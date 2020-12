전국뉴스기업 광주아이폰서비스센터 '광주아이픽' 눈앞에서 신속한 수리, 광주전지점 A/S 실시 승인 2020.12.21 11:37:34 광주아이폰사설수리점 ‘광주아이픽’이 체계적인 A/S 서비스를 제공하며 소비자들의 만족도를 높이고 있다. 빠르고 체계적인 점검 시스템을 제공하고 있는 광주 아이폰 수리점 광주아이픽은 소비자들의 비용 부담은 낮추고 만족도를 높이기 위해 전 지점에서 A/S를 실시하고 있어, 빠른 수리가 가능하다.



광주아이픽의 ‘전산망 공유’를 통해 현재 운영 중인 4개 지점 중 어느 지점을 가도 A/S를 받을 수 있도록 하여 아이폰 사용자들이 지속적으로 제기해 온 기존의 폐쇄적인 A/S 정책을 해결했다. 또한 각 지점별로 전문 상담원이 상주하고 맞춤 상담 및 수리를 실시하고 있으며, 침수 세척, 부분 수리 등의 수리는 물론 정품 충전기, 이어폰 등도 판매하고 있어 광주아이픽을 방문하는 이용객들에게 편리함을 선사하고 있다.



A/S를 받을 수 있는 품목으로는 아이폰X, XR, XS, XSMAX, 아이폰11, 아이폰12 아이패드 등 전 모델을 수리 받을 수 있다. 메인보드 수리는 물론, 기존 아이폰 액정 수리가 가능한 광주아이폰서비스센터의 수가 적어 불편함을 겪고 있던 이들을 위해 액정 수리까지 진행하고 있다. 한편 광주아이픽은 광주 수완점 오픈을 준비 중이며 광주 수완점을 비롯한 전 지점의 모든 수리 서비스는 당일 이용 가능하다.



업체 관계자는 “광주 아이폰 수리 지점은 동구 충장로점부터 북구 전남대점, 서구 상무지구점, 남구 진월점 등을 보유하고 있다”라며 “광주아이픽 상무지구점에서는 아이폰X부터 XR, XS 그리고 액정과 배터리까지 모든 부분 수리가 10분에서 15분 사이에 가능하다”라고 전했다.



덧붙여 "앞으로도 고객들에게 신뢰감을 잃지 않도록 정품 오리지널 액정만 사용하도록 하고, 중고아이폰 매입 판매도 함께 병행하여 이용객들이 A/S를 받으면서 중고 및 매입을 수월하게 할 수 있도록 도울 것"이라고 전했다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr]

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)