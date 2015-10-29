¹æ¼ÛÀÎ ¡®¼ÛÇØ¡¯¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ® ¼±Çà, ±ººÎ´ë·Î ÀÌ¾îÁ®

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|¡ã ±ººÎ´ë ¸¶½ºÅ© Àü´Þ 'Àü¿ì¿Í ÇÔ²² & ´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ®'
¹æ¼ÛÀÎ ‘¼ÛÇØ’¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ®ÀÇ ¼±ÇàÀÌ ±ººÎ´ë·Î ÀÌ¾îÁø´Ù
ÇöÀç ´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ®(´ëÇ¥ ±èÇüÅÃ)¿¡¼ ÁØºñÇÑ ¸¶½ºÅ© 10¸¸ ÀåÀº ‘À°±º Á¦2±º´Ü, À°±º Á¦8±º´Ü’À¸·Î ³ª´©¾î Àåº´µé¿¡°Ô À§¹®Ç°À¸·Î Àü´ÞµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø ±ººÎ´ë ¸¶½ºÅ© ±âºÎ´Â ‘Àü¿ì¿Í ÇÔ²²’°¡ ÁøÇàÇÏ´Â À§¹®°ø¿¬°ú ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¾úÀ¸³ª ÄÚ·Î³ª 19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î ÀÎÇØ ±ººÎ´ë Àü´Þ¸¸À¸·Î ÀÏ´Ü¶ôµÇ¾ú´Ù.
ÇÑÆí ´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ® Ãø¿¡¼´Â “Å©¸®½º¸¶½º¿Í ¿¬¸»¿¬½Ã ¾î¸£½ÅµéÀ» À§ÇÑ ±âºÎ·Î ‘¼ÛÇØ ¼±»ý’°ú ÇÔ²² ‘1¸¸Àå ¸¶½ºÅ©’¸¦ ÁØºñ, Á¾·Î¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¾î¸£½Å ´ÜÃ¼¿¡ Å©¸®½º¸¶½º ½ÃÁ¡À¸·Î Àü´ÞÇÑ´Ù.”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
30³â ÀüÅëÀÇ ÆÇÃË¹° Àü¹® Á¦ÀÛ»ç ‘´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ®’´Â “¹æ¼ÛÀÎ ‘¼ÛÇØ’¿Í ÇÔ²² ±ººÎ´ë ¸¶½ºÅ© º¸³»±â´Â ¹°·Ð ¼Ò¿Ü°èÃþÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ±âºÎ¹®È¸¦ È®»êÀ» ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.”¸ç, “½Ã·ÃÀ» ±Øº¹ÇÏ°í 2021³â ‘´ë¹Ú ³ª´Â ¼¼»ó’À» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ Æ¯º° ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.”¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÄÉÀÌÆË ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ‘±âÇÁÆ® ¹Ú½º’ÀÇ ±¸¼ºÀº ‘¾ÖÇÃ¹é, ÇÁ¸°Æ®Å¥, ¿µÈÆ»ê¾÷’ µîÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÇ¾î ‘´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ®’°¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÁøÇàÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >