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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.20 ÀÏ 20:53
Á¤Ä¡±¹È¸/Á¤´ç
±¹È¸ ÀÌ¹øÁÖ ½ÅÀÓ Àå°üÈÄº¸ ÀÎ»çÃ»¹® Àü¿î¿À´Ã ÀüÇØÃ¶ Çà¾ÈºÎ¡¦¿©±Ç½Ç¼¼ ±â¿ë¡¤°¸ÅõÀÚ µî ÀïÁ¡ Àü¸Á
±Ç´öÃ¶ º¹ÁöºÎ¡¦ÄÚ·Î³ª ÁÖ¹«Àå°ü ÀÚÁú °ËÁõ µµ¸¶¿¡
23ÀÏ º¯Ã¢Èì ±¹ÅäºÎ¡¦ºÎµ¿»ê¡¤±¸ÀÇ¿ª »ç°í °ü·Ã ÀÚÁú ³í¶õ
24ÀÏ Á¤¿µ¾Ö ¿©°¡ºÎ¡¦¼ºÃßÇà ÇÇÇ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.12.20  20:53:04
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
±¹È¸´Â 22ÀÏºÎÅÍ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ´ÜÇàÇÑ ½ÅÀÓ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ÀÕ´Ü ÀÎ»çÃ»¹®È¸°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.

ÀÌ¿¡µû¶ó ¾ß±ÇÀÇ Ä®³¯°ËÁõ°ú ¿©±ÇÀÇ ¹æÆÐ·Î ¶Ç ´Ù½Ã Àü¿îÀÌ °¨µ¹°í ÀÖ´Ù.

±¹È¸´Â ÀÌ³¯ ÀüÇØÃ¶ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ¿Í ±Ç´öÃ¶ º¸°Çº¹ÁöºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ÀÌ¾î 23ÀÏ¿£ º¯Ã¢Èì ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸°¡ ¿¹°íµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ 24ÀÏ¿£ Á¤¿µ¾Ö ¿©¼º°¡Á·ºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ»çÃ»¹®È¸¸¦ ¿¬´Ù.

°ø°Ý¿¡ ³ª¼­´Â ±¹¹ÎÀÇÈûÀº ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥À» ÃÑ°ýÇÏ´Â º¯ ÈÄº¸ÀÚ °ËÁõ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ º¯ ÈÄº¸ÀÚ°¡ ¼­¿ïÁÖÅÃµµ½Ã°ø»ç(SH) »çÀå ÀçÀÓ ½ÃÀý °ø°øÁÖÅÃ ÀÔÁÖÀÚµé¿¡°Ô ¡°¸ø»ç´Â »ç¶÷µé¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÄªÇÏ°í, ¼­¿ï ±¸ÀÇ¿ª ½ºÅ©¸°µµ¾î »ç°íÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Èñ»ýÀÚ¿¡ µ¹¸®´Â µíÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇÑ °ÍÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸é¼­ ÀÚÁú ³í¶õÀÌ ÁõÆøµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

¿©±â´Ù 80³â´ë ¿îµ¿±Ç Ãâ½ÅÀÇ ÇãÀÎÈ¸ Àü ³ì»öµå¸²Çùµ¿Á¶ÇÕ ÀÌ»çÀåÀÇ »ç¾÷ È®ÀåÀ» µµ¿Ô´Ù°Å³ª SH °íÀ§Á÷¿¡ ÇÐ±³ µ¿¹®ÀÌ³ª ÁöÀÎ µîÀ» Ã¤¿ëÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ Á¦±âµÆ´Ù.

2006³â ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¹æ¹èµ¿ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ±¸¸ÅÇÒ ´ç½Ã ¡®¿µ²ø¡¯(¿µÈ¥±îÁö ²ø¾î¸ðÀ½) ¸Å¼öÇß´Ù´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Â´Ù.

±¹¹ÎÀÇÈû À±Èñ¼® ´ëº¯ÀÎÀº º¯ ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇØ ¡°Àú±ÞÇÑ ÀÎ°£°üÀÌ°í ¹Ú¾àÇÑ ÀÎ±Ç ÀÇ½Ä¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡®¹«ÀÚ°ÝÀÚ¡¯¿¡ ´ëÇÑ Áö¸íÃ¶È¸¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

±¹¹ÎÀÇ ÈûÀº ¶ÇÇÑ 3¼± ±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ½ÅÀÇ ÀüÇØÃ¶ ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¡®ÀÇ¿ø ºÒÆÐ °ø½Ä¡¯ÀÌ ´õ´Â ÅëÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó¸ç Ã¶ÀúÇÑ °ËÁõÀ» º­¸£°í ÀÖ´Ù.

Àü ÈÄº¸ÀÚ´Â Ä£¹®(Ä£¹®ÀçÀÎ) ÇÙ½ÉÀÎ ÀÌ¸¥¹Ù ¡®3Ã¶¡¯(ÀüÇØÃ¶¡¤ÀÌÈ£Ã¶¡¤¾çÁ¤Ã¶) Áß ÇÑ ¸íÀÌ´Ù.

´ë¼± ÀüÃÊÀüÀ¸·Î ¿©°ÜÁö´Â ³»³â 4¡¤7 Àçº¸¼±À» ¾ÕµÐ ½ÃÁ¡¿¡ ¼±°Å °ü¸®¸¦ ÁÖ°üÇÏ´Â ºÎÃ³ Àå°ü¿¡ ¡®¿©±Ç ½Ç¼¼¡¯ Á¤Ä¡ÀÎÀ» ±â¿ëÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ ÀïÁ¡ÀÌ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§ ±¹¹ÎÀÇÈû °ü°èÀÚ´Â ¡°´ëÅë·É ÃÖÃø±ÙÀ» ¼±°Å ÁÖ¹« Àå°ü¿¡ º¸³½´Ù´Â °ÍÀº ¿ÀÇØÀÇ ¼ÒÁö°¡ ¸¹´Ù¡±¸é¼­ ¡°±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ½ÅÀÌ¶ó°í À¯¿¬¼ºÀ» ±â´ëÇÏÁö ¸»±æ ¹Ù¶õ´Ù. Á¤¸» ¾ö°ÝÇÑ Ã»¹®È¸°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.

¼­¿ï °­³²±¸ µµ°îµ¿ ¾ÆÆÄÆ® ¡®°¸ÅõÀÚ¡¯ ÀÇÈ¤µµ µµ¸¶ À§¿¡ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

±¹¹ÎÀÇÈûÀº ÀÌ¹Û¿¡µµ ±Ç´öÃ¶ ÈÄº¸ÀÚÀÇ °æ¿ì ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) È®»ê ¼Ó¿¡ ¹æ¿ªÀ» °üÇÒÇÏ´Â ÁÖ¹« Àå°üÀ¸·Î¼­ÀÇ ÀÚÁú °ËÁõÀÌ ÁÖ°¡ µÉ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ ¾ß´çÀº ±ÇÈÄº¸ÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ¹é½Å È®º¸¿Í °ü·ÃÇÑ ¼Û°÷ ÁúÀÇ°¡ ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.

±¹¹ÎÀÇÈû ¼Ò¼Ó ÀÇ¿øµéÀº ÇÑ±¹ È­ÀÌÀÚ¡¤¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« ´ëÇ¥¸¦ Ã»¹®È¸¿¡ ÁõÀÎÀ¸·Î ºÎ¸£·Á ÇßÀ¸³ª ¿©´çÀÌ ÀÎ»çÃ»¹®°ú °ü·ÃÀÌ ¾ø´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ³­»öÀ» º¸ÀÌ¸é¼­ ÁõÀÎ Ã¤ÅÃÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¸øÇß´Ù.

ÅäÁö¡¤¾ÆÆÄÆ®¸¦ ¼öÂ÷·Ê »ç°íÆÈ¸ç 15¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ½Ã¼¼Â÷ÀÍÀ» °Åµ×´Ù´Â Á¡µµ ¾ß´çÀÇ °ø¼¼ Æ÷ÀÎÆ®´Ù.

Á¤¿µ¾Ö ¿©°¡ºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ¿¡°Ô´Â ¹Ú¿ø¼ø Àü ¼­¿ï½ÃÀå°ú ¿À°Åµ· Àü ºÎ»ê½ÃÀåÀÇ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇÑ »ý°¢°ú ÇÇÇØÀÚ º¸È£Ã¥¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÌ ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

±èµÎ¼ö±âÀÚ dusoo@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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4
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5
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6
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7
2020³â ¸¶Áö¸· ´ë±¸ÁøÂ¥¿þµù¹Ú¶÷È¸, ¿¢½ºÄÚÀÎÅÍºÒ°íÈ£ÅÚ¿¡¼­ 12¿ù 19ÀÏ~20ÀÏ °³ÃÖ
8
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9
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