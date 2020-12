교육대학교소식 부경대, 국내 바닷물고기 752종 정보 세계와 공유 나서 승인 2020.12.16 00:27:24 ▲ A guid book to marine fishes in Korea 표지. - 부경대학교 제공 부경대학교가 우리나라 해양어류 정보를 세계와 공유하기 위해 752종에 달하는 물고기의 정보를 한데 모은 영문 서적 ‘한국의 해양어류 분포도’를 발간해 눈길을 끈다. 15일 부경대에 따르면 해양어류자원 기탁등록보존기관(기관장 김진구·자원생물학과 교수)이 최근 발간한 ‘A Guide Book to Marine Fishes in Korea’가 그것이다. 이 책은 부경대 김진구 교수 연구팀이 지난 1999년부터 올해까지 22년간 우리나라 전 해역에서 직접 채집한 해양어류 752종의 분포정보를 집대성한 해양어류 안내서다. 일부 희귀종이나 대형종은 국립수산과학원과 한국수산자원공단의 협조를 받아 수집했다. 지난해 말 이 기관이 발간한 ‘한반도의 바닷물고기’를 영문으로 번역한 것으로 당시 책에 수록된 742종에 올해 채집 및 수집된 10종을 추가했다. 우리나라 해양어류 752종의 사진, 학명, 형태특징, 분포지도를 실어 어류의 정보를 한눈에 볼 수 있다는 점이 특징이다. 같은 과(family)에 소속된 어류는 한 페이지에 모아 유사한 종을 쉽게 구분되도록 배치했다. 특히 이 책에 실린 한국 고유종인 흰줄왜먹장어, 황줄뺨여을멸, 상주물뱀, 해마, 긴꼬리엄지도치, 줄가시치, 민그물베도라치 등 7종은 남해안에서 처음 보고돼 학계의 주목을 받은 종들이다. 신종 후보종인 알숭어, 까나리속, 빨갱이속, 밤쥐치복속, 황해흰점복 등 국내외 어류학자들이 많은 관심을 보이는 연구 대상종들도 수록됐다. 한편 부경대 해양어류자원 기탁등록보존기관은 2014년부터 해양수산부의 ‘해양생명공학기술개발사업’의 일환으로 한국해양과학기술진흥원의 협조를 받아 연구를 진행해 이 책을 제작했으며 해외 자연사박물관, 대학, 연구기관 등에 이 책을 배포할 계획이다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

