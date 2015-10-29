µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º ³²¼º ±×·ì ¡®³ð(N.O.M)¡¯, ¡®I can¡¯t wait¡¯·Î ÄÄ¹é

µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º ³²¼º ±×·ì ‘³ð(N.O.M)’ÀÌ ‘I can’t wait’·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
³²¼º ±×·ì ‘³ð(N.O.M)’Àº Áö³ 6¿ù ‘I'm not but’ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î Å« ÀÌ½´¸¦ ¸¸µé¾î³½ ÆÀÀÌ´Ù.
7°³¿ù µ¿¾È ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÎ ½Å°îÀº ³»³â 1¿ù 14ÀÏ ‘I can’t wait·Î Á¤ÇØÁ³À¸¸ç °ø½Ä Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³ÇÏ¿´´Ù.
JZ FACTORY ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “¾ÕÀ¸·Î °ø°³µÉ Æ¼Àú ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ´ëÁßµéÀÌ ±×µé¿¡ ¿ÜÃÆ´ø ¸¹Àº ÀÌ¾ß±â¸¦ Ç®¾î°¥ °ÍÀÌ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¾Æ¿ï·¯ “½Å°î ‘I can’t wait’´Â ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ‘Å¸¶ôÇÑ ¿Õ’ÀÌ¶ó´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ÇÑ ÆíÀÇ ¹ÂÁöÄÃÀ» º¸´ÂµíÇÑ ¹«´ë¿Í ¿µ»óÀ¸·Î ²Ù¸ì´Ù.”¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ³²¼º¹Ì°¡ ³ÑÄ¡´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ±âº»À¸·Î ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð »ç¿îµå¿Í °·ÄÇÑ ºñÆ®°¡ ¾î¿ì·¯Áø ´í½º Àå¸£ÀÇ KÆË ½ºÅ¸ÀÏÀÇ À½¾ÇÀÌ¸ç ³ó¿°ÇÏ°í ¼½½ÃÇÑ ÄÜ¼ÁÆ®°¡ °¡¹ÌµÈ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼Ò¼Ó»ç´Â “±×·ì ‘³ð(N.O.M)’ÀÇ °·ÄÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ °¡¹ÌµÈ Æ¼Àú°¡ ÃÑ 4°³ ¿ÀÇÂµÈ´Ù. ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýÀº 1¿ù 14ÀÏ ¼±º¸ÀÏ ½Å°îÀ» ÅëÇØ ÀÌµéÀÇ À½¾Ç°ü¿¡ ÇÑ ¹ßÂ¦ ´Ù°¡¼³ °ÍÀÌ´Ù.”¶ó°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌµéÀº ‘Å¸¶ôÇÑ ¿Õ’ÀÌ¶ó´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ÁØºñÇÏ´Â ÀÌ¹ø ½Åº¸ ¹ß¸Å¿Í ÇÔ²² Àû±ØÀûÀÎ ¹æ¼ÛÈ°µ¿°ú ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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