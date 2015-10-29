¹æ¼ÛÀÎ ¡®¼ÛÇØ¡¯¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ® ¼±Çà, ±ººÎ´ë·Î ÀÌ¾îÁ®

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.22 È­ 17:32
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¶ÇÇÑ ÄÉÀÌÆË ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ‘±âÇÁÆ® ¹Ú½º’ÀÇ ±¸¼ºÀº ‘¾ÖÇÃ¹é, ÇÁ¸°Æ®Å¥, ¿µÈÆ»ê¾÷’ µîÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÇ¾î ‘´ë¹Ú½Î±âÇÁÆ®’°¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÁøÇàÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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