소규모, 소자본 창업 프랜차이즈 ‘일품양평해장국’, 100호점 돌파 이벤트 진행

국밥, 해장국 전문 프랜차이즈인 일품양평해장국이 2020년 100호점 가맹점 개설을 기념해 특별 이벤트를 시행하고 있다. 일품양평해장국은 '가맹비 및 교육비 무료 혜택'과 더불어 '인테리어비용 ZERO' 이벤트를 선보이며 예비창업자들의 호평을 얻고 있다. 창업을 고려 중인 예비창업자들이 가장 고민하는 부분이 창업자금이다. 초기 비용이 많으면 원금을 회수하는데 오랜 시간이 걸리고 순수익 발생시기가 늦어지게 된다. 또한 대형 평형으로 운영하게 되면 월세와 관리비 등 월 고정 지출비용이 많아져 수익구조가 악화되기도 한다. 따라서 소형 규모로 운영하되, 많은 순수익을 창출할 수 있는 아이템을 찾는 것이 예비창업자들에게 최대 관심사가 될 수밖에 없다. 일품양평해장국 프랜차이즈는 11~15평형의 소규모 매장으로도 운영이 가능하며 완제품을 제공하는 시스템을 기반으로 1인 운영이 가능해 인건비를 절감할 수 있다. 또한 국밥, 해장국 아이템은 계절과 날씨 영향을 받지 않고 남녀노소 누구나 한국인이 선호하는 메뉴인데다 부담 없는 가격으로 한끼 식사를 해결할 수 있어 매출 유지에 큰 도움이 된다. 일품양평해장국 프랜차이즈가 2020년 힘든 시기에도 100호점을 돌파할 수 있는 원동력은 업종변경 창업 시, 인테리어비용 ZERO 이벤트와 완제품 제공으로 1인 운영이 가능하기 때문으로 풀이할 수 있다. 인테리어비용 ZERO 이벤트를 통해 초기 창업비용을 250~300만원 수준으로 낮출 수 있으며 완제품을 제공하는 물류 시스템이 구축돼 주방인력을 고용하지 않고 1인 운영이 가능해 인건비 절감도 가능하다. 또한 완제품은 특허 받은 육수(출원 번호 10-2018-0017975)로 국물의 맛이 진하고 풍부해 단골 고객 형성에 기여하고 있다. 완제품을 제공하는 시스템으로 식당 운영이 용이하며 신체적인 노동이 감소해 자영업과 외식업계가 처음인 초보자도 쉽게 접근할 수 있다. 일품양평해장국 프랜차이즈 본사 관계자는 "기존 매장의 매출이 부진해 고민 중인 자영업자들이 인테리어비용 ZERO 이벤트에 큰 관심을 보이고 있다"면서 "기존 매장에서 사용하던 주방기구, 집기, 가구, 인테리어 등 모두 그대로 사용하면서 간판 교체비용 250만원 정도의 비용으로 재창업이 가능하다"고 전했다. 일품양평해장국 프랜차이즈의 인테리어비용 ZERO 이벤트 및 가맹비와 교육비 무료 혜택 이벤트는 홈페이지의 전화 상담 또는 온라인 문의를 통해 가능하다.

