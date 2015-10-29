´Ùºñ(DAVII), »õ ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°î ¡®Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³¡¯ Æ¼Àú ¿µ»ó °ø°³¡¦¹ÝÀü ³²¼ºÚ¸+Ä«¸®½º¸¶ ÀåÂø

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.8 È­ 01:24
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½ÂÀÎ 2020.12.08  
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°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡¼­ ´Ùºñ´Â ¼± Ã¤·Î ÇÇ¾Æ³ë¸¦ ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ¿¬ÁÖÇÏ´Â ¸ð½À°ú ÇÔ²² »ó¹Ý½ÅÀ» µå·¯³½ ºÓÀº °è¿­ÀÇ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ¼öÆ® ½ºÅ¸ÀÏ·Î ¼½½ÃÇÑ Ä«¸®½º¸¶¿Í ÀýÁ¦µÈ ³²¼º¹Ì¸¦ »Ë³» ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

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´Ùºñ°¡ 9°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â »õ ½Ì±Û ‘Don’t stop the music’Àº ¾Ù¹ü¸í¿¡¼­ º¸¿©Áöµí ²÷ÀÓ¾øÀÌ À½¾ÇÀ» ÇâÇØ ´Þ·Á¿Â ´Ùºñ¸¸ÀÇ ÀÌ¾ß±â¿Í À½¾ÇÀû »ö±òÀ» ³ì¿©³ÂÀ¸¸ç, ±×ÀÇ ·Ñ¸ðµ¨ÀÎ ¿µ±¹ Ãâ½ÅÀÇ ÆËÀçÁî ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³À» ¿À¸¶ÁÖÇÑ ¾Ù¹üÀ¸·Î Å« ÀÇ¹Ì¸¦ Áö³æ´Ù. Å¸ÀÌÆ²°î ‘Jamie Cullum’°ú ¼ö·Ï°î ‘I gotta sleep’ ÃÑ 2°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.

Å¸ÀÌÆ²°î ‘Jamie Cullum’Àº Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³¿¡ ´ëÇÑ ÇåÁ¤°îÀ¸·Î, ÀÛ¾÷À» ÇÒ ¶§ ´À³¢´Â ´ÙºñÀÇ °¨Á¤°ú »ý°¢µé, ±×¸®°í Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³°ú °°ÀÌ ÇÇ¾Æ³ë ¾Õ¿¡¼­ ´Ã ÀÚÀ¯·Ó°í À½¾Ç ¾È¿¡¼­´Â ¾î¶°ÇÑ Æ² ¾øÀÌ Æò»ý À½¾ÇÀ» ÇÏ°í ½Í´Ù´Â ±×ÀÇ ²Þ°ú ¿°¿øÀ» ´ã¾Ò´Ù.

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