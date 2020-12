전국뉴스건설/부동산 입주 활발 신도시 상권… ‘막차 분양 잡아라’ 승인 2020.12.28 14:54:06 신도시 마지막 단지 내 상가 분양, 희소가치에 주목

기 입주단지 배후수요 확보… 상권 정착 초기 리스크 低

입주가 활발히 진행 중인 신도시가 상업시설 투자 블루칩으로 급부상하고 있다. 이들 지역에 들어서는 상업시설은, 기 입주해 있는 대규모 주거단지 수요를 배후수요로 둘 수 있어 수요자들 사이에서 선호도가 높다. 또한, 인구 유입에 따른 근생 발달 등 인프라가 잘 갖춰져 있는 만큼, 상권 간 연계에 따른 시너지를 기대할 수 있다. 입점 즉시 수익을 창출할 수 있다는 점에서 대기수요가 풍부하다. 임대인 입장에서는 임차인 수급이 용이해 공실에 대한 우려를 상당 부분 해소할 수 있다. 높은 투자 안정성에 기반, 신도시 상업시설은 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 최근, 완판을 목전에 두고 있다는 소식이 전해지는 '동탄역 헤리엇 파인즈몰' 이 대표적인 예다. 현대BS&C가 분양 중인 이 상업시설이 조성되는 동탄2신도시는 활발한 주거단지 입주와 그로 인한 인구 증가 등을 앞세워 완성형 자족도시로의 면모를 갖춰나가고 있다. 부동산 전문가는 "신도시는 국가나 정부 주도 하에 지정 ∙ 개발되는 지역으로, 각종 인프라가 체계적으로 구축돼 주거 선호도가 높은 만큼, 입주 역시 빠르게 진행된다는 장점이 있다" 며 "반면, 상업시설 조성이 가능한 상업용지 비율은 제한돼 있어 수요자들 간 선점경쟁이 치열하다" 고 덧붙였다. 이에 따라 투자수요자들의 시선이 부산 일광신도시로 집중되고 있다. 일광신도시는 부산 기장군 일원 123만 여㎡ 부지에 계획인구 2만5000여명 규모로 조성되는 신도시 도시개발사업 중 하나다. 최근 아파트 입주와 그로 인한 인구 유입이 활발히 진행되면서 동부산권의 신흥 주거타운으로 떠오르고 있다. 실제, 올해만 'e편한세상 일광' 과 '일광 자이 푸르지오' 1 ∙ 2단지 등 2460가구를 비롯, 일광신도시비스타동원 1차 701가구 등 총 6547가구의 입주가 완료됐거나 예정돼 있다. 이는 올해 부산 지역의 입주 물량 가운데 최대 규모다. 이처럼 일광신도시 입주가 활발히 진행되면서, 신규 분양을 앞두고 있는 마지막 단지 내 상업시설인 '일광신도시 EG the 1 (이지더원)' 단지 내 상업시설이 각광받고 있다. '일광신도시 EG the 1 (이지더원)' 단지 내 상업시설은 풍부한 배후수요가 강점이다. 각각 일광택지지구 B13 · B10 · B12블록에 조성되는 '일광신도시 EG the 1 (이지더원)' 1 · 2 · 3차 입주민 1851가구를 배후수요로 누릴 수 있어서다. 아울러, 반경 500m 내 약 6천여 가구의 주거단지 입주민을 도보권 고정 소비층으로 확보할 수 있어, 상업환경이 우수하다는 평가다. 광역 수요 흡수도 용이하다. 동해선 일광역이 지근거리에 위치한 역세권 상업시설로, 일광역 이용객 및 역세권 유동인구 소비층 흡수가 가능하다. 또한, 단지 바로 앞으로 버스정류장이 위치해 인근 지역에서의 수요 유입도 기대할 수 있다. 향후 부산도시철도 4호선 안평 ~ 일광 연장 노선 개통 시, 일대 유동인구는 더욱 늘어날 전망이다. 여가수요 유입도 가치를 더한다. 일광신도시 일대 일광산을 비롯, 셋드산 ∙ 베이사이드GC ∙ 아시아드CC ∙ 일광해수욕장 등이 자리하고 있다. 수요를 확장시킬 호재도 풍부하다. 인근 기장군 기장읍 일원에 테마파크 ∙ 아쿠아월드 ∙ 호텔 ∙ 복합쇼핑몰 ∙ 골프장 등으로 구성되는 오시리아 관광단지 조성사업이 오는 2022년 완료 예정이다. 아울러, 동남권방사선 의과학산업단지 조성에 따른 수혜도 기대된다. 아울러 기장군 장안읍 일원 147만 여㎡ 부지에 수출용 신형 연구로를 비롯, 의료용 중입자가속기 ∙ 연구센터 등 방사선 기술 관련 국책시설과 파워반도체상용화센터 등이 들어서는 동남권방사선 의과학산업단지가 조성 중이다. 생산유발효과 2조1000억원과 고용유발효과 약 2만 명이 추산된다. 신규 일자리 창출에 따른 추가적인 수요 유입이 예상되는 이유다. 투자여건도 잘 갖춰져 있다. 최근 저금리 기조가 계속되면서 예적금 상품 대비 높은 수익률을 기대할 수 있다. 재테크포탈 MONETA에 따르면, 국내 시중은행이 판매하는 정기 예적금 상품 가운데 가장 높은 금리는 1.9%인 것으로 확인됐다. 반면, 한국감정원이 밝힌 집합 상가 투자 수익률은 올해 3분기 기준 1.15%로 나타났다. 1년으로 환산하면 4.60%로, 예적금 상품 대비 2배 이상 높은 수준이다. 분양 관계자는 " '일광신도시 이지더원' 단지 내 상업시설은 우수한 입지여건과 그로 인한 풍부한 배후수요를 확보한 만큼, 사업 안정성이 높다" 며 "특히, 당 상업시설이 조성되는 일광신도시의 상업용지 비율이 3.69%로 낮은데다, 신도시 내 조성되는 마지막 단지 내 상업시설이라는 희소성을 갖추고 있어, 수요자들 간 선점경쟁이 불가피할 것으로 보인다" 고 덧붙였다. '일광신도시 EG the 1 (이지더원)' 단지 내 상가 견본주택은 부산 광역시 해운대구 중동에 위치해 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

