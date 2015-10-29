°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.23 ¼ö 14:59
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
Æ®·ÎÆ® °É±×·ì 'Å¥¿ÀÆ¼', ¡®È­°îÁß¾Ó°ñ¸ñ½ÃÀå È£È£ °Ü¿ïÃàÁ¦¡¯ X-MAS Ä³·Ñ ÀÎ»ç
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.12.23  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼(QOT) ÀÇ ½á´Ï.°¡Çö.¿¹Áö °¡ 12¿ù 21ÀÏ~ 23ÀÏ ±îÁö È­°îÁß¾Ó°ñ¸ñ½ÃÀå °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ »ó¼³¹«´ë¿¡¼­ ÆîÃÄÁö´Â ‘È£È£ °Ü¿ïÃàÁ¦’¿¡¼­ Æ¯º°ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º Ä³·Ñ ¶óÀÌºê¹«´ë¸¦ ¼±»çÇÑ´Ù. 

¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 3½Ã±îÁö 1½Ã°£ µ¿¾È ÀÌ¾îÁö´Â Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ Å©¸®½º¸¶½º ¹Ì´ÏÄÜ¼­Æ®´Â, ¸®´õÀÎ ½á´Ï(ÇÏ¼±°æ)ÀÇ Åë±âÅ¸ ¶óÀÌºê¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Å¥¿ÀÆ¼ ¿ÏÀüÃ¼°¡ ¼±»çÇÏ´Â Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ´ëÇ¥°î ‘¿À±×´ë’ ¿Í ‘¾ÆÀç¾ÆÀç’¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ·°Å°ÇÏ°í 

»óÄèÇÑ Å¥¿ÀÆ¼ Ä³·Ñ ¸Þµé¸®±îÁö Á¾ÇÕ¼±¹°¼¼Æ®¿Í °°Àº ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.  

22ÀÏ ÆîÃÄÁø µÎ ¹øÂ° Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ¹Ì´Ï¶óÀÌºê ÄÜ¼­Æ®¿¡¼­´Â “»ì´Ùº¸´Ï ÀÌ·¸°Ô ±âºÐ ÁÁÀº °ø¿¬À» ´Ù º»´Ù“ ¸é¼­ ¿¬½Å ±â»Û È¯È£¼ºÀ» ³»Áö¸£´Â Áß³â °ü°´°ú ¾ÆÀÌµé, ±×¸®°í Èò¸Ó¸®°¡ À¯³­È÷ °í¿î ¾î¸£½Åµé±îÁö Æø³ÐÀº °ü°´ÃþÀÇ ¹ß±æÀÌ ÀÌ³» ¹«´ë ¾Õ¿¡ ²ÄÂ¦¾øÀÌ ¹­¿©Á³´Ù. 

Å¥¿ÀÆ¼´Â ÀÌ¹ø Å©¸®½º¸¶½º¿¡ ¹ß¸¶Ãß¾î 2020³â ÇÑÇØµ¿¾È ÄÚ·Î³ª19·Î ÁöÃÄÀÖ´Â ±¹¹ÎµéÀ» À§·ÎÇÏ´Â ÀÀ¿øÀÇ Å¥¿ÀÆ¼ Ä³·Ñ ¸Þµé¸®¿Í ÇÔ²², Å¥¿ÀÆ¼ ¸¸ÀÇ »ç¶û½º·´°í ±âºÐÁÁÀº ¹ÂÁ÷ºñµð¿À·Î Æ¯º°ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

ÇÑÆí À¯Æ©ºê¿¡¼­ Å¥¿ÀÆ¼¸¦ °Ë»öÇÏ¸é ‘Å¥¿ÀÆ¼TV’, ‘¿¹ÁöÀÇ ¾ß¹«Áö°³’, ‘Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼[QOT] TV’ Ã¤³Î¿¡¼­ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
Á¤ºÎ, ¿¬¸»¿¬½Ã 5ÀÎ ÀÌ»ó »çÀû¸ðÀÓ ±ÝÁö¡¤ÁÖ¿ä °ü±¤¸í¼Ò µî Æó¼â
2
¡°±¹µµ 31È£¼± ½Å¼³ ¼­»ý±¸°£, Àå¾È¸¸Å­ Æø ³ÐÇô¾ß¡±
3
¸¸¸®Àç·Î Áö°¡»ó½Â¿¡ ÁÖ¸ñ... ¸¶Æ÷ °ø´ö Á¦³ª¿ì½º Àü½Ç Æ¯È­º¹Ãþ ¼³°è
4
ÀÕ´Ü ±ÔÁ¦¿¡µµ Àü¼¼½ÃÀå ºÒ¾È, ¼öµµ±Ç 1300¸¸¿ø´ë ¡®¾È¾ç¼ö¸®»êÆ÷·¹¡¯ ¾ÆÆÄÆ® ÁÖ¸ñ
5
¿ï»ê µµ½ÉÀ¶ÇÕÆ¯±¸ ÁöÁ¤ ÇØ ³Ñ±ä´Ù
6
¿ï»ê ºÎÀ¯½Ä Ç³·Â Å¬·¯½ºÅÍ, ½ÅÇÑñì ÀÎ¼öÇÕº´ÀÌ »õ º¯¼ö
7
ÇÑÆÄ, ¿¬¸»¿¡ ¾çÆò Å¸¿îÇÏ¿ì½º ÇöÀå¹æ¹®°´Àº ´Ã¾î³ª
8
±³Åë»ç°í ºÎ¸£´Â Â÷·®¿ÜºÎ ÀÎÇü Àå½ÄÇ°
9
¡°¹«·á±³À°¡± ±¹½Ã¿ø¡¤´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò µî ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ °ü½ÉÀÚ Ãë¾÷µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
10
Å»¸¹´ø µ¿ÃµÁ¦¹æµµ·Î 17³â¸¸¿¡ ¿ÏÀü°³Åë
MMCA, Çö´ë¹Ì¼úÀÛ°¡ ÀÎÅÍºä, 24ÀÏºÎÅÍ ¸ÅÁÖ 1È¸ ¿Â¶óÀÎ ...
¿ï»ê¿©¼º»çÁø°¡È¸ ¿¬¸»¼ÒÇ°Àü, ÀÛÇ° ´Þ·Â Á¦ÀÛ¡¦¼öÀÍ±Ý ±âºÎ
¿ï»êÀþÀº»çÁø°¡ÇùÈ¸ Á¤±âÈ¸¿øÀü ¡®Sync¡¯
¿ï»ê½ÃÇâ, Å©¸®½º¸¶½º ÀÌºê °¨µ¿ÀÇ ¼±À² ¼±»ç
°¡¾ß±Ý ¿¬ÁÖÀÚ Á¤Á¤À±ÀÇ ¡®Ç³·ùº°°î¡¯

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr