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|¡ã ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀÌ ÄÚ·Î³ª È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ º´¹®¾ÈÀ» Àü¸é ±ÝÁöÇß´Ù.
¿ä¾çº´¿ø¿¡ ÀÌ¾î ÁßÇÐ±³¿¡¼ ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) È®ÁøÀÚ°¡ ´ë±Ô¸ð ¹ß»ý, Áö¿ª³» ºñ»óÀÌ °É·È´Ù. È®ÁøÀÚ ±ÞÁõ¿¡ µû¸¥ º´»óºÎÁ·Àº ´õ¿í ½É°¢ÇÏ´Ù.
¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é 9ÀÏ ½Å±Ô È®ÁøÀÚ 17¸íÀÌ Ãß°¡µÅ ´©Àû È®ÁøÀÚ°¡ 352¸íÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù.
17¸í °¡¿îµ¥ 13¸íÀº ½ÅÁ¤ÁßÇÐ±³ ÀçÇÐ»ýÀÌ´Ù. ½ÅÁ¤ÁßÇÐ±³ ÁöÇ¥È¯ÀÚÀÎ A¾ç(334¹ø)ÀÇ ¾î¸Ó´Ï(337¹ø)µµ ÀÌ³¯ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Æ ÀÌ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¸é ½ÅÁ¤ÁßÇÐ±³ °ü·Ã È®ÁøÀÚ´Â ÃÑ 15¸íÀÌ´Ù.
º¸°Ç´ç±¹Àº ÀÌ ÇÐ±³¿¡¼ Ã³À½ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀº A¾ç º¸´Ù ¸ÕÀú Áõ»óÀÌ ¹ßÇöÇÑ ÇÐ»ýÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. °¡Á·°£ÀÇ °¨¿°À¸·Î ÇÐ»ý¿¡ ±îÁö ÀüÆÄµÆÀ» °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ½ÅÁ¤Áß°ú ¹«°üÇÏ°Ô 3¸íÀÇ È®ÁøÀÚ°¡ Ãß°¡·Î ´õ È®ÀÎµÆ´Ù. Áö³ 2ÀÏ ³ë¸£¿þÀÌÀÎ È®ÁøÀÚ¿Í Á¢ÃËÇÑ Áß±¸ °ÅÁÖ 30´ë ³²¼º(336¹ø)°ú ¾Õ¼ 8ÀÏ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀº 322¹ø È®ÁøÀÚÀÇ ¾Æµé(338¹ø), 211¹ø È®ÁøÀÚ¿Í Á¢ÃËÇØ ÀÚ°¡°Ý¸® ÁßÀÌ´ø 30´ë µ¿±¸ ¿©¼º(348¹ø)µµ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ï»êÁö¿ª ´©Àû È®ÁøÀÚ´Â 348¸íÀÌ¸ç ±× Áß ÃÖ±Ù 5ÀÏºÎÅÍ 9ÀÏ±îÁö ´å»õ°£ ¹ß»ýÇÑ ½Å±Ô È®ÁøÀº ÃÑ 129¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. Ã³·³ ´Ü±â°£¿¡ È®ÁøÀÚ°¡ ±ÞÁõÇß´Ù. º´»óÀº ¹°·Ð °£È£ÀÎ·Â±îÁö ºÎÁ· »çÅÂ°¡ ºú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
½Å±Ô È®ÁøÀÚ ÀÏºÎ´Â ¿ï»ê´ëº´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇßÀ¸¸ç ±× ¿Ü¿¡´Â ´ë±¸ÀÇ·á¿ø(32¸í), °æ³²±Ç »ýÈ°Ä¡·á¼¾ÅÍ(17¸í), ¸¶»êÀÇ·á¿ø(1¸í) µîÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ³´Ù.
ÇÏÁö¸¸ º´½ÇÀ» È®º¸ÇÏÁö ¸øÇØ ¾ÆÁ÷µµ ÀÚÅÃ, ¿ä¾çº´¿ø µî¿¡¼ ´ë±â ÁßÀÎ È¯ÀÚ°¡ 40¸íÀÌ³ª µÈ´Ù. ÀÌµé Áß °æÁõ È¯ÀÚ´Â 14¸í, º´»ó¿¡ ´©¿öÁö³»´Â ¿Í»ó È¯ÀÚ(°Åµ¿ÀÌ ¾î·Á¿î È¯ÀÚ)´Â 26¸íÀÌ´Ù. ¿Í»óÈ¯ÀÚÀÇ °æ¿ì ¿ï»ê´ëº´¿ø¿¡¼ Åð¿ø¡¤Àü¿øÈ¯ÀÚ°¡ »ý±â¸é º´½ÇÀ» È®º¸ÇØ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¿Å±æ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÄÚÈ£Æ® °Ý¸®µÈ ¾çÁö¿ä¾çº´¿ø ³» È¯ÀÚÄ¡·á¡¤°ü¸®ÀÎ·Âµµ ºÎÁ·ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¾çÁö¿ä¾çº´¿øÀº ÄÚÈ£Æ® ´ç½Ã ³»ºÎ¿¡ ÀÖ´ø ÀÇ·áÁø°ú ¿ä¾çº¸È£»ç µî Á¾»çÀÚµéÀÌ ¹æÈ£º¹À» Âø¿ëÇÑ Ã¤ ¿Í»ó È¯ÀÚ¸¦ Áö±Ý±îÁö µ¹º¸°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª °Ý¸®°¡ ´å»õÂ° ÀÌ¾îÁö´Â µ¥µµ ±³´ëÇÒ ÀÎ·ÂÀÌ ¾ø¾î ÀÇ·áÁøÀÇ ÇÇ·Îµµ°¡ ÇÑ°è¿¡ ´ÞÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ½Ã´Â Áß¾ÓÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ(Áß´ëº»)¿¡ ÀÎ·Â Áö¿øÀ» °ø½ÄÀûÀ¸·Î ¿äÃ»ÇßÀ¸¸ç, Áß´ëº»Àº ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î °ËÅä ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø(º´¿øÀå Á¤À¶±â)ÀÌ 9ÀÏ ÄÚ·Î³ª È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ º´¹®¾ÈÀ» Àü¸é ±ÝÁöÇß´Ù. ¼®ÇöÁÖ±âÀÚ hyunju021@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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