎ Èûµç ½Ã±âÀÌÁö¸¸, ¾î·Á¿òÀ» ÀÌ°Ü³»½Ã°í ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â ÅäÁ¾´ß ³ó°¡¿Í °ü·Ã »ê¾÷ °ü°èÀÚºÐµé²²¼ Èû³»½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ´ß¿ä¸®¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¿ì¸® °¡Á·µµ ÅäÁ¾´ßÀ» Áñ°Ü ¸ÔÀ¸¸ç °Ç°ÇÏ°í È°±âÂ÷°Ô »ì¾Æ°¡°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù"¶ó¸ç °ü·Ã »ê¾÷ °ü°èÀÚµéÀ» °Ý·ÁÇÏ°í Èñ¸Á ¸Þ½ÃÁö¸¦ µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ (ÁÖ)ÇÏ¸² ¹Ú±æ¿¬ ´ëÇ¥ÀÌ»ç´Â "´ë»ó ¼ö»óÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù"¶ó¸ç "'¸öºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö »ç¶û½º·¯¿ö~'... ¿ä¸® ÀÌ¸§ºÎÅÍ°¡ ¹º°¡ ³²´Þ¶ó º¸ÀÌ´Âµ¥¿ä^^ ÅäÁ¾´ß ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ºÎÀ§º°·Î ¸ÀÀÖ´Â ¿ä¸®¸¦ ¸¸µé¾îÁÖ¼Ì³×¿ä. Àúµµ ¼ö»óÀÚ²²¼ ¸¸µé¾îÁÖ½Å ¿ä¸®¸¦ ¿ì¸® °¡Á·¿¡°Ô Á÷Á¢ ¸¸µé¾îÁÖ°í ½Í½À´Ï´Ù. Æ¯È÷ ºÎÀ§º° Æ¯¼ºÀ» Àß »ì¸®½Ã°í Àç·á¸¶´Ù Á¤¼º½º·¯¿î ¼Õ±æ¿¡ ¸¹ÀÌ ³î¶ú½À´Ï´Ù. ¼ö»óÀÚ °¡Á·ºÐµéÀÇ ¾Õ³¯¿¡ °Ç°°ú Çàº¹ÀÌ ÇÔ²²ÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù"¶ó°í ÃàÇÏ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.
(»ç)ÇÑ±¹ÅäÁ¾´ßÇùÈ¸ ¹®Á¤Áø È¸ÀåÀº "¼ö»óÀÚ °¡Á·ÀÌ ¸¸µé¾îÁÖ½Å ¿ä¸® ÀÛÇ°À» ¿µ»óº°·Î ¿ ¹ø ÀÌ»ó ºÃ°í ÀÌÁ¦´Â µû¶ó¼ ¸¸µé Á¤µµµµ µÆ½À´Ï´Ù.^^ ÅäÁ¾´ß ÇÑ ¸¶¸®¸¦ ºÎÀ§º°·Î ¿ä¸®ÇÏ½Ã¸ç ¸¹Àº »ý°¢°ú ½Ã°£ÀûÀÎ ÅõÀÚ¸¦ ÇØÁÖ½Å µ¥ ´ëÇØ Çü¾ðÇÒ ¼ö ¾ø´Â °¨»ç¸¦ µå¸®¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ ´ë»ó ¼ö»óÀÚ¿Í µ¿ÇàÇÏ´Â ÇùÈ¸°¡ µÇ±â¸¦ ¼Ò¿øÇÕ´Ï´Ù. ´ë»ó ¼ö»óÀ» ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù!"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ÇÑ±¹ÅäÁ¾´ßÇùÈ¸´Â ÅäÁ¾´ßÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ ¸À°ú ¿ì¼öÇÑ ¿µ¾çÀ» »ì·Á °Ç°ÇÑ ¸Ô°Å¸®¸¦ ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô °ø±ÞÇÑ´Ù´Â ÃëÁö·Î 2003³â Ã¢¸³Çß´Ù. ÇöÀç È¸¿ø ³ó°¡¿Í È¸¿ø»ç°¡ ¸¸µç ´Ù¾çÇÑ ÅäÁ¾´ß Á¦Ç°(ÅäÁ¾´ß 11È£, 12È£, 13È£ ¹× ´ß°¥ºñ·»ï°èÅÁ µî) ¶óÀÎ¾÷À» µÎ·ç °®Ãè´Ù. ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î Àü±¹ ÀÌ¸¶Æ®, ÇÏ³ª·Î¸¶Æ®, ·Ôµ¥¸¶Æ® µî ´ëÇü¸¶Æ®¿Í ÀüÅë½ÃÀå, ÇùÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö ³» È¸¿ø»ç È¤Àº ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ¸ô¿¡¼ ÅäÁ¾´ßÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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