´Ùºñ(DAVII), »õ ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°î ¡®Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³¡¯ Æ¼Àú ¿µ»ó °ø°³¡¦¹ÝÀü ³²¼ºÚ¸+Ä«¸®½º¸¶ ÀåÂø

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|¡ã »çÁø ÃâÃ³: ¿Ã¿þÀÌÁî
ÀçÁî R&B ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ °â ÇÁ·Îµà¼ ´Ùºñ(DAVII)°¡ ½Åº¸ Å¸ÀÌÆ²°î Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ÄÄ¹é ÀÓ¹ÚÀ» ¾Ë·È´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¿Ã¿þÀÌÁî ÃøÀº ¿À´Â 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¹ß¸ÅµÉ ´ÙºñÀÇ »õ ½Ì±Û ‘Don’t stop the music(µ· ½ºÅ¾ ´õ ¹ÂÁ÷)’ Å¸ÀÌÆ²°î ‘Jamie Cullum(Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³)’ÀÇ Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡¼ ´Ùºñ´Â ¼± Ã¤·Î ÇÇ¾Æ³ë¸¦ ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ¿¬ÁÖÇÏ´Â ¸ð½À°ú ÇÔ²² »ó¹Ý½ÅÀ» µå·¯³½ ºÓÀº °è¿ÀÇ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ¼öÆ® ½ºÅ¸ÀÏ·Î ¼½½ÃÇÑ Ä«¸®½º¸¶¿Í ÀýÁ¦µÈ ³²¼º¹Ì¸¦ »Ë³» ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
Æ¯È÷ ¸®µå¹ÌÄÃÇÑ ¸á·Îµð¿Í µ¶Ã¢ÀûÀÎ ºñÆ®°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â Å¸ÀÌÆ²°î ‘Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³’ÀÇ À½¿ø ÀÏºÎ°¡ °ø°³µÅ ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨À» ÃÖ°íÁ¶·Î ²ø¾î¿Ã·È´Ù.
´Ùºñ°¡ 9°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â »õ ½Ì±Û ‘Don’t stop the music’Àº ¾Ù¹ü¸í¿¡¼ º¸¿©Áöµí ²÷ÀÓ¾øÀÌ À½¾ÇÀ» ÇâÇØ ´Þ·Á¿Â ´Ùºñ¸¸ÀÇ ÀÌ¾ß±â¿Í À½¾ÇÀû »ö±òÀ» ³ì¿©³ÂÀ¸¸ç, ±×ÀÇ ·Ñ¸ðµ¨ÀÎ ¿µ±¹ Ãâ½ÅÀÇ ÆËÀçÁî ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³À» ¿À¸¶ÁÖÇÑ ¾Ù¹üÀ¸·Î Å« ÀÇ¹Ì¸¦ Áö³æ´Ù. Å¸ÀÌÆ²°î ‘Jamie Cullum’°ú ¼ö·Ï°î ‘I gotta sleep’ ÃÑ 2°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.
Å¸ÀÌÆ²°î ‘Jamie Cullum’Àº Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³¿¡ ´ëÇÑ ÇåÁ¤°îÀ¸·Î, ÀÛ¾÷À» ÇÒ ¶§ ´À³¢´Â ´ÙºñÀÇ °¨Á¤°ú »ý°¢µé, ±×¸®°í Á¦ÀÌ¹Ì ÄÃ·³°ú °°ÀÌ ÇÇ¾Æ³ë ¾Õ¿¡¼ ´Ã ÀÚÀ¯·Ó°í À½¾Ç ¾È¿¡¼´Â ¾î¶°ÇÑ Æ² ¾øÀÌ Æò»ý À½¾ÇÀ» ÇÏ°í ½Í´Ù´Â ±×ÀÇ ²Þ°ú ¿°¿øÀ» ´ã¾Ò´Ù.
´ÙºñÀÇ »õ ½Ì±Û ‘Don’t stop the music’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ¿À´Â 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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