°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.24 ¸ñ 22:45
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º ³²¼º ±×·ì ¡®³ð(N.O.M)¡¯, ¡®I can¡¯t wait¡¯·Î ÄÄ¹é
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.12.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º ³²¼º ±×·ì ‘³ð(N.O.M)’ÀÌ ‘I can’t wait’·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.

³²¼º ±×·ì ‘³ð(N.O.M)’Àº Áö³­ 6¿ù ‘I'm not but’ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î Å« ÀÌ½´¸¦ ¸¸µé¾î³½ ÆÀÀÌ´Ù.

7°³¿ù µ¿¾È ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÎ ½Å°îÀº ³»³â 1¿ù 14ÀÏ ‘I can’t wait·Î Á¤ÇØÁ³À¸¸ç °ø½Ä Æ¼Àú ¿µ»óÀ» °ø°³ÇÏ¿´´Ù.

JZ FACTORY ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “¾ÕÀ¸·Î °ø°³µÉ Æ¼Àú ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ´ëÁßµéÀÌ ±×µé¿¡ ¿ÜÃÆ´ø  ¸¹Àº ÀÌ¾ß±â¸¦ Ç®¾î°¥ °ÍÀÌ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

   
 

¾Æ¿ï·¯ “½Å°î ‘I can’t wait’´Â ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ‘Å¸¶ôÇÑ ¿Õ’ÀÌ¶ó´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ÇÑ ÆíÀÇ ¹ÂÁöÄÃÀ» º¸´ÂµíÇÑ ¹«´ë¿Í ¿µ»óÀ¸·Î ²Ù¸ì´Ù.”¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ³²¼º¹Ì°¡ ³ÑÄ¡´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ±âº»À¸·Î ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð »ç¿îµå¿Í °­·ÄÇÑ ºñÆ®°¡ ¾î¿ì·¯Áø ´í½º Àå¸£ÀÇ KÆË ½ºÅ¸ÀÏÀÇ À½¾ÇÀÌ¸ç ³ó¿°ÇÏ°í ¼½½ÃÇÑ ÄÜ¼ÁÆ®°¡ °¡¹ÌµÈ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

   
 

¶ÇÇÑ ¼Ò¼Ó»ç´Â “±×·ì ‘³ð(N.O.M)’ÀÇ °­·ÄÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ °¡¹ÌµÈ Æ¼Àú°¡ ÃÑ 4°³ ¿ÀÇÂµÈ´Ù. ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýÀº 1¿ù 14ÀÏ ¼±º¸ÀÏ ½Å°îÀ» ÅëÇØ ÀÌµéÀÇ À½¾Ç°ü¿¡ ÇÑ ¹ßÂ¦ ´Ù°¡¼³ °ÍÀÌ´Ù.”¶ó°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌµéÀº ‘Å¸¶ôÇÑ ¿Õ’ÀÌ¶ó´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ÁØºñÇÏ´Â ÀÌ¹ø ½Åº¸ ¹ß¸Å¿Í ÇÔ²² Àû±ØÀûÀÎ ¹æ¼ÛÈ°µ¿°ú ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ÁÖ¹Î¾ø´Â ÁÖ¹Î¼³¸íÈ¸¡¦±ººÎ´ë ÀÌÀü Çè·Î ¿¹°í
2
±è¸í¼÷ ¼öÇÊÁý ¡®»Ú¶ß¸®¾ð´Ï¡¯, ½Ã´ëÀÇ º¯È­ ¼Ó °í³úÀÇ ÈçÀû Ç®¾î³»
3
ÀÕ´Ü ±ÔÁ¦¿¡µµ Àü¼¼½ÃÀå ºÒ¾È, ¼öµµ±Ç 1300¸¸¿ø´ë ¡®¾È¾ç¼ö¸®»êÆ÷·¹¡¯ ¾ÆÆÄÆ® ÁÖ¸ñ
4
2037³â ¿ï»êÀÎ±¸ 105¸¸¸í¡¦±¤¿ª½Ã À§»ó À§ÅÂ
5
¿ï»ê °ø½ÃÁö°¡ 7.5% ÀÎ»ó¡¦3³âÕÎ ÃÖ°íÆø
6
'½º¸¶Æ®ÄÛÄÛ' ¾ÆÀÌÆù12¡¤12¹Ì´Ï °¡°Ý ÀÎÇÏ, Æ¯°¡ Á¤º¸ °øÀ¯
7
±èÀÏ±Ç ¾ç»ê½ÃÀå ¡®¼±°Å¹ýÀ§¹Ý¡¯ 24ÀÏ È®Á¤ ÆÇ°á
8
4¡¤7 ¿ï»ê³²±¸Ã»Àå Àç¼±°ÅÀü ¸· ¿Ã¶ú´Ù
9
±èÈ£Áß ¸¶½ºÅ© ºê·£µå ¸°±Û·Î¹ú, °í·É±º Áö¿ªÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ¼Õ¼Òµ¶Á¦ 5000°³ ÈÄ¿ø
10
´ë¹æ°Ç¼³, ¡®´ë±¸±¹°¡»ê´Ü ´ë¹æ³ëºí·£µå¡¯ ´ë±¸½Ã ±ÔÁ¦Áö¿ª Á¦¿Ü
¿ï»ê µ¿±¸Ã» ¡®µ¿±¸¸¦ ´ã´Ù¡¯ Ãâ°£, Áö¿ª º¯È­»ó »çÁø´ÙÅ¥·Î ±â...
MMCA, Çö´ë¹Ì¼úÀÛ°¡ ÀÎÅÍºä, 24ÀÏºÎÅÍ ¸ÅÁÖ 1È¸ ¿Â¶óÀÎ ...
¿ï»ê¿©¼º»çÁø°¡È¸ ¿¬¸»¼ÒÇ°Àü, ÀÛÇ° ´Þ·Â Á¦ÀÛ¡¦¼öÀÍ±Ý ±âºÎ
¿ï»êÀþÀº»çÁø°¡ÇùÈ¸ Á¤±âÈ¸¿øÀü ¡®Sync¡¯
¿ï»ê½ÃÇâ, Å©¸®½º¸¶½º ÀÌºê °¨µ¿ÀÇ ¼±À² ¼±»ç

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr