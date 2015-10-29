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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.12.25 ±Ý 17:37
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¡®Áý°ª »ó½ÂÀÇ ±ÞÇà¿­Â÷¡¯ GTX ¼öÇýÁö¿ª ÀÎÃµ ¹ÌÃßÈ¦±¸ ¾ÆÆÄÆ® ¡®ÁÖ¾È ¼¾Æ®·²ÆÓ¸®½º¡¯ ÁÖ°¡ ±ÞµîÃÖ°í 38Ãþ(¿¹Á¤), Àü¿ë¸éÀû 59~84§³, ÃÑ 1,320¼¼´ë Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁýÁß
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.12.25  17:36:02
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ÁöÇÏÃ¶º¸´Ù 3~4¹è ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ¼öµµ±Ç ¿Ü°û¿¡¼­ ¼­¿ï ÁÖ¿ä µµ½ÉÀ» ¿¬°áÇÏ´Â ±³¸œ¼ö´Ü, ¼öµµ±Ç±¤¿ª±ÞÇàÃ¶µµ(GTX)°¡ °³Åë ÀüºÎÅÍ Áý°ªÀ» ºü¸£°Ô ²ø¾î ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù. 

±× µ¿¾È ¼­¿ï°úÀÇ Á¢±Ù¼ºÀÌ ¶³¾îÁø ÀÎÃµ, °æ±â ¿Ü°ûÁö¿ª¿¡¼­ ±¤È­¹®ÀÌ³ª °­³²¿ª±îÁö 20~30ºÐÀÌ¸é µµÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â GTX°¡ ¸¶·ÃµÇ¸é¼­ ¼­¿ï°ú ¸Ö´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Âù¹ä½Å¼¼¸¦ ¹Þ¾Ò´ø È­¼º µ¿Åº, ÀÇÁ¤ºÎ, ÆÄÁÖ ¿îÁ¤À» ºñ·ÔÇØ ÀÎÃµ µîÀÌ ÀçÆò°¡ ¹Þ±â ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀÌ´Ù. 

ÀÎÃµ ¼Ûµµ¿¡¼­ ³²¾çÁÖ ¸¶¼®±îÁö ¼öµµ±Ç µ¿¼­¸¦ °¡·ÎÁö¸£¸ç Á¸Àç°¨À» º¸ÀÎ GTX-B ³ë¼±ÀÇ ÃÖ´ë ¼öÇýÁö´Â ÀÎÃµÀÌ´Ù. Áö³­ÇØ 2019³â 8¿ù GTX-B ³ë¼±ÀÇ ¿¹ºñÅ¸´ç¼º Á¶»ç°¡ Åë°úµÈ ÈÄ ÀÎÃµ ºÐ¾ç½ÃÀåÀº ³ôÀº °æÀï·üÀ» ÀÌ²ø¾î ³ÂÀ¸¸ç Ãâ¹ßÁ¡ÀÎ ¼Ûµµ ÀÏ´ë Áý°ªÀº ²ÞÆ²°Å¸®±â ½ÃÀÛÇß´Ù. 

¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã¿¡ °¡·Á »ó´ëÀûÀ¸·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÏ´ø ÀÎÃµÀÇ ¿øµµ½É ¹ÌÃßÈ¦±¸ ÁÖ¾Èµ¿ ÀÏ´ë°¡ ÃÖ±Ù µµ½ÃÀç»ý »ç¾÷°ú ´Ù¾çÇÑ °³¹ßÈ£Àç·Î ÀÎÇØ »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î °Åµì³ª°í ÀÖ´Ù. 

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´ÜÁö´Â ÁöÇÏ2Ãþ~Áö»ó38Ãþ(¿¹Á¤) 9°³ µ¿¿¡ Àü¿ë¸éÀû ¡ã59A§³ 561¼¼´ë ¡ã59B§³ 148¼¼´ë ¡ã72§³ 218¼¼´ë ¡ã84A§³ 264¼¼´ë ¡ã84B§³ 129¼¼´ë µî 5°³ TYPE ÃÑ 1,320¼¼´ë·Î Àü ¼¼´ë°¡ ¼±È£µµ ³ôÀº Àü¿ë 84§³ ÀÌÇÏ Áß¼ÒÇü ÆòÇüÀ¸·Î ±¸¼ºµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

Áö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® ‘ÁÖ¾È ¼¾Æ®·²ÆÓ¸®½º’´Â Àü ¼¼´ë°¡ ¼±È£µµ ³ôÀº Àü¿ë 84§³ ÀÌÇÏ Áß¼ÒÇü ÆòÇü ±¸¼º¿¡ Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý°¡°¡ ÀÏ¹ÝºÐ¾ç ´ëºñ 10∼20% ³·°í Ã»¾àÅëÀåµµ ÇÊ¿ä ¾ø¾î Ã»¾à¿ä°ÇÀ» °®ÃßÁö ¸øÇÑ ½Ç¼ö¿äÀÚ ¹× ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ±â´ë°¨ÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

Á¶ÇÕ °ü°èÀÚ´Â “ÃÖ±Ù ºÎµ¿»ê½ÃÀå¿¡¼­ °¡Àå Å« È£Àç¸¦ ²ÅÀ¸¶ó¸é ´Ü¿¬ GTX´Ù. GTX°¡ µé¾î¼­´Â Áö¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ½Ã¼¼°¡ ±ÞµîÇÏ´Â Çö»óÀº ºÎÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â »ç½Ç”ÀÌ¶ó¸ç, “ÁÖ¾È ¼¾Æ®·²ÆÓ¸®½º´Â 1¸¸¿© ¼¼´ëÀÇ ¹Ì´Ï½Åµµ½Ã±Þ ÀÎÇÁ¶ó¿Í GTX ¼öÇý ¾ÆÆÄÆ®·Î ÃßÈÄ ½Ã¼¼Â÷ÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ ³ô´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

È«º¸°üÀº ÀÎÃµ½Ã ³²µ¿±¸ ±¸¿ùµ¿ 1136-12¹øÁö¿¡ ÀÖ´Ù. ÄÚ·Î³ª19¿¡ ´ëÇÑ ¿°·Á¸¦ ºÒ½ÄÇÏ±â À§ÇØ ¸ÅÀÏ Ã¶ÀúÇÑ ¼Òµ¶°ú ¹æ¿ªÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÔ±¸¿¡¼­ºÎÅÍ ¹æ¹®°´µéÀÇ µ¿¼±°ü¸® ¹× ¾ÈÀü ½Ã½ºÅÛÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô °®Ãè´Ù. ´ã´çÀÚ¿Í »çÀü ÀüÈ­¿¹¾à »ó´ãÀ» ÅëÇØ ¾à¼ÓµÈ ½Ã°£¿¡ ¹æ¹®ÇÏ¸é ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³»¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç °ßº»ÁÖÅÃ °ü¶÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)

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