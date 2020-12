언택트 라이브 콘서트 ‘2020 ALL THE K-POP with Mixchannel’이 12월12일 오후 7시 막을 올린다. MBC플러스(대표 조능희)와 주식회사 도너츠(대표 정석근)는 12월 12일 오후 7시 (KST) 라이브 방송 플랫폼 ‘믹스채널(Mixchannel)’을 통해 ‘2020 ALL THE K-POP with Mixchannel’을 개최한다고 밝혔다.

코로나19의 여파로 언택트 콘서트로 진행되는 ‘2020 ALL THE K-POP with Mixchannel’는 최고의 K-POP 유튜브 채널인 올더케이팝(ALL THE K-POP)콘서트를 일본 최고의 영상플랫폼인 믹스 채널을 통해 전세계에 공개해 글로벌 K-POP의 명성을 한층 더 높일 것으로 기대된다.

언택트 라이브 콘서트 ‘2020 ALL THE K-POP with Mixchannel’에는 AB6IX, 빅톤(VICTON), 이진혁(LEE JIN HYUK), 드림캐쳐(DREAMCATCHER), A.C.E가 출연한다.

세 번째 EP ‘SALUTE’를 통해 멤버 전원이 작사 작곡에도 직접 참여하며 ‘완성형 아이돌’로서의 면모를 보여준 ‘AB6IX', 데뷔 4년 만에 첫 정규 앨범 ‘VOICE : The future is now’의 발표를 앞두고 있는 ‘빅톤', 훈훈한 비주얼과 공격적인 행보로 ‘연기돌'로서 변화무쌍한 매력을 보여주고 있는 ‘이진혁', ‘Scream’과 ‘BOCA’를 잇는 ‘Dystopia’ 세계관으로 팬들에게 강렬한 인상을 남기고 있는 ‘드림캐쳐', 그리고 지난 9월 네번째 미니 앨범 ‘호접지몽(HJZM : The Butterfly Phantasy)’을 통해 한국의 미를 새롭게 해석하여 소개한 바 있는 ‘A.C.E'까지 전세계 글로벌 팬들의 뜨거운 성원을 받고 있는 K-POP의 핫한 아티스트들이 총출동 하는 만큼 국내는 물론, 전세계 많은 팬들이 함께할 것으로 보인다.

주최 측은 “코로나19로 인하여 현장을 찾을 수는 없지만 언택트 라이브 콘서트를 통해, 아티스트의 색다른 모습을 생생히 전하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, ‘2020 ALL THE K-POP with Mixchannel’의 티켓은 인터파크와 공식 웹사이트에서 12월 10일 오후 5시까지 구매가 가능하다.

[경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr]

