Æ®·ÎÆ® °¡¼ö 'Á¤Çý¸°', ³× ¹øÂ° ½Ì±Û¾Ù¹ü ¡®»¡°£¾à¡¯ ¹ß¸Å

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Æ®·ÎÆ® °¡¼ö Á¤Çý¸°ÀÇ ³× ¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹ü ‘»¡°£¾à’Àº ¿À´Â 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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