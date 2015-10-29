°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.1.4 ¿ù 18:23
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö 'ÀÌÁöÈñ', MBC¿¡ºê¸®¿ø 'Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä'ÀÇ ¾ÆÈ© ¹øÂ° OST ¹ßÇ¥
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.01.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

MBC ¿¡ºê¸®¿ø »õ µå¶ó¸¶ 'AI Âü°ß ·Î¸Ç½º' 'Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä'ÀÇ ¾ÆÈ© ¹øÂ° OST '¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'¸¦ ¿À´Â 4ÀÏ ¹ß¸ÅÇÑ´Ù°í OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀÌ ÀüÇß´Ù.

ÀÌÁöÈñ'´Â °ú°Å ½´ÆÛ½ºÅ¸ K7¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© Å©·¯½¬ÀÇ 'SOFA(¼ÒÆÄ)'¸¦ ºÒ·¯ ¼¶¼¼ÇÑ °¡Ã¢·Â°ú °¨¼ºÀ¸·Î ½É»çÀ§¿øµé¿¡°Ô ±ØÂùÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

'Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä' OST PART.9 '¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'´Â ¾ÖÀýÇÑ ¹ß¶óµå °îÀ¸·Î 'ÀÌÁöÈñ'ÀÇ ´ã¹éÇÏ°í È£¼Ò·Â ÀÖ´Â ¸ñ¼Ò¸®¿Í ¾ÖÆ¶ÇÑ »ç¶ûÀÇ ³»¿ëÀ» ´ãÀº °¡»ç¸»ÀÌ ¾î¿ì·¯Á® °îÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑÃþ ²ø¾î¿Ã·È´Ù.

¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'´Â  ‘¹ø¿Ü ¼ö»ç’ OST ‘ÀÌÇö¼·’ÀÇ ‘±â¾ï ÀúÆí¿¡’, MBC ‘¸ðµÎ ´Ù Äôµû¸®’ OST ‘Àº¼­’ÀÇ ‘³­ ¾ÆÁ÷µµ’ µîÀ» ÀÛ¾÷ÇÏ°í ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶ÀÇ ÀÏ°ö ¹øÂ° OST 'You know that'À» ÀÛ¾÷ÇÑ ‘¸»Á×°Å¸® ºê¶ó´õ’°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÀ» ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Æí°î¿¡´Â ¾ç¿ì¼®°ú ÀÌÁ¾¼ö°¡ ÈûÀ» ÇÕÃÆ´Ù.

ÇÑÆí AI Âü°ß ·Î¸Ç½º ‘Á¦¹ß ±× ³²ÀÚ ¸¸³ªÁö ¸¶¿ä’ OST PART.9 ‘ÀÌÁöÈñ’ÀÇ '¹Ý°¡¿ü¾î¿ä'´Â 4ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
[¿ï»ê±³Åë ÆÇµµ°¡ ¹Ù²ï´Ù]ÅÂÈ­°­¡¤¼ÛÁ¤¿ª-KTX¿ª, µ¿¼­ ±³ÅëÃàÀ¸·Î »çÅëÆÈ´Þ ±³Åë¸Á
2
[2021 ½ÅÃá¹®¿¹ ´ç¼±ÀÛ] ¾î¶²¾à¼Ó - ¼Ò¼³ ±è³²Èñ
3
°¶·°½Ã S21 ³»´Þ Ãâ½Ã ¿¹Á¤, SÆæÀº º°µµ ±¸¸ÅÇØ¾ß
4
¿ÃÇØ ¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç¹°·® ´õ ±ÍÇØÁø´Ù
5
[µµ½É ¹æÄ¡°ø°£ ÀçÈ°¿ëÇÏÀÚ]ºÒ¹ý ÄÁÅ×ÀÌ³Ê¡¤¹ö·ÁÁø ½Ã¼³¹°·Î °¡µæÇÑ ¡®Á×Àº °ø°£¡¯
6
¿ï»ê »ê¾÷°è, ¹Ì·¡Àü·« ÅëÇØ ¿ÃÇØ ½ÇÀû ¹Ýµî ¸ð»ö
7
¿ï»ê ¹Ì·¡¸Ô°Å¸® ¸Å°³·Î µ¿³²±Ç ¸Þ°¡½ÃÆ¼ ÁÖÃà ²Þ²Û´Ù
8
Çö´ëÁß°ø¾÷ ÀÓ´ÜÇù ÇØ³Ñ°Ü¡¦¿ÃÇØµµ Çè·Î ¿¹°í
9
¿ï»ê µ¿±¸, ÁöÀû°øºÎ ¼¼°èÃøÁö°èº¯È¯»ç¾÷ ±¹ÅäºÎÀå°ü Ç¥Ã¢
10
¡®½ºÆå¾÷¹«·á±³À°¡¯ °í¿ë³ëµ¿ºÎ ³»ÀÏ¹è¿òÄ«µå¡¤¿öÅ©³Ý ÅëÇÑ Ãë¾÷°ü½ÉÀÚ À§ÇÑ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
¿ï»êÁö¿ª ±ÙÇö´ë ¹Ì¼ú»ç, ½Ã´ë¡¤¾ç½Äº° Á¤¸³¿¡ ³ª¼­
¹Ú¹Î°æî÷ ¡®³õÃÄ¼­´Â ¾ÈµÇ´Â¡¯, Á÷Á¶ÀÇ º¯ÁÖ ÅëÇØ ½Ã°£ÀÇ °á °ø...
¡°±¹³» ´ëÇ¥ ¹®È­À¯»ê 7¼±, ·£¼±À¸·Î ¸¸³ª¿ä¡±
Çö´ëÁß°ø¾÷ ¡®À¯Æ©ºê ¼Û³âÀ½¾ÇÈ¸¡¯, ´Ù¾çÇÑ ¿¬ÁÖ¿¡ ÀÌº¥Æ®µµ Ç³¼º
Ã³¿ëÀÇ °¡ÇÇ·Î ÄÚ·Î³ª ¹°¸®Ä¡°í È°±âÂù »õÇØ ±â¿ø

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr