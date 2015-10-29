DANI(´Ù´Ï), ¡®Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä¡¯ OST ¡®ÁöÄÑÁÙ°Ô¡¯ ¹ß¸Å

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‘Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä’´Â »ç¶ûÀº ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ ¿À´äÀº ÇÇÇÏ°í ½ÍÀº ÁÖÀÎ°øÀÌ ‘Á¶»ó½Å’ÀÌ¶ó´Â AI ³ÃÀå°í¸¦ ¸¸µé¾î ³»¸ç ÆîÃÄÁö´Â ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð µå¶ó¸¶·Î¼ ¸¸³ª¼´Â ¾È µÉ ³²ÀÚ¸¦ °¡·Á³¾ Ã»Áø±â¸¦ °®°Ô µÈ ¿©ÀÚµéÀÇ Àý´ë °ø°¨ ½º¸± ¸¸Á¡ ·¯ºê ÄÚ¹Ìµð´Ù.
‘Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä’ OST PART.6 'DANI (´Ù´Ï)'°¡ ºÎ¸¥ 'ÁöÄÑÁÙ°Ô'´Â 80³â´ë À½¾ÇÀÇ ºÐÀ§±â¿Í Á¤¼¸¦ ¿¬»óÄÉÇÏ´Â ¾Ç±âµé ÅæÀ¸·Î ¿¬ÁÖµÈ ÆË ¹ß¶óµå Æí°î°ú ÀüÅë R&BÇ³ÀÇ ¸á·Îµð°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â °îÀÌ´Ù.
´Ù¾çÇÑ OST È°µ¿À¸·Î ¸Å¹ø »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Â 'DANI (´Ù´Ï)'´Â tvN ÀÎ±â µå¶ó¸¶ '½½±â·Î¿î ÀÇ»ç»ýÈ°' OST¿¡¼ ¸ÅÈ¸ ¿£µù ½Å(scene)¸¶´Ù ³ª¿Â ±âÅ¸ ½ºÆ®·ÎÅ©·Î ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³½ ÈÁ¦ÀÇ °î '³Í µû¶æÇØ'¸¦ ºÎ¸¥ ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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