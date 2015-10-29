°¡¼ö 'ÀÌÁöÈñ', MBC¿¡ºê¸®¿ø 'Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä'ÀÇ ¾ÆÈ© ¹øÂ° OST ¹ßÇ¥

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MBC ¿¡ºê¸®¿ø »õ µå¶ó¸¶ 'AI Âü°ß ·Î¸Ç½º' 'Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä'ÀÇ ¾ÆÈ© ¹øÂ° OST '¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'¸¦ ¿À´Â 4ÀÏ ¹ß¸ÅÇÑ´Ù°í OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀÌ ÀüÇß´Ù.
ÀÌÁöÈñ'´Â °ú°Å ½´ÆÛ½ºÅ¸ K7¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© Å©·¯½¬ÀÇ 'SOFA(¼ÒÆÄ)'¸¦ ºÒ·¯ ¼¶¼¼ÇÑ °¡Ã¢·Â°ú °¨¼ºÀ¸·Î ½É»çÀ§¿øµé¿¡°Ô ±ØÂùÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
'Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä' OST PART.9 '¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'´Â ¾ÖÀýÇÑ ¹ß¶óµå °îÀ¸·Î 'ÀÌÁöÈñ'ÀÇ ´ã¹éÇÏ°í È£¼Ò·Â ÀÖ´Â ¸ñ¼Ò¸®¿Í ¾ÖÆ¶ÇÑ »ç¶ûÀÇ ³»¿ëÀ» ´ãÀº °¡»ç¸»ÀÌ ¾î¿ì·¯Á® °îÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑÃþ ²ø¾î¿Ã·È´Ù.
¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'´Â ‘¹ø¿Ü ¼ö»ç’ OST ‘ÀÌÇö¼·’ÀÇ ‘±â¾ï ÀúÆí¿¡’, MBC ‘¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®’ OST ‘Àº¼’ÀÇ ‘³ ¾ÆÁ÷µµ’ µîÀ» ÀÛ¾÷ÇÏ°í ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶ÀÇ ÀÏ°ö ¹øÂ° OST 'You know that'À» ÀÛ¾÷ÇÑ ‘¸»Á×°Å¸® ºê¶ó´õ’°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÀ» ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Æí°î¿¡´Â ¾ç¿ì¼®°ú ÀÌÁ¾¼ö°¡ ÈûÀ» ÇÕÃÆ´Ù.
ÇÑÆí AI Âü°ß ·Î¸Ç½º ‘Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä’ OST PART.9 ‘ÀÌÁöÈñ’ÀÇ '¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'´Â 4ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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