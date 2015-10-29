Æ®·ÎÆ® ÀÛ°î°¡ '±Ç³ëÇØ¸¸' ³ë·§¸» °ø¸ð, ¡®Æ®·ÎÆ®ÀÛ»ç°¡¡¯¿¡ µµÀüÇØ º¸¼¼¿ä!

Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸ÀÌ À¯Æ©ºê ±¸µ¶ÀÚ 1¸¸¸í ´Þ¼ºÀ» ÄÚ¾Õ¿¡ µÎ°í ÃàÇÏ ÀÌº¥Æ®·Î ‘Æ®·ÎÆ® ÀÛ»ç °ø¸ð’¸¦ ÁØºñÇß´Ù.
ÀåÀ±Á¤ÀÇ ´ç½ÅÆí, ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô Á¤µ¿¿øÀÇ À°½Ê·É, ¹Ì½ºÆ®·Ô2 °Çý¿¬ÀÇ ¸¸°í¶¯, ¿øÁ¶ Æ®·ÎÆ®½Åµ¿ °¡¼ö Àå¼ÛÈ£ÀÇ ¾ÏÇà¾î»ç, È÷µç½Ì¾î ÀåÀ±Á¤ ¸®¸ÅÄ¡Æí °¡¼ö ¾Ö´Ï(Àå½Â¹Ì)ÀÇ »ç¶ûÇÒ¾Æ¹öÁö, KBS¾ÆÄ§¸¶´ç µµÀü!²ÞÀÇ¹«´ë 5¿¬½Â ¹× MBC‘Æ®·ÎÆ®ÀÇ¹ÎÁ·’¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ
°¡¼ö È¿¼ºÀÇ Ä¡¸¶¹ÙÀ§ µîÀ» ÀÛ°îÇÑ ±Ç³ëÇØ¸¸Àº ±×ÀÇ À¯Æ©ºê °ø½ÄÃ¤³Î ‘ÀåÀ±Á¤-´ç½ÅÆí*Á¤µ¿¿ø-À°½Ê·É’¿¡ 4°îÀÇ ÀÛ°îÀ½¿ø µ¿¿µ»óÀ» ¾÷·Îµå ÇÏ¿´À¸¸ç, Âü°¡ÀÚ Á¦¾à ¾øÀÌ ÀÌ Ã¤³ÎÀÇ ±¸µ¶°ú ÁÁ¾Æ¿ä ¾Ë¸²¼³Á¤À» ´©¸¥ ±¸µ¶ÀÚ¶ó¸é, ´©±¸³ª ÇØ´ç µ¿¿µ»óÀÇ ´ñ±Û·Î ³ë·§¸»À» ÀÀ¸ðÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ë·§¸» ¾øÀÌ ºÎ¸£´Â Çã¹ÖÀ¸·Î °¡ÀÌµå ³ìÀ½µÈ ÀÌµé 4°³ÀÇ ¿µ»ó¿¡´Â Ä£Ã¶ÇÏ°Ô ³ë·§¸»ÀÇ ±ÛÀÚ¼ö°¡ ¸á·Îµð ÁøÇà¿¡ ¸ÂÃß¾î Ç¥±âµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î, µ¿¿µ»óÀ» ÂüÁ¶ÇÏ¿© ¼Õ½±°Ô µµÀüÇÒ¼ö ÀÖ´Ù.
¿À´ÃºÎÅÍ 2021³â 3¿ù ¸»ÀÏ±îÁö 1Â÷ ¸¶°¨ÀÌ¸ç, ¼±Á¤ µÈ ³ë·§¸»Àº ÀÛ»ç·á 50¸¸¿ø Áö±Ý°ú ÇÔ²², °ø½ÄÀ½¿ø ¹ßÇ¥¿¡ µû¶ó ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸ÀÇ Á¤½Ä È¸¿øÀ¸·Î½á °øÀÎµÈ ÀÛ»ç°¡·Î µî´Ü °¡´ÉÇÏ¸ç, Æò»ý ÇØ´ç ÀúÀÛ±Ç ¼öÀÍÀ» ¼ö·ÉÇÏ°Ô µÈ´Ù.
À¯Æ©ºê °Ë»öÃ¢¿¡ ‘±Ç³ëÇØ¸¸Æ®·ÎÆ®ÀÛ»ç°ø¸ð’ ¶Ç´Â ‘±Ç³ëÇØ¸¸Æ®·ÎÆ®³ë·§¸»°ø¸ð’¸¦ °Ë»öÇÏ¸é °ø¸ðÁßÀÎ 4°îÀÇ °¡ÀÌµå ¿µ»óÀ» µé¾îº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Â÷Â÷ »õ·Î¿î °¡ÀÌµå À½¿øµµ Ãß°¡ °ø¸ð µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ±Ç³ëÇØ¸¸ Àº Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ °â °¡¼ö·Î ´ëÇ¥°î ‘Ãµ¿î’,‘»ªµµÀÎ»ý’.‘²É¹«¸©»ç¶û’,‘°í¸¿½À´Ï´Ù’ µîÀ¸·Î È°µ¿ÁßÀÌ¸ç, °¡¼ö ¹ÚÀ±ÀÇ Æ®·ÎÆ®´í½º ½Å°î ‘119(¿ø¿ø³ªÀÎ)’ ¹× ÆãÅ°¸®µëÀÇ Á¤ÅëÆ®·ÎÆ®½Å°î ‘»ç¶ûº¸µû¸®’ ¿Í
Çö¿ª ¼º¿ì °¡¼ö º°À±ÇÏÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘Àú¸®°¡¶ó´Ù’ µîÀÇ Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î ½Åº¸ÀÇ °ø½Ä¹ß¸Å¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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