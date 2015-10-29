Æ®·ÎÆ® °­ÀÚ '¼Û¹ÎÁØ', MBC 'Æ®·ÎÆ®ÀÇ ¹ÎÁ·' ½Å³ª´Â °îµµ ¼ÒÈ­

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.14 ¿ù 15:46
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Á¡Á¡ ½ºÅ¸¼ºÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â °¡¼ö ¼Û¹ÎÁØ ¾ÕÀ¸·Îµµ ÁØ°á½Â ¹«´ë¿¡¼­ ¶Ç ¾î¶²º¯È­¸¦ º¸¿©ÁÙ Áö ±â´ë°¡ µÇ´Â °¡¼öÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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(Àç)¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, Ã³¿ëÀÌ¾ß±â ±×¸®±â´ëÈ¸ ÀÔ»óÀÛ ¹ßÇ¥
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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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