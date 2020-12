정치행정/외교 코로나 백신 접종, 긴급성 55% vs 안전성 41% 리얼미터, 18세이상 500명 여론조사

민주당 지지층 82% ‘안전성’ 우선

국민의힘 84%는 ‘빠른 접종’ 답변

무당층 긴급성 49%…안전성 41% 승인 2020.12.23 21:12:09



23일 여론조사기관에 따르면 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 22일 전국 18세 이상 남녀 500명을 조사한 결과, 코로나 백신 주안점에 대해 ‘상황이 심각하므로 하루라도 빨리 접종을 시작해야 한다’는 답변이 전체 응답의 54.9%였다.



‘해외와 국내는 상황이 다르므로 안전성을 좀 더 검증한 후 접종해야 한다’는 답변은 41.1%였다. ‘잘 모르겠다’는 3.9%였다.



연령별로 60대에서는 66.0%, 50대에서는 55.8%가 긴급성이 우선이라고 답했다.



반면 20대(긴급성 48.7% vs 안전성 47.9%)와 30대(긴급성 49.6% vs 안전성 48.7%)에서는 두 의견이 대등했다.



민주당 지지층에서는 82.5%가 안전성이 우선이라고 답한 반면, 국민의힘 지지층에서는 긴급성 우선 의견이 84.4%였다.



무당층에서는 긴급성 우선이 49.1%, 안전성 우선이 40.8%였다.



지역별로는 광주·전라(긴급성 41.4% vs 안전성 53.3%)에서만 안전성을 중시하는 의견이 절반 이상이었다.



이 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p다. 김두수기자 dusoo@ksilbo.co.kr

