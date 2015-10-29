±¹È¸´Â 22ÀÏºÎÅÍ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ´ÜÇàÇÑ ½ÅÀÓ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ÀÕ´Ü ÀÎ»çÃ»¹®È¸°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
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¿©±â´Ù 80³â´ë ¿îµ¿±Ç Ãâ½ÅÀÇ ÇãÀÎÈ¸ Àü ³ì»öµå¸²Çùµ¿Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÀÇ »ç¾÷ È®ÀåÀ» µµ¿Ô´Ù°Å³ª SH °íÀ§Á÷¿¡ ÇÐ±³ µ¿¹®ÀÌ³ª ÁöÀÎ µîÀ» Ã¤¿ëÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ Á¦±âµÆ´Ù.
2006³â ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¹æ¹èµ¿ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ±¸¸ÅÇÒ ´ç½Ã ¡®¿µ²ø¡¯(¿µÈ¥±îÁö ²ø¾î¸ðÀ½) ¸Å¼öÇß´Ù´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Â´Ù.
±¹¹ÎÀÇÈû À±Èñ¼® ´ëº¯ÀÎÀº º¯ ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇØ ¡°Àú±ÞÇÑ ÀÎ°£°üÀÌ°í ¹Ú¾àÇÑ ÀÎ±Ç ÀÇ½Ä¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡®¹«ÀÚ°ÝÀÚ¡¯¿¡ ´ëÇÑ Áö¸íÃ¶È¸¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.
±¹¹ÎÀÇ ÈûÀº ¶ÇÇÑ 3¼± ±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ½ÅÀÇ ÀüÇØÃ¶ ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¡®ÀÇ¿ø ºÒÆÐ °ø½Ä¡¯ÀÌ ´õ´Â ÅëÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó¸ç Ã¶ÀúÇÑ °ËÁõÀ» º¸£°í ÀÖ´Ù.
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´ë¼± ÀüÃÊÀüÀ¸·Î ¿©°ÜÁö´Â ³»³â 4¡¤7 Àçº¸¼±À» ¾ÕµÐ ½ÃÁ¡¿¡ ¼±°Å °ü¸®¸¦ ÁÖ°üÇÏ´Â ºÎÃ³ Àå°ü¿¡ ¡®¿©±Ç ½Ç¼¼¡¯ Á¤Ä¡ÀÎÀ» ±â¿ëÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ ÀïÁ¡ÀÌ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§ ±¹¹ÎÀÇÈû °ü°èÀÚ´Â ¡°´ëÅë·É ÃÖÃø±ÙÀ» ¼±°Å ÁÖ¹« Àå°ü¿¡ º¸³½´Ù´Â °ÍÀº ¿ÀÇØÀÇ ¼ÒÁö°¡ ¸¹´Ù¡±¸é¼ ¡°±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ½ÅÀÌ¶ó°í À¯¿¬¼ºÀ» ±â´ëÇÏÁö ¸»±æ ¹Ù¶õ´Ù. Á¤¸» ¾ö°ÝÇÑ Ã»¹®È¸°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
¼¿ï °³²±¸ µµ°îµ¿ ¾ÆÆÄÆ® ¡®°¸ÅõÀÚ¡¯ ÀÇÈ¤µµ µµ¸¶ À§¿¡ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
±¹¹ÎÀÇÈûÀº ÀÌ¹Û¿¡µµ ±Ç´öÃ¶ ÈÄº¸ÀÚÀÇ °æ¿ì ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) È®»ê ¼Ó¿¡ ¹æ¿ªÀ» °üÇÒÇÏ´Â ÁÖ¹« Àå°üÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÚÁú °ËÁõÀÌ ÁÖ°¡ µÉ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¾ß´çÀº ±ÇÈÄº¸ÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ¹é½Å È®º¸¿Í °ü·ÃÇÑ ¼Û°÷ ÁúÀÇ°¡ ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
±¹¹ÎÀÇÈû ¼Ò¼Ó ÀÇ¿øµéÀº ÇÑ±¹ ÈÀÌÀÚ¡¤¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« ´ëÇ¥¸¦ Ã»¹®È¸¿¡ ÁõÀÎÀ¸·Î ºÎ¸£·Á ÇßÀ¸³ª ¿©´çÀÌ ÀÎ»çÃ»¹®°ú °ü·ÃÀÌ ¾ø´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ³»öÀ» º¸ÀÌ¸é¼ ÁõÀÎ Ã¤ÅÃÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¸øÇß´Ù.
ÅäÁö¡¤¾ÆÆÄÆ®¸¦ ¼öÂ÷·Ê »ç°íÆÈ¸ç 15¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ½Ã¼¼Â÷ÀÍÀ» °Åµ×´Ù´Â Á¡µµ ¾ß´çÀÇ °ø¼¼ Æ÷ÀÎÆ®´Ù.
Á¤¿µ¾Ö ¿©°¡ºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ¿¡°Ô´Â ¹Ú¿ø¼ø Àü ¼¿ï½ÃÀå°ú ¿À°Åµ· Àü ºÎ»ê½ÃÀåÀÇ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇÑ »ý°¢°ú ÇÇÇØÀÚ º¸È£Ã¥¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÌ ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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