Ä¡¾î¸®´õ °â °¡¼ö ±èÇØ¸®, ¹ß¶óµå ½Å°î ¡®·¯ºê ½ÃÁð¡¯ ¹ß¸Å¡¦µû¶æÇÑ °í¹é¼ÛÀ¸·Î °¨¼º Àú°Ý

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Ä¡¾î¸®´õ °â °¡¼ö ±èÇØ¸®°¡ µû¶æÇÑ °¨¼º ¹ß¶óµå·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï Ãø¿¡ µû¸£¸é ±èÇØ¸®´Â Áö³ 6ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ½Ì±Û ‘·¯ºê ½ÃÁð(Love Season)’À» ¹ß¸ÅÇß´Ù.
½Å°î ‘·¯ºê ½ÃÁð’Àº ±èÇØ¸®°¡ Áö³ 10¿ù ¼Ö·Î µ¥ºß°î ‘OOTD’ ÀÌÈÄ 2°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â °îÀ¸·Î, ¼öÁÝÁö¸¸ ¼³·¹´Â ¸¶À½À» ´ã¾Æ ¿¬ÀÎ¿¡°Ô °í¹éÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´ãÀº ¹ß¶óµå´Ù. ¿ö³Ê¿ø, ¾ÆÀÌÁî¿ø, °«¼¼ºì, ¹éÁö¿µ, ¼Õ½Â¿¬ µî°ú Çù¾÷ÇÑ Á¤¼º¹Î ÇÁ·Îµà¼¿Í ±×°¡ ¼ÓÇÑ Psycho Tension ·¹ÀÌºíÀÇ Á¤ÀºÃÑ, SeoTR ÀÛ°î°¡°¡ Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
°¨¹Ì·Î¿î ÇÇ¾Æ³ë¿Í ¾îÄí½ºÆ½ ±âÅ¸ »ç¿îµå¸¦ ´õÇØ ÇÑÃþ ºÎµå·´°í µû¶æÇÑ ´À³¦À» °Á¶ÇßÀ¸¸ç, ±èÇØ¸®ÀÇ ´ã¹éÇÑ º¸ÀÌ½º¿Í ¼ÖÁ÷ÇÑ ³ë·§¸»ÀÌ ½Ã³ÊÁö¸¦ ÀÌ·ç¸ç ¸®½º³ÊµéÀÇ ÁøÇÑ °ø°¨´ë¸¦ ÀÚ±ØÇß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ¾Õ¼ ‘OOTD’¿¡¼ º¸¿©ÁØ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¿¡³ÊÁö¿Í È·ÁÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿Í´Â ¹ÝÀüµÇ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ±íÀÌ ÀÖ´Â Ç¥Çö·Â°ú ¼¶¼¼ÇÑ °¨¼ºÀ» °í½º¶õÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
±èÇØ¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘·¯ºê ½ÃÁð’Àº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±èÇØ¸®´Â ÇöÀç ¾È¾ç KGC ÀÎ»ï°ø»ç ÇÁ·Î³ó±¸´Ü Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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